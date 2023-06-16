Невидимые люди

Пожалуй, самый известный человек-невидимка — китайский художник Лю Болин (Liu Bolin), который «исчезает» уже на протяжении многих лет. И его слава не дает покоя другим.



Нью-йоркский художник Трина Мерри выбрала 20 самых дорогих картин, и на их фоне организовало исчезновение… Посмотрим, что вышло, заодно вспомним, сколько стоят самые дорогие картины в мире.







1. Картина Пабло Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст». Была продана в 2010 году за 106.5 млн долларов.







2. Композиция «55 000 000». По цене проданной картины. В долларах конечно же.







3. Композиция «3 900 000». Сделана на фоне картины нидерландского живописца Винсента ван Гога. «Ирисы» были написаны художником в 1889 году — в то время, когда он жил в лечебнице Святого Павла Мавзолийского близ Сен-Реми-де-Прованс, за год до своей смерти.







4. Композиция «8 000 000». «Портрет почтальона Джозефа Рулина», Винсент ван Гог.







5. Композиция «8 100 000». «Бал в Мулен де ла Галетт» — картина, написанная французским художником Пьером Огюстом Ренуаром в 1876 году.







6. Композиция «179 400 000». Исчезновение на фоне картины «Алжирские женщины» испанского художника Пабло Пикассо. К слову, это пока самая дорогая картина в мире, проданная на открытых торгах.







7. Картину Джексона Поллока «Number 17A» в 2015 году купил американский миллионер Кен Гриффин из Иллинойса примерно за 200 млн долларов.







8. «135 000 000». По сообщениям прессы, в 2006 г. картина Портрет Адели Блох-Бауэр I была приобретена за 135 млн долларов американским предпринимателем Рональдом Лаудером для основанной им Новой галереи в Нью-Йорке. Об этой картине в 2015 году был снят кассовый фильм Женщина в золоте.







9. 170.4 млн. долларов. Картина Амедео Модильяни «Лежащая обнажённая», 1917–1918.







10. Композиция «27 000 000».





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11. Еще один взрыв мозга — картина Джексона Поллока «Number 5» 1948 года, которую в 2006 году купили за закрытых торгах за 140 млн долларов.







12. Композиция «50 000 000» и картина Роя Лихтенштейна.







13. Композиция «80 000 000».







14. Картина «Крик» Эдварда Мунка (4-я картина серии), 1893–1910. была продана в 2012 году за 120 млн долларов.







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