15 сказочно дорогих автомобилей, заполучить которые мечтает всякий коллекционер

Роскошные и желанные, машины мечта коллекционера.
Существует достаточно большое количество автомобилей, стоимость которых поражает воображение даже самых состоятельных людей. Чаще всего такой автомобиль - желанная добыча для любого коллекционера. Вот только заполучить такие авто непросто, ведь помимо огромной стоимости, они еще, как правило, достаточно редки на число выпущенных экземпляров.
1. Lamborghini Sesto Elemento – 2.2 миллиона долларов
Красивые и стильный Lamborghini Sesto Elemento.
Было построено всего 20 экземпляров Lamborghini Sesto Elemento стоимостью 2.2 миллиона долларов. Что интересно, они создавались явно не для улиц. В них нет ни подушек безопасности, ни другого оборудования для обеспечения безопасности.
2. Aston Martin Vulcan - 2.3 млн долларов
Действительно - Aston Martin Vulcan.
Благодаря двигателю V12 мощностью 800 лошадиных сил, цена на Aston Martin Vulcan достигла 2.3 миллиона долларов. Чтобы водить эту «ракету на колесах», нужно пройти специально довольно длительную подготовку.
3. McLaren BP23 – 2.5 миллиона долларов
Автомобиль McLaren BP23 полностью стоит своих денег.
Цена McLaren BP23 составляет 2.5 миллиона долларов, и, по-видимому, авто стоит того. Все запланированные модели были распроданы еще до того, как они сошли с конвейера
4. Ferrari F60 America – 2.5 миллиона долларов
Что может быть лучше Ferrari F60 America.
Итальянский производитель утверждает, что Ferrari F60 может разогнаться с нуля до 100 км/ч за 3.1 секунды. Явно богатые клиенты сочли эту модель вершиной своих мечтаний и моментально раскупили все 10 выпущенных авто по 2.5 миллиона долларов каждое.
5. Pagani Huayra BC – 2.6 миллиона долларов
Модели линейки Pagani Huayra BC, как всегда красивы.
Pagani Huayra BC весит всего 1 218 кг (примерно, как пресловутая «Лада Калина»). Но при этом у нее под капотом установлен настоящий 6.0-литровый монстр V-12. Были выпущены всего 20 моделей, и все они были приобретены по 2,6 миллиона.
6. LaFerrari FXX K – 2.7 миллиона долларов
Машина LaFerrari FXX K предназначена только для ценителей.
Благодаря 6.3-литровому двигателю V12 мощностью 1 035 лошадиных сил и тому, что было выпущено всего 32 экземпляра этой модели, цена LaFerrari FXX K составляет 2.7 миллиона долларов. Однако, эта машина не может использоваться на дороге или в любых гонках.
7. Bugatti Chiron – 2.9 миллиона долларов
Популярный Bugatti Chiron бегает резво.
Chiron — наследник знаменитой модели Veyron. Машина стоимостью 3 миллиона долларов оснащена 8.0-литровым 16-цилиндровым двигателем мощностью 1500 лошадиных сил. Она может разгоняться до максимальной скорости 420 км/ч.
8. Ferrari Pininfarina Sergio - 3 миллиона долларов
Красивый и утонченный Ferrari Pininfarina Sergio - мечта любого.
Ferrari Pininfarina Sergio — крайне редкая модели, и в мире существует всего шесть экземпляров этой машины. Это может быть одной из многих причин, по которой авто оценивается в 3 миллиона долларов.
9. Aston Martin Valkyrie – 3.2 миллиона долларов
Aston Martin Valkyrie выглядит немного странно.
В гибридном автомобиле Aston Martin Valkyrie 6.5-литровый V12 работает в паре с электрической трансмиссией, обеспечивая суммарную мощность более 1000 лошадиных сил. Автомобиль, будто приехавший прямиком из научно-фантастического фильма, обойдется в 3.2 миллиона.
10. W Motors Lykan Hypersport – 3.4 млн долларов
Трудно поверить, что W Motors Lykan Hypersport столько стоит.
Представленный на Мотор-шоу Катара 2013 года, W Motors Lykan Hypersport был назван «первым арабским гиперкаром». Заявленная скорость составляет 394 км/ч, а до сотни «арабский гиперкар» разгоняется за 2.8 секунды.
11. Limited Edition Bugatti Veyron от Mansory Vivere – 3.4 миллиона долларов
Машина Limited Edition Bugatti Veyron была выпущена ограниченным тиражом.
Bugatti Veyron Limited Edition была сделана известным ателье Mansory Vivere, из-за чего его цена взлетела просто до небес. Авто с 8.0-литровым двигателем W16 мощностью 1200 лошадиных сил стоит 3.4 миллиона долларов.
12. McLaren P1 GTR – 4.3 млн долларов
Немного пестрый, но все-таки красивый McLaren P1 GTR.
Это трековое авто было допущено к езде по обычным дорогам в Нидерландах. McLaren P1 GTR - это зверски быстрый дьявол, который выглядит так, как будто на нем может ездить Бэтмен. Единственный экземпляр был продан за 4.3 миллиона долларов.
13. Lamborghini Veneno Roadster – 4.5 миллиона долларов
Как насчет Lamborghini Veneno Roadster?
Цена на родстер Lamborghini Veneno, дизайн которого ориентирован на аэродинамику и безопасность, стартует с 4.5 млн. долларов. Это авто, достигающее максимальной скорости 355 км/ч, полностью допущено к езде по обычным дорогам.
14. Koenigsegg CCXR Trevita – 4.8 миллиона долларов
Koenigsegg CCXR Trevita - самый дорогой автомобиль, в своем классе.
Сообщается, что Флойд Мэйвезер приобрел Koenigsegg CCXR Trevita в свою коллекцию за невообразимую сумму в 4.8 миллиона долларов. Всего же было выпущено только 2 экземпляра этой модели.
15. Mercedes-Benz Maybach Exelero - 8 миллионов долларов
Такой Mercedes-Benz Maybach Exelero себе позволят даже не все богачи.
Рэпер Брайн Уильямс, более известный под псевдонимами Birdman, выбросил огромные 8 миллионов долларов на Mercedes-Benz Maybach Exelero. Стоит ли оно того — об этом вряд ли кто может утверждать с уверенностью. Но у этого авто есть двигатель с двойным турбонаддувом V12, который может разгонять «Майбах» до 350 км/ч, и разгонять с нуля до 100 км/ч за 4.4 секунды.
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