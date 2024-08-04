18 сногсшибательных идей, которые превратят любое жилье в дом мечты

Необычные решения, которые превратят жилье в дом мечты.
Об уютном собственном доме мечтает, пожалуй, каждый. И чтобы в этом доме было комфортно и чуть-чуть необычно. В этом обзоре мы собрали самые невероятные и выходящие за рамки обыденности идеи, которые превратят даже самый обычный дом в глубинке в эксклюзивный особняк, в котором всем будет уютно и комфортно.
1. Спуск-горка
Горка на первый этаж.
Крутая горка, которая в считанные секунды и с ветерком доставит вас с мансарды на первый этаж, станет настоящей изюминкой дома и любимым развлечением для детей и взрослых.
2. Прозрачная ванна
Ванна из прозрачного стекла.
Ванная, которая выглядит так, будто ее нет, а все из-за того, что выполнена она из очень прочного прозрачного стекла.
3. Скейт-парк
Скейт-парк в подвале жилого дома.
Пока некоторые люди используют подвал своего дома вместо кладовки и заполняют его банками с консервацией и старым хламом, другие сооружают там настоящий скейт-парк с рампами для катания на скейтборде, столами и диванами для веселых посиделок в кругу друзей.
4. Люстра
Восхитительная дизайнерская люстра.
Восхитительная люстра, которая освещая помещение заполнит его множеством таинственных теней и превратит комнату в загадочный лес.
5. Песочница
Рабочее место с песочницей.
Рабочая зона, оборудованная в невысокой песочнице, которая подарит ощущение будто вы работаете не дома, а на песчаном пляже.
6. Музыкальные трубы
Дом с музыкальными трубами.
Водосточные трубы необычной формы, которые во время дождя издают неповторимые звуки музыки.
7. Обеденный стол с качелями
Обеденный зона с качелями.
Массивная конструкция, которая состоит из большого обеденного стола и рамки с подвесными стульями-качелями превратит любую трапезу в веселое мероприятие и станет настоящей изюминкой вашего дома.
8. Гамак-сетка
Гамак-сетка у окна.
Удивительный гамак, сделанный из прочной сетки и расположенный у окна над лестницей, станет излюбленным местом для ленивого отдыха и чтения.
9. Стол-трансформер
Два в одном: обеденный стол и стол для бильярда.
Большой обеденный стол с подвижной столешницей, которую можно отодвинуть, превратив его в стол для бильярда.
10. Клетка для кошек
Лабиринт для кошек.
Потрясающая конструкция из множества клеток, закрепленных вдоль фасада жилого дома, которая позволит домашним кошкам проводить время на свежем воздухе.
11. Качели
Качели на свежем воздухе.
Массивная деревянная рамка с тряпичными качелями, расположенная во дворе загородного дома, позволит расслабится и насладиться отдыхом под открытым небом, а также станет изумительным украшением сада.
12. Домашний кинотеатр
Домашний кинозал в мансарде.
Уютный домашний кинозал в небольшой мансарде с мягкой обивкой стен, большим угловым диваном, мягкими пуфиками и плазменным телевизором - мечта любого киномана.
13. Квадратный диван
Огромный квадратный диван.
Огромный диван нестандартной квадратной формы станет идеальным островком для отдыха и настоящим украшением современной гостиной.
14. Кухонный островок с аквариумом
Кухонный островок со встроенным аквариумом.
Потрясающий кухонный островок с подъемной столешницей, в которую встроены 3 конфорки, смеситель и раковина, и полноценным аквариумом с живыми рыбками, станет неповторимым украшением любой кухни.
15. Газон на кухне
Ковер, имитирующий газон.
Великолепный ковер, который выглядит, как настоящий газон, прекрасно впишется в интерьер кухни, оформленной в эко-стиле и подарит ощущение свежести и единения с природой.
16. Бистро
Обеденная зона в стиле бистро.
Уютная обеденная зона в нише, оформленной в стиле бистро, с двумя скамейками и навесным столом, станет прекрасным местом для спокойных семейных трапез.
Видео-бонус:
17. Поворотная дверь
Дверь стол для пинг-понга.
Фантастическая дверь с поворотной частью, которая легко трансформируется в стол для пинг-понга, который точно будет пользоваться популярностью у всех домочадцев и станет ареной для проведения захватывающих семейных турниров.
18. Поле для гольфа
Дорожка для гольфа во дворе.
Узкую дорожку вдоль дома можно превратить в небольшое поле для гольфа, которое станет изысканной деталью любого загородного участка.
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