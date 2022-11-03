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«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

Наверное, каждый из нас видел знаменитую Линду Блэр в кинокартине «Изгоняющий дьявола». Просто вспомните, как она поворачивает голову на 360 градусов и говорит на разных языках, прямо как полиглот на конференции. Да, весьма ужасающее зрелище. Несмотря на то, что этот фильм вышел в 1973 году, он все еще может навести страха на человека.

«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

Но все мы знаем, что любой фильм – это постановка, над которой работает огромное количество людей. А что же происходит в реальной жизни? Для некоторых изгнание невидимого духа из человека – это не просто фильм ужасов, а настоящая жизнь.

Камиль Сенаут


«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

В 2005 году Патриция Альвез была приговорена к 10 годам лишения свободы за убийство Камиля Сенаута в Джорджтауне, Гайана. Патриция была во главе так называемой «Духовной церкви», и многие люди, в основном женщины, приходили к ней не только, чтобы исповедаться, но и для того, чтобы избавить своего близкого человека от злобного духа/демона посредством экзорцизма в афро- или индуистском стиле.

«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

Патриция с радостью соглашалась помочь страждущим. Во время таких сеансов изгнания демона женщина любила частенько избивать «одержимых» и называла это действие «ритуальным избиением». Помимо этого, у Альвез был свой набор инструментов по изгнанию Дьвола, в который входили плети, палки и различные ножи.
Когда к ней обратился Камиль Сенаут с просьбой провести над ним обряд, Альвез без лишних слов согласилась, но в этот раз женщина явно перестаралась с «ритуальным избиением».

«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

Патриция убила Камиля и решила спрятать труп на заднем дворе своего дома. Соседи, которые жили рядом с Альвез, увидели, как женщина закапывала что-то подозрительное в землю, и вызвали полицию. Патрицию Альвез в тот же день арестовали.

Джанет Мозес


«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

В 2007 году в Новой Зеландии молодая девушка по имени Джанет Мозес умерла от утопления в то время, как члены ее собственной семьи и поспособствовали этому. Девять человек были обвинены в непредумышленном убийстве. Мозес была убита во время церемонии изгнания демона, исходя из традиций маори. Не сумев понять правильно сам ритуал, ее семья в прямом смысле этого слова топила девушку целых три дня. Когда Джанет приходила в себя, то на ее лицо опять выливали воду.

«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

За все время церемонии, чтобы вы примерно понимали сколько воды было использовано, была затоплена кухня в доме. У ее членов семьи было несколько вариантов того, почему злобный дух поселился в теле девушки. Одни считали, что всему виной бабушка, которая недавно умерла и «подсадила» внучке демона, другие же были уверены, что дело в краже, в которой подозревалась Джанет.

Сальвадор Дали


«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

Легенда гласит, что знаменитый художник Сальвадор Дали был одержим злым духом. Изгнать его помог близкий друг художника, священник Габриэле Марии Берарди. Умер он в 1984 году, и среди его вещей была найдена скульптура Христа, распятого на кресте. До своей смерти Берарди рассказал своим друзьям о том, что эту прекрасную скульптуру подарил ему сам Сальвадор Дали в знак благодарности за успешно проведенный экзорцизм. Кроме слов этого священника, больше нет других документов, подтверждающих, что данное событие действительно было. Габриэле Марии Берарди и Сальвадор Дали встретились во Франции в 1940-х годах после того, как Берарди был отлучен от своего религиозного сана. Предполагаемый экзорцизм имел место быть в 1947 году.

Марисия Ирина Корничи


«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

В 2005 году 23-летняя Марисия Ирина Корничи решила отправиться в отдаленный румынский православный монастырь, который находился в Танаку, чтобы навестить своего горячо любимого брата. По прибытии с девушкой начали происходить весьма странные вещи. Во время службы она начинала дергаться, смеяться, шептать что-то себе под нос или же падать на пол. В конце концов, Марисию поместили в местную психиатрическую лечебницу, где врачи диагностировали у нее шизофрению.

«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

Но для благочестивого священника монастыря, который посещала Корничи, отца Корогеану, этого было недостаточно: он и многочисленные монахини в монастыре утверждали, что она одержима. Дабы изгнать из нее демона, монахи похитили Марисию из психиатрической лечебницы и привезли обратно в монастырь. Там ее ожидали неимоверные пытки. Как только девушка переступила порог, то ее сразу же приковали к кресту и заткнули рот заранее освященным полотенцем (монахи считали, что это поможет выгнать беса из ее тела). В таком положении ее оставили на целых три дня.

«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

Учитывая то, что комната, где находила Корничи, не отапливалась, то она отморозила пальцы на ногах и руках и впоследствии умерла. Через несколько дней изувеченный распятый труп девушки нашла одна из монахинь и сразу же вызвала полицию. Отец Корогеану и все те, кто принимал в этой вакханалии участие, были задержаны. На суде главный по изгнанию демонов сказал: «Вы не можете изгнать Дьявола из тела человека таблетками». Отец Корогеану был приговорен к 14 годам лишения свободы, а монастырь был закрыт.

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