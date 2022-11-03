«Изыди, демон!» или парочка страшных историй об экзорцизме

Наверное, каждый из нас видел знаменитую Линду Блэр в кинокартине «Изгоняющий дьявола». Просто вспомните, как она поворачивает голову на 360 градусов и говорит на разных языках, прямо как полиглот на конференции. Да, весьма ужасающее зрелище. Несмотря на то, что этот фильм вышел в 1973 году, он все еще может навести страха на человека.
Но все мы знаем, что любой фильм – это постановка, над которой работает огромное количество людей. А что же происходит в реальной жизни? Для некоторых изгнание невидимого духа из человека – это не просто фильм ужасов, а настоящая жизнь.
Камиль Сенаут
В 2005 году Патриция Альвез была приговорена к 10 годам лишения свободы за убийство Камиля Сенаута в Джорджтауне, Гайана. Патриция была во главе так называемой «Духовной церкви», и многие люди, в основном женщины, приходили к ней не только, чтобы исповедаться, но и для того, чтобы избавить своего близкого человека от злобного духа/демона посредством экзорцизма в афро- или индуистском стиле.
Патриция с радостью соглашалась помочь страждущим. Во время таких сеансов изгнания демона женщина любила частенько избивать «одержимых» и называла это действие «ритуальным избиением». Помимо этого, у Альвез был свой набор инструментов по изгнанию Дьвола, в который входили плети, палки и различные ножи. Когда к ней обратился Камиль Сенаут с просьбой провести над ним обряд, Альвез без лишних слов согласилась, но в этот раз женщина явно перестаралась с «ритуальным избиением».
Патриция убила Камиля и решила спрятать труп на заднем дворе своего дома. Соседи, которые жили рядом с Альвез, увидели, как женщина закапывала что-то подозрительное в землю, и вызвали полицию. Патрицию Альвез в тот же день арестовали.
Джанет Мозес
В 2007 году в Новой Зеландии молодая девушка по имени Джанет Мозес умерла от утопления в то время, как члены ее собственной семьи и поспособствовали этому. Девять человек были обвинены в непредумышленном убийстве. Мозес была убита во время церемонии изгнания демона, исходя из традиций маори. Не сумев понять правильно сам ритуал, ее семья в прямом смысле этого слова топила девушку целых три дня. Когда Джанет приходила в себя, то на ее лицо опять выливали воду.
За все время церемонии, чтобы вы примерно понимали сколько воды было использовано, была затоплена кухня в доме. У ее членов семьи было несколько вариантов того, почему злобный дух поселился в теле девушки. Одни считали, что всему виной бабушка, которая недавно умерла и «подсадила» внучке демона, другие же были уверены, что дело в краже, в которой подозревалась Джанет.
Сальвадор Дали
Легенда гласит, что знаменитый художник Сальвадор Дали был одержим злым духом. Изгнать его помог близкий друг художника, священник Габриэле Марии Берарди. Умер он в 1984 году, и среди его вещей была найдена скульптура Христа, распятого на кресте. До своей смерти Берарди рассказал своим друзьям о том, что эту прекрасную скульптуру подарил ему сам Сальвадор Дали в знак благодарности за успешно проведенный экзорцизм. Кроме слов этого священника, больше нет других документов, подтверждающих, что данное событие действительно было. Габриэле Марии Берарди и Сальвадор Дали встретились во Франции в 1940-х годах после того, как Берарди был отлучен от своего религиозного сана. Предполагаемый экзорцизм имел место быть в 1947 году.
Марисия Ирина Корничи
В 2005 году 23-летняя Марисия Ирина Корничи решила отправиться в отдаленный румынский православный монастырь, который находился в Танаку, чтобы навестить своего горячо любимого брата. По прибытии с девушкой начали происходить весьма странные вещи. Во время службы она начинала дергаться, смеяться, шептать что-то себе под нос или же падать на пол. В конце концов, Марисию поместили в местную психиатрическую лечебницу, где врачи диагностировали у нее шизофрению.
Но для благочестивого священника монастыря, который посещала Корничи, отца Корогеану, этого было недостаточно: он и многочисленные монахини в монастыре утверждали, что она одержима. Дабы изгнать из нее демона, монахи похитили Марисию из психиатрической лечебницы и привезли обратно в монастырь. Там ее ожидали неимоверные пытки. Как только девушка переступила порог, то ее сразу же приковали к кресту и заткнули рот заранее освященным полотенцем (монахи считали, что это поможет выгнать беса из ее тела). В таком положении ее оставили на целых три дня.
Учитывая то, что комната, где находила Корничи, не отапливалась, то она отморозила пальцы на ногах и руках и впоследствии умерла. Через несколько дней изувеченный распятый труп девушки нашла одна из монахинь и сразу же вызвала полицию. Отец Корогеану и все те, кто принимал в этой вакханалии участие, были задержаны. На суде главный по изгнанию демонов сказал: «Вы не можете изгнать Дьявола из тела человека таблетками». Отец Корогеану был приговорен к 14 годам лишения свободы, а монастырь был закрыт.
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