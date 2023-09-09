Новые «Семь чудес света», которые еще можно увидеть своими глазами

Поскольку из 7 чудес Древнего мира мы можем увидеть лишь Великие пирамиды Гизы, уже в XXI веке энтузиаст из Швейцарии при поддержке Некоммерческой организацией New Open World Corporation (NOWC) был объявлен Конкурс «7 новых чудес света», в голосовании которого приняло участие более 90 миллионов человек со всего мира. 07.07.2007 г. были объявлены «победители» среди тысяч самых потрясающих объектов, которые у всех без исключения вызывают восхищение и гордость за то, чего удалось достичь человечеству за последние тысячелетия. Хотя это не единственные шедевры на планете, большинство не менее достойных архитектурных памятников так и не вошли в финал.
1. Великая Китайская стена (Китай)
Великая Китайская стена – мировая достопримечательность, внесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото: experience.tripster.ru.
Наиболее масштабным объектом, признанным одним из 7 новых чудес света, является Великая Китайская стена, протяженность которой немногим не дотянула до 9 километров. Поистине уникальное сооружение, о котором долгое время говорили, что это единственный объект, который могут видеть из космоса астронавты/космонавты (проверено и не раз, что это миф!), не зря оказалось в этом списке. Это сооружение по праву считается «величайшим человеческим подвигом в истории», ведь на его строительство ушло не одно столетие и положено сотни тысяч жизней людей.
Великая Китайская стена возводилась на протяжении многих столетий в различных районах империи разными царствами/династиями.
Исследователи утверждают, что первую часть стены начали возводить по приказу императора Цинь ши-Хуанди еще во времена Воюющих (Сражающихся) царств в III веке до нашей эры (а это 475-221 гг. до н. э.), чтобы точно зафиксировать границы китайской цивилизации и защитить империю от постоянных набегов кочевников хунну. Однако простой народ одинаково страдал и был обессилен, что от набегов захватчиков, что от изнуряющего и даже убивающего строительства, длившегося вплоть до XVII века.
Интересный факт: Кстати сказать, еще до этого события другие царства, из которых состоял Китай, предпринимали попытки воздвигнуть глинобитные стены, чтобы обезопасить свой народ. Эти защитные сооружения в дальнейшем (после укрепления) вошли в состав Великой Китайской стены. Также стоит отметить, что о целесообразности строительства такого масштаба и с такими усилиями оборонительного объекта спорили не одно тысячелетие.
2. Древний город Мачу-Пикчу в Куско (Перу, Южная Америка)
Мачу-Пикчу – таинственный город инков, основанный за 100 лет до того, как империя прекратила свое существование (Куско, Перу). | Фото: explorebyyourself.com.
Мачу-Пикчу – главная достопримечательность, ради которой стоит отправиться в Перу (Куско).
Мачу-Пикчу («Старая вершина» или «Город среди облаков») – населенный пункт доколумбовой Америки, расположенный на территории современного Перу, хранящий следы цивилизации древних Инков, являющийся одним из самых ценных и удивительных археологических памятников. Таинственный город, прекративший свое существование в XVI веке (на несколько столетий был попросту потерян в веках и среди буйной природы), сохранил немало загадочных строений, которые до донца еще не изучены. Это обстоятельство подогревает интерес как исследователей, так и туристов, устремляющихся в священный горный приют, основанный одним из величайших правителей инков – Пачакутеком, буквально за сотню лет до вторжения европейцев.
3. Город Петра (Иордания)
Древний город Петра признан одним из 7 новых чудес света, а также внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Иордания). | Фото: gochina.ru.
Город Петра – уникальнейший архитектурный ансамбль, объединяющий в единое целое вырубленные в отвесных скалах сооружения и природные образования (Иордания).
Прекраснейший город Петра (современная Иордания), расположенный на высоте более 900 м над уровнем моря, возвышающийся на 660 м над долиной Аравы, появился в каньоне Сик приблизительно в XVIII веке до нашей эры, когда эта территория была заселена идумеями (XVIII – II ст. до н.э.). Наивысшего расцвета, высеченный в красных отвесных скалах город, достиг во временна, когда набатейцы сделали его столицей своего царства. Поскольку невероятный оазис среди высохшего русла реки, окружающей пустыни и массива скал привлекал многих завоевателей, неудивительно, что он в разные периоды истории принадлежал римлянам, византийцам, арабам и крестоносцам.
Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что именно это обстоятельство предопределило облик города и превратило его в уникальнейший объект, где сохранились лучшие достижения разных цивилизаций, вырубленные в отвесных скалах, органично вписанные в природный оазис. Здесь можно увидеть величественные храмы с вычурными колоннами и захватывающим декором на фасадах, вырезанных в скале, а также амфитеатры, дворцы, улицы, гробницы и склепы, затерянные в природных пещерах.
4. Колизей в Риме (Италия)
Колизей – символ Древнего Рима, символ вечности всего мира (Италия). | Фото: thebettervacation.com.
Древнеримские амфитеатры, поражающие размахом, стали прообразами современных спортивных арен (Колизей, Рим).
Древние римляне оставили после себя богатое культурное наследие, среди которого ярко выделяются потрясающих размеров амфитеатры, которые предназначались для развлечений (все помнят крылатое изречение древнеримского поэта-сатирика Ювенала: «Хлеба и зрелищ!», которое и выражало основные приоритеты своей эпохи). Среди удивляющих размахом арен, более известной и неплохо сохранившейся является Колизей – общепризнанная достопримечательность Рима, построенная в 75-80 гг. нашей эры (время, потраченное на строительство, не менее удивляет и восхищает) по инициативе императоров династии Флавиев.
5. Чичен-Ица на Юкатане (Мексика)
Чичен-Ица – священное место, величайший центр цивилизации Майя на полуострове Юкатан (Мексика). | Фото: putidorogi-nn.ru.
Чичен-Ица – место, где стоит побывать! (Мексика).
Все, кто покорен достижениями цивилизации Майя могут смело отправляться в город Чичен-Ица (современная Мексика) – грандиозный центр древних цивилизаций (майя-тольтекской), где еще сохранились их тайные знания, верования и представления о Вселенной и всем окружающем мире. Более тысячи лет древний город, превратившийся в руины в период испанского властвования, являлся политическим и культурным центром империи Майя, что наложило отпечаток на его структуру и архитектурные достижения. Правда, придется разгадывать то, что древние ученые вложили в смысл замысловато украшенных исторических памятников (для нас, конечно же) и в их структуры. Особенно придется поломать голову над тем, как они изучали Вселенную и создавали свой календарь, используя лишь тайные знания и конструкцию Пирамиды Кукулькана (она же Эль-Кастильо).
6. Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Статуя Христа Искупителя – визитная карточка Рио-де-Жанейро и символ Бразилии. | Фото: architectureguru.ru.
Самым современным чудом света является Статуя Христа Искупителя (1922 – 1931 гг.), воздвигнутая на вершине горы Корковадо, возвышающейся над Рио-де-Жанейро на 710-метровой высоте. Впечатляющий объект высотой 38 метров с размахом рук 28 м, созданный по проекту коллектива авторов (эскиз набросал художник Карлос Освальду, окончательные расчеты и разработка принадлежат инженеру Эйтору да Силва Коште, а макеты – дело рук скульптора Поль Ландовски), со дня своего открытия является символом города и Бразилии в целом. Миллионы туристов устремляются к подножию Статуи Христа, откуда открывается захватывающая панорама города, бухты и живописные склоны гор.
Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро – один из самых высоких монументов Иисуса на планете (Бразилия).
Также стоит отметить, что подъем на вершину горы сам по себе является умопомрачительным приключением, особенно после того, как выйти из колоритного вагончика, курсирующего по железной дороге. От конечной остановки придется преодолеть 220 крутых ступеней извилистой лестницы, получившей название Караколь (что означает «Улитка»), наслаждаясь открывающимися видами. Особо набожные в конце пути могут посетить небольшую часовню, находящуюся в толще мраморного цоколя.
7. Тадж-Махал в Агре (Индия)
Мавзолей-мечеть Тадж-Махал – выдающаяся жемчужина Индии, соединившая в себе элементы персидского, арабского, индийского направлений в искусстве и архитектуре (Агра). | Фото: ru.armeniasputnik.am.
Тадж-Махал – один из общепризнанных шедевров человеческого наследия, символ любви/непомерной тоски и, наконец, новое чудо света, которым восхищаются во всем мире (Агра, Индия).
Мавзолей-мечеть Тадж-Махал, появившаяся в индийском городе Агра в XVII веке, давно считается символом любви и не только Индии. Романтики и все те, кто хоть раз увидел это творение своими глазами, отождествляют невероятной красоты архитектурный памятник с этим всеобъемлющим чувством. Удивительная композиция, занимающая площадь около 5 тыс. кв. метров является ярким примером стиля мугал, в котором тонко переплелись элементы персидской, индийской и исламской культур, что в тандеме с выбранным материалом (белый мрамор), делает объект и вовсе уникальным. Кстати сказать, Тадж-Махал, как и вышеперечисленные шедевры являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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