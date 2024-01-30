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Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Романтика отношений между начальником (чаще мужчиной) и подчиненным (чаще женщинами) будоражит многие умы. Фильмы и истории из жизни о секретаршах и студентках, удачно вышедших замуж за своих боссов, можно увидеть и услышать повсюду. Многие женские журналы даже дают советы дамам, как правильно себя вести, чтобы добиться расположения шефа, не только по работе.

Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Психологически эти союзы, между мужчиной-начальником и женщиной -подчиненной связаны с желанием женщины найти сильного и уверенного покровителя, который сможет и обеспечить и защитить. Поэтому зачастую, влюбляясь в мужчину-начальник, женщина влюбляется именно в этот образ – сильного, уверенного в себе босса, могущего обеспечить ей безбедное существование.

Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Правда мужчин-начальников все-таки меньше, чем женщины, мечтающих о таком союзе и часто эти встречи остаются на уровне босс и его любовница, а охлаждение страсти босса грозит потерей, как мужчины, так и работы. Женские журналы дают на сей счет поразительные советы по удержанию босса и доведения его до алтаря.
Например они советуют применять две стратегии – манипуляция с помощью внешности и иных прелестей, либо тонка игра на хитрости и мудрости.

Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Вот, например, несколько правил, предлагаемых, как инструкция по соблазнению:
Никогда не спешите с интимной близостью. Легкая добыча вряд ли будет желанной.
Дайте шефу возможность покорить вас. Мужчине, особенно руководителю, важно добиться своего.
Станьте ему верной помощницей и советчицей. Не рассчитывайте только на внешнюю привлекательность.
Будьте всегда вежливой и корректной.
Всегда говорите о начальнике только хорошее.

Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Конечно в этом плане имеются и позитивные стороны – если все-таки брак состоится, то муж-начальник будет иметь верную помощницу в своем деле и дома и на работе. Гармония, совместные усилия, направленные на улучшение финансового состояния, могут принести неплохие результаты. Но может быть и по-другому – жена, которая будет нужна мужу больше дома, чем на работе, перестанет быть его помощницей в офисе, а у него появится новая секретарша.

В нашей жизни не мало примеров, когда состоявшийся мужчина находит себе жену среди своих «подчиненных»


Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Например роман известного российского актера Олега Табакова и его супруги Марины Зудиной начался, когда Марина задумалась о карьере актрисы и обучаться этому мастерству она хотела только у Олега Табакова. На студентку Марину Зудину Олег Табаков обратил внимание. Позже Марина пошла работать в Театр-студию Олега Табакова, где мэтр обратил на нее внимание не только как на актрису, но и как будущую спутницу жизни. Кстати разница между супругами – 30 лет.

Ноза Абдулвасиева и Александр Гордон


Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Еще один пример брака между «боссом» и его «подчиненной» – брак А.Гордона со своей студенткой Нозе Абдулвасиевой. Между ними также 30 лет разницы.
Отметим, что подобные браки – учитель-студентка не редки в нашей жизни.

Стоит лишь вспомнить нашумевшую пару – Ивана Краско и его студентку Наталью Шевель


Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Влюбленные познакомились в театральном институте, где Иван Краско преподавал актерское мастерство. Разница между супругами – 60 лет.

Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Конечно, при таком раскладе женщина может с помощью мужа начать заниматься своим делом, развиваться самостоятельно. Но если отношения изначально строились на манипуляциях с целью получить желаемое, вряд ли после заключения брака ситуация изменится кардинальным образом.
А вы как думаете?

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