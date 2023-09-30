Бытовые уловки от тех, кто ведёт домашнее хозяйство на ура

Сегодня умение вести хозяйство не играет такую важную роль, как раньше. А в Советском Союзе эта женская черта считалась одной из самых необходимых.







Наверное, именно поэтому наши мамы и бабушки такие хорошие хозяйки. Если хотите, как и они, на отлично владеть мастерством управления домашними делами, берите на заметку бытовые уловки.



Уловка 1: Освежить мусорное ведро эфирным маслом

Уловка 2: Удалить нагар на утюге влажными салфетками

Уловка 3: Сделать обувь непромокаемой воском

Уловка 4: Защитить клеенку от трещин смесью из уксуса и молока

Уловка 5: Почистить варочную панель содой

Уловка 6: Сделать ароматическое саше для шкафа из соли для ванны

Уловка 7: Избавиться от влаги вокруг раковины с помощью канцелярской резинки

Для удобства смочите эфирным маслом ватный диск.Даже если вы не практикуете ароматерапию, на полке в вашем шкафчике обязательно должно быть эфирное масло. Оно пригодится не только в вопросах ухода за собой (например, для здоровья волос), но также для решения многих бытовых проблем. Например, станет эффективным средством для борьбы с неприятным запахом из мусорного ведра.Когда будете заправлять новый пакет, обязательно положите на дно ватный диск, пропитанный эфирным маслом. Аромат может быть любым – выбирайте на свое усмотрение. Хорошо, если запах будет стойким и интенсивным, например, эвкалиптовым. В этом случае он сможет перебить все неприятные ароматы на кухне, и находиться в этой комнате будет гораздо приятнее.Но учитывайте, что эфирное масло не сможет устранить причину появления неприятного запаха, поэтому обязательно проверяйте ведро перед тем, как менять мусорный пакет, на наличие влаги, засохших кусочков еды и пр. Кстати, чтобы на дне не скапливалась жидкость, если вдруг пакет порвется, насыпайте немного наполнителя для кошачьего туалета – он все впитает. И не забывайте мыть ведро хотя бы раз в неделю.Хорошо прогладьте влажную салфетку – нагар останется на ней.Чтобы бытовая техника долго служила и не ломалась, необходимо не только соблюдать правила эксплуатации, но также правильно за ней ухаживать. Утюг не является исключением из правил. Кроме того, что подошву периодически нужно протирать для профилактики, чтобы на ней не накапливался налет от воды, нельзя исключать вероятность появления нагара. Давайте будем честными – все мы хотя бы раз неправильно выставляли температуру для ткани или отвлекались во время глажки, в результате чего утюг «приставал» к вещи.Конечно, можно использовать специальные средства для чистки утюга, но зачем на них тратиться, если можно прибегнуть к помощи не менее эффективного подручного средства? Мы говорим о влажной салфетке. Расстелите ее на гладильной доске, нагрейте утюг и хорошо прогладьте – весь нагар останется на салфетке, а подошва устройства будет чистой.На заметку: Если след от нагара небольшой, и вы вовремя его заметили, можете использовать для чистки соль. Насыпьте пару столовых ложек на лист бумаги или газету, хорошо раскалите утюг и потом проведите подошвой по соли. Она впитает в себя загрязнения. Останется лишь дождаться остывания утюга и протереть его чистой влажной салфеткой, чтобы убрать остатки.Натрите обувь воском, чтобы вода не проникала через ткань.Несмотря на то, что сентябрь в большинстве городов выдался теплым и солнечным, будет наивно полагать, что и остаток осени порадует такой же погодой. Поэтому необходимо тщательно готовиться к сезону дождей (и не только морально). В первую очередь следует подумать о том, как защитить обувь от влаги, чтобы она не промокала насквозь и не становилась причиной простуды.Один из самых простых и бюджетных способов – пчелиный воск, который можно заказать на любом маркетплейсе. Не обязательно искать что-то особенное – подойдет самый дешевый вариант (можно даже использовать самые обычные домашние свечи без запаха). После того, как вы смажете обувь воском, можно будет не переживать о том, что она промокнет, если вы попадаете под дождь: все капли будут просто стекать по поверхности и не попадут «внутрь». Очень практично и удобно. Обратите внимание, что этот способ хорошо подходит только для кожаной и тканевой обуви, а вот для замши его лучше не использовать, чтобы не испортить материал.Сделайте раствор из уксуса и молока для защиты скатертиНесмотря на то, что сейчас очень популярными являются тканевые скатерти, некоторые хозяйки отдают предпочтение не красивому дизайну, а практичности, и выбирают клеенки. Они простые в уходе, устойчивые к влаге и пятнам, поэтому считаются идеальным вариантом для ежедневного использования на обеденном столе.Единственное слабое место у клеенок – трещины, которые могут появиться в любой момент. Чтобы не допустить их возникновения и продлить срок годности материала, необходимо периодически протирать его смесью молока и уксуса. Она не защитит клеенку от выгорания, но трещин, которые портят внешний вид и эксплуатационные характеристики, точно не будет.Сода + уксус – идеальное чистящее средствоЭлектрические варочные панели с сенсорным управлением – это стильно, красиво и очень удобно, ведь конфорки нагреваются в считанные секунды и можно без проблем отрегулировать температуру. Однако в плане ухода могут возникнуть проблемы, особенно если вы вовремя не убрали нагар, кусочки еды или остатки молока, которое успело сбежать в тот момент, когда вы отвлеклись.Если под рукой нет специальной бытовой химии или вы против средств с агрессивным составом, всегда можно использовать подручные варианты. Например, самую обычную пищевую соду. Итак, нужно насыпать на грязную конфорку небольшое количество порошка, положить сверху обычное бумажное полотенце и с помощью пульверизатора нанести сверху раствор воды с уксусом. Оставьте минут на 10-15, после чего снимите бумажное полотенце и протрите варочную панель мягкой губкой. Кстати, чтобы поверхность блестела, в конце можете отполировать ее обычным средством для мытья стекол.Наполните солью старый носок.Шкаф – это главное место для хранения одежды, постельного белья и других, необходимых вам вещей. Поэтому очень важно, чтобы там не только был порядок, но также царил приятный аромат, окутывающий каждую вещь.Чтобы не покупать специальные саше, которых хватает максимум на пару недель, предлагает сделать их самостоятельно. Для этого возьмите старые носки, наполните их солью для ванны и хорошо завяжите. Соль может быть с любым запахом: лаванды, апельсины, ванили, мяты – главное, чтобы он вам нравился. Разложите самодельные саше по отделениям шкафа и наслаждайтесь приятным, нежным ароматом каждый раз, когда будете открывать дверцы.Закрепите губку на смесителе резинкойЧтобы кухонная столешница не вздулись от влаги, и прослужила вам долгое время, необходимо следить за тем, чтобы возле раковины всегда было сухо. Поэтому после того, как вы помыли посуду и сложили ее в шкаф, обязательно протрите сухой тряпкой зону вокруг мойки. Что касается губки, то ее тоже лучше не оставлять на бортике раковины: купите специальную подставку, а лучше – прикрепите к смесителю канцелярской резинкой. Так вся влага попадет не на столешницу, а в мойку, плюс не будет создаваться благоприятная среда для появления бактерий.Уловка 8: Одновременно постирать белые и цветные вещи с помощью пакетаСложите белые вещи в прозрачный полиэтиленовый пакет.Если вы открыли корзину для грязного белья и обнаружили, что в ней лежит много цветной одежды и всего пара белых вещей, не торопитесь расстраиваться – крутить полупустую стиральную машину со светлым бельем вам не придется. Есть другой, более эффективный вариант решения проблемы.Возьмите обычный прозрачный или белый пакет без рисунка, сложите в него белые вещи, крепко завяжите и положите в барабан стиральной машины вместе с цветной одеждой. После этого спокойно выбирайте подходящий режим стирки и не переживайте, что вещи окрасятся.