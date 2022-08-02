Кто и как издевался над крепостными крестьянами

Крепостное право существовало на Руси де-факто с XI века, официально же подтверждено Соборным уложением от 1649 года и отменено только в 1861 году.
В 1741 году императрица Елизавета Петровна издала грамоту о запрете крепостных на верноподданичество, обозначив тем самым, что невольные люди не входят даже в ранг членов общества. Насилие над крепостными в России в XVIII веке было нормой.
К крестьянам относились как к домашнему скоту, женили по эстетическим соображениям (например, по росту — очень удобно и красиво), не разрешали удалять больные зубы, чтобы не потерялся «товарный вид» (объявления о продаже крепостных соседствовали в газете с заметками о продаже самовара, черемуховой муки, гончих собак и свиноматок). Бить подневольного можно было сколько душе угодно, главное, чтобы крепостной не умер в течение 12 часов. О самых главных злодеях эпохи — ниже.
Николай Струйский
Струйский был владельцем богатого пензенского имения Рузаевка. Согласно описанию в Русском биографическом словаре (РБС), помещик слыл в народе самодуром. Каждый день наряжался в стиле разных эпох и народов. Обожал поэзию и сочинял стихи. По этому поводу даже открыл частную типографию на территории имения. Мемуаристы отзываются о нем как о чудаке-графомане. «По имени струя, а по стихам — болото», — иронизировал Державин.
Но самым главным развлечением помещика были ролевые игры, в особенности уголовные. Струйский придумывал сюжет для «преступления», выбирал среди своих крестьян тех, кто будет обвиняемым, а кто — свидетелем, устраивал допросы и лично выносил приговор. Наказания между тем были реальными. В подвале у Струйского располагалась коллекция орудий пыток, любовно собранная по свету. Также здесь была зона с «живым тиром». Жертвы бегали от стенки до стенки, издавая звуки уток, в то время как Струйский стрелял. На счету «режиссера» и «поэта» — жизни около 200 крепостных.
Струйский остался безнаказанным. Умер после известия о смерти Екатерины II, «слег горячкой, лишился языка и закрыл навсегда свои глаза».
Лев Измайлов
У кавалерийского генерала Льва Дмитриевича Измайлова было две страсти: собаки и девушки. Собак у помещика было около семи сотен, и были они самых благородных пород. Если Измайлов хотел заполучить какого-то нового замечательного пса, то предлагал обмен на своих крестьян в любом количестве. В пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума» в следующих словах Чацкого речь идет именно об Измайлове: «Тот Нестор негодяев знатных, толпою окруженный слуг; усердствуя, они в часы вина и драки и честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг на них он выменял борзые три собаки!!!». Жили измайловские собаки в царских условиях: у каждой — отдельная комната и отборная еда.
О том, что собак Измайлов почитает превыше людей, доказывает его диалог с камердинером, которому богатый самодур на возражение «нельзя сравнивать человека с бестолковой тварью» проткнул руку вилкой. Про своих же работников, спавших вповалку и евших кое-как, да к тому же лишенных права заводить семью, Измайлов говаривал так: «Коли мне переженить всю эту моль, так она съест меня совсем».
Что касается второй страсти Измайлова, ее утолял личный гарем, в котором всегда было ровно 30 девушек, самым юным едва исполнилось 12. Условия их проживания можно сравнить с тюрьмой: под замком и с решеткой на окнах. Выпускали наложниц только для прогулки в саду или похода в баню. Когда к Измайлову приезжали гости, он непременно отсылал к ним в комнаты девушек, и чем важнее гость, тем те были моложе.
Слухи о злодействах помещика дошли до самого императора. В 1802 году Александр I написал тульскому гражданскому губернатору Иванову следующее: «До сведения моего дошло, что отставной генерал-майор Лев Измайлов <…> ведя распутную и всем порокам отверзтую жизнь, приносит любострастию своему самые постыдные и для крестьян утеснительные жертвы. Я поручаю вам о справедливости сих слухов разведать, без огласки, и мне с достоверностью донести». Губернские власти долгие годы вели следствие по делу Измайлова, но, благодаря своим связям и богатству, он остался, по сути, безнаказанным. Только в 1831 году по Сенатскому докладу его имения взяты в опеку, а сам он признан невыездным из своих имений.
Отто Густав Дуглас
Удивительно, что иностранцы, поступавшие на царскую службу, легко перенимали свирепый метод общения с крепостными, соревнуясь с соседями в беспощадности. Одним из таких людей был русский генерал-аншеф Отто Густав Дуглас, шведский военный и российский государственный деятель, участник Великой Северной войны, генерал-губернатор Финляндии и губернатор Ревельской губернии. Будучи на госслужбе, запомнился истории тем, что придерживался тактики выжженной земли, разоряя финские земли, и отправил в Россию «в рабство», по разным данным, от 200 до 2000 финских крестьян.
А наблюдая за извращенным садизмом «дворянской вольности», он создал свой собственный садистский почерк: спинной фейерверк. Сначала Дуглас не жалеючи бил кнутом крестьян, после этого приказывал присыпать их спины порохом, чтобы затем подойти к несчастным с горящей свечой и поджечь раны.
Было на его счету и убийство — правда, вроде как неумышленное, и не крепостного, а некоего капитана. За оное он был приговорен судом к пожизненному заключению, но, будучи любимцем Петра I, отделался трехнедельными работами в Летнем саду в Санкт-Петербурге.
Дарья Салтыкова (Салтычиха)
«Мучительница и душегубица, которая бесчеловечно <...> людей своих убивала до смерти» — такова характеристика Салтыковой из Высочайшего указа 1768 года. Фамилию «душегубицы» очень часто можно встретить не только в списке самых жестоких помещиков, но даже среди серийных убийц. Овдовев в возрасте 26 лет, Салтыкова получила в свою полную власть шесть сотен душ в Московской, Вологодской и Костромской губерниях. Возможно, именно гибель мужа повлияла на спокойную до тех пор барыню в совершенно кошмарном ключе. Жертвами помещицы, по свидетельствам современников, стало от 75 до 138 человек.
С самого утра она шла проверять, как ведется хозяйство: постираны ли платья, помыты ли полы, чиста ли посуда. Салтыковой достаточно было заметить на полу залетевший из окна лист с яблони, чтобы начать избивать поломойку первым попавшимся под руку предметом. Когда уставала бить, призывала на помощь конюха. Сама же сидела и, упиваясь, наблюдала за экзекуцией. Если провинившаяся выживала, ее полумертвую отправляли снова мыть полы. Салтыкова была нечеловечески изобретательна и беспощадна: обливала жертв кипятком, жгла им кожу раскаленными щипцами, выставляла голыми на мороз или отправляла сидеть в прорубь на часок.
Жалоб на неистовую хозяйку было множество, но связей среди должностных лиц и влиятельных людей у Салтыковой было еще больше. Всех доносчиков отправляли в ссылку. Но двоим крестьянам, Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину, жен которых она убила, все же удалось передать жалобу императрице Екатерине II. Около шести лет велось следствие, после чего помещицу приговорили к пожизненному заключению в подземной тюрьме без света и лишению дворянского рода.
В подлиннике указа Екатерина II вместо «она» написала «он», намекая, что Салтычиха недостойна считаться особой милосердного пола, и приказала всем в дальнейшем именовать Салтыкову местоимением «он».
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