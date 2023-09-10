10 советов от опытных хозяек

Однажды все мы приходим к выводу, что пользоваться народными лайфхаками и полезными хитростями из интернета гораздо легче и бюджетнее, чем закупаться дорогой бытовой химией, которая может и не отличаться эффективностью.







По этой причине мы делимся некоторыми уловками, которые существенно упрощают быт.



1. Картофель для чистки посуды

2. Желатин для мытья зеркала

3. Сливочное масло против узелков на цепочках

4. Чайная ложка, чтобы быстро остудить чай

5. Блендер для измельчения сахара

6. Аспирин от известкового налета

7. Утюжок для борьбы со складками

8. Сода и эфирное масло для стирки

9. Мыло и уксус для чистки унитаза

10. Овсянка от неприятного запаха в холодильнике

Натрите ржавчину на чугунной сковороде картофелиной.Чугунные сковороды обожали еще наши бабушки. Уверены, что на вашей кухне есть хотя бы одна «помощница» родом из Советского Союза, которая до сих пор служит верой и правдой. У посуды из чугуна много преимуществ: она прочная, долговечная, отлично держит тепло. Даже вкус блюд, приготовленных на такой сковороде, существенно отличается от тех, которые жарились на обычной нержавейке.Но, увы, в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Если хорошо не высушивать сковороду после мытья, со временем на ней появится ржавчина. Отмыть ее обычным средством для мытья посуды не получается, поэтому возникает закономерный вопрос: выбросить или попробовать народные методы?Мы считаем, что ответ очевиден, тем более, что есть замечательный лайфхак, который поможет избавиться от коррозии. Попробуйте натереть проблемные места сырой картофелиной и оставить на десять-пятнадцать минут. По истечении времени протрите сковороду. Результат вас приятно удивит – картофель в два счета вернет посуде презентабельный внешний вид.Желатин спасет зеркало от запотеванияЗапотевшее зеркало в ванной – это, скорее, закономерность, а не исключение из правил. Многие хозяйки уже настолько к этому привыкли, что даже не пытаются как-то исправить ситуацию. А зря. Именно из-за постоянного запотевания зеркала со временем тускнеют. Конечно, можно каждый раз после душа или ванны протирать их мягкой салфеткой, но гораздо проще разобраться с этим вопросом раз и навсегда.А на помощь придет обычный желатин. Разведите чайную ложку продукта в 200 миллилитрах воды, смочите в полученном растворе тряпку и протрите зеркало. Желатин отталкивает влагу, вследствие чего пар не оседает на поверхности и она остается чистой.Натрите маслом узелки на цепочке.Проблема цепочек, как и многих других подобных украшений, состоит в том, что на них постоянно появляются узелки. Причем, абсолютно непонятно, каким образом (с наушниками та же проблема). Звенья крепко сцепляются между собой и для того, чтобы вернуть их в первоначальное состояние, приходится потратить далеко не пять минут времени. Но это если вы не знаете о секретном способе.Оказывается, если смазать узелки сливочным маслом, можно без проблем развязать их, поддев иглой или булавкой. Кроме сливочного, также подойдет растительное или любой другой маслянистый продукт. Правда, легко и просто?Положите в чашку с чаем несколько чайных ложек.Если нет времени ждать, пока чай остынет, а доливать в чашку воду вы считаете кощунством, воспользуйтесь хитростью, про которую знали даже наши бабушки. Положите в кружку с кипятком несколько чайных ложек и наблюдайте за тем, как металл за считанные минуты притянет тепло к себе, и чай можно будет пить, не боясь обжечься.А можно решить проблему и другим, более современным путем. Если ваш чайник или термопот позволяет выбрать температуру, устанавливайте 85 градусов. Этого вполне хватит для заварки любого напитка, и вы точно не ошпаритесь. Берите на заметку!Положите в чашу блендера кубики сахара.Если вы пользуетесь рафинадом, то наверняка сталкивались с ситуацией, когда нужно было приготовить десерт, а под рукой не оказывалось обычного рассыпчатого сахара. И вот сидите вы над почти замешанным тестом и думаете, как использовать кубики, которые есть в наличии.Мы знаем, как найти выход из этой ситуации – используйте мощный блендер. Отправьте в чашу необходимое количество кубиков и включите прибор, чтобы он измельчил кусочки. За пару минут рафинад превратится в обычный сахарный песок, и вы без проблем сможете добавить его в выпечку.Растолките аспирин, смешайте с водой и протрите кранАспирин – это то лекарство, которое наверняка найдется в каждой аптечке. Оно бюджетное, эффективное, используется для устранения различных симптомов болезни. Однако мудрые хозяюшки уже давно нашли ему применение далеко за пределами аптечки. И речь идет не только о консервации.Так, аспирин является прекрасным средством против известкового налета. Нужно измельчить таблетки любым доступным способом и смешать порошок с водой, чтобы получилась густая кашица. Затем средство следует нанести на смесители в ванной или на кухне и через 30 минут смыть. После такой чистки сантехника будет выглядеть как новая!Выпрямителем для волос удобно проглаживать воротник рубашки.Одежда сложных фасонов – это очень красиво и стильно, но есть у нее один существенный минус: кружева, воротнички и прочие декоративные элементы очень быстро мнутся. По этой причине редкая девушка согласиться взять нечто подобное в путешествие или командировку, где под рукой может не оказаться утюга.Однако проблему можно решить, приложив минимум усилий. Все, что вам для этого понадобится – выпрямитель для волос. Им очень удобно проглаживать мелкие детали на вещах – так хорошо не всегда справляется даже утюг. Конечно, с полноценной глажкой одежды выпрямитель не справится, но незначительные дефекты исправить сможет.Сода поможет добиться свежести одежды.Ценник на кондиционеры для белья с каждым годом удивляет все сильнее. Конечно, всегда приятно, когда одежда мягкая и хорошо пахнет, но платить за это баснословные деньги совсем не хочется. К счастью, есть более бюджетный способ добиться подобного эффекта.Насыпьте две столовых ложки пищевой соды в отсек для кондиционера, добавьте несколько капель эфирного масла и запустите нужный режим стирки. Результат потрясающий – не хуже, чем от магазинных кондиционеров.Бутылку с мылом и уксусом нужно поместить в бачок.Одна из самых неприятных процедур, которая поджидает нас в процессе уборки ванной комнаты – это чистка унитаза. Если под рукой вдруг не оказалось специальной бытовой химии, не переносите на другой день – лучше воспользуйтесь помощью обычного уксуса и жидкого мыла. Смешайте компоненты в равных количествах в пластиковой бутылке, хорошо перемешайте и сделайте несколько дырок в емкости. После этого отправьте ее в сливной бачок.Вот так вы обзаведетесь ароматизатором и одновременно средством против бактерий и известкового налета. При каждом смыве небольшое количество жидкости будет омывать унитаз. Расход более чем экономичный!Храните овсяные хлопья в холодильнике.Даже если вы регулярно моете холодильник, нет никакой гарантии, что со временем в нем не появится неприятный аромат. И потом будет недостаточно выбросить источник отвратительного запаха – нужно будет целиком намывать холодильник.Чтобы избежать таких проблем и сэкономить время на уборке, воспользуйтесь помощью обычных овсяных хлопьев. Оказывается, они отлично впитывают не только влагу, но и посторонние запахи. Насыпьте несколько столовых ложек овсянки в миску и поставьте на полку холодильника. Кстати, эта хитрость придется как нельзя кстати, если вы планируете уехать в отпуск: по возвращению вас точно не будут ждать неприятные сюрпризы.