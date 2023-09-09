Новые «Семь чудес света», которые еще можно увидеть своими глазами

1. Великая Китайская стена (Китай)

Великая Китайская стена – мировая достопримечательность, внесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото: experience.tripster.ru.

Великая Китайская стена возводилась на протяжении многих столетий в различных районах империи разными царствами/династиями.

2. Древний город Мачу-Пикчу в Куско (Перу, Южная Америка)

Мачу-Пикчу – таинственный город инков, основанный за 100 лет до того, как империя прекратила свое существование (Куско, Перу). | Фото: explorebyyourself.com.

Мачу-Пикчу – главная достопримечательность, ради которой стоит отправиться в Перу (Куско).

3. Город Петра (Иордания)

Древний город Петра признан одним из 7 новых чудес света, а также внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Иордания). | Фото: gochina.ru.

Город Петра – уникальнейший архитектурный ансамбль, объединяющий в единое целое вырубленные в отвесных скалах сооружения и природные образования (Иордания).

4. Колизей в Риме (Италия)

Колизей – символ Древнего Рима , символ вечности всего мира (Италия). | Фото: thebettervacation.com.

Древнеримские амфитеатры, поражающие размахом, стали прообразами современных спортивных арен (Колизей, Рим).

5. Чичен-Ица на Юкатане (Мексика)

Чичен-Ица – священное место, величайший центр цивилизации Майя на полуострове Юкатан (Мексика). | Фото: putidorogi-nn.ru.

Чичен-Ица – место, где стоит побывать! (Мексика).

6. Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Статуя Христа Искупителя – визитная карточка Рио-де-Жанейро и символ Бразилии. | Фото: architectureguru.ru.

Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро – один из самых высоких монументов Иисуса на планете (Бразилия).

7. Тадж-Махал в Агре (Индия)

Мавзолей-мечеть Тадж-Махал – выдающаяся жемчужина Индии, соединившая в себе элементы персидского, арабского, индийского направлений в искусстве и архитектуре (Агра). | Фото: ru.armeniasputnik.am.

Тадж-Махал – один из общепризнанных шедевров человеческого наследия, символ любви/непомерной тоски и, наконец, новое чудо света, которым восхищаются во всем мире (Агра, Индия).