15 сказочно дорогих автомобилей, заполучить которые мечтает всякий коллекционер

Роскошные и желанные, машины мечта коллекционера.

1. Lamborghini Sesto Elemento – 2.2 миллиона долларов

Красивые и стильный Lamborghini Sesto Elemento.

2. Aston Martin Vulcan - 2.3 млн долларов

Действительно - Aston Martin Vulcan.

3. McLaren BP23 – 2.5 миллиона долларов

Автомобиль McLaren BP23 полностью стоит своих денег.

4. Ferrari F60 America – 2. 5 миллиона долларов

Что может быть лучше Ferrari F60 America.

5. Pagani Huayra BC – 2.6 миллиона долларов

Модели линейки Pagani Huayra BC, как всегда красивы.

6. LaFerrari FXX K – 2.7 миллиона долларов

Машина LaFerrari FXX K предназначена только для ценителей.

7. Bugatti Chiron – 2.9 миллиона долларов

Популярный Bugatti Chiron бегает резво.

8. Ferrari Pininfarina Sergio - 3 миллиона долларов

Красивый и утонченный Ferrari Pininfarina Sergio - мечта любого.

9. Aston Martin Valkyrie – 3.2 миллиона долларов

Aston Martin Valkyrie выглядит немного странно.

10. W Motors Lykan Hypersport – 3.4 млн долларов

Трудно поверить, что W Motors Lykan Hypersport столько стоит.

11. Limited Edition Bugatti Veyron от Mansory Vivere – 3.4 миллиона долларов

Машина Limited Edition Bugatti Veyron была выпущена ограниченным тиражом.

12. McLaren P1 GTR – 4.3 млн долларов

Немного пестрый, но все-таки красивый McLaren P1 GTR.

13. Lamborghini Veneno Roadster – 4.5 миллиона долларов

Как насчет Lamborghini Veneno Roadster?

14. Koenigsegg CCXR Trevita – 4.8 миллиона долларов

Koenigsegg CCXR Trevita - самый дорогой автомобиль, в своем классе.

15. Mercedes-Benz Maybach Exelero - 8 миллионов долларов

Такой Mercedes-Benz Maybach Exelero себе позволят даже не все богачи.