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Советы дизайнера: как правильно подобрать настольную лампу


Советы дизайнера: как правильно подобрать настольную лампу

Советы дизайнера: как правильно подобрать настольную лампу

В мире, где властвуют люстры, подвесные и встроенные лампы, хорошая настольная лампа всегда найдет свое место. Не стоит недооценивать её значение. Если сделать правильный выбор, то можно добиться необходимой симметрии, контраста и украсить любую комнату.

Интерьер гостиной от ullivan + Associates Architects

Интерьер гостиной от ullivan + Associates Architects

 

Погружаясь в декор дома, становится очевидно, что даже самые незначительные детали играют важную роль. Стиль, тема и цветовая гамма комнаты во многом зависят от правильно выбранной схемы освещения, которое и создает нужную атмосферу. Можно не менять обстановку в комнате, а просто изменить освещение, и добиться невероятных изменений в настроении помещения. Правильное освещение придает очарования, современный вид и, кроме того, обеспечивает многофункциональность.

1. Выбираем правильное место


Кухня в индустриальном стиле от Jarrett Design

Кухня в индустриальном стиле от Jarrett Design

 
Интерьер гостиной от Malcolm Duffin Interior Design

Интерьер гостиной от Malcolm Duffin Interior Design

 

Сначала необходимо определить, что вам нужно. Начать стоит с выбора места, где будет стоять настольная лампа, нужно определить высоту, на которой она будет находиться, на каком расстоянии от кровати, дивана, кресла или стены. Для начала можно приобрести одну лампу и попробовать установить ее в разных частях комнаты. Если понравились превращения, то осталось сделать вывод о типе и количестве настольных ламп, которые стоит докупить. Возможно, для спальни вам не надо такую яркую лампу покупать, как для гостиной!

2. Определяемся с размером


Интерьер спальни от Laura Martin Bovard

Интерьер спальни от Laura Martin Bovard

 
Настольные лампы с нейтральным абажуром от Accouter Group

Настольные лампы с нейтральным абажуром от Accouter Group

 

Сложно определиться с высотой настольной лампы, с тем, подойдет ли она стилю и декору комнаты. Если прикроватный столик высокий, тогда лучше выбирать настольную лампу низкую, а если столик низкий, то наоборот. Абажур лампы должен быть на уровне глаз, чтобы свет лампы не ослеплял.

3. Играем со стилями


Интерьер гостиной от Jessica McKay

Интерьер гостиной от Jessica McKay

 
Разные настольные лампы в спальне

Разные настольные лампы в спальне

 

Чаще всего за стиль настольной лампы отвечает абажур, но и бывает, что корпус тоже. Мир настольных ламп очень разнообразен, и всегда есть возможность выбрать модель в стиле Голливудского модерна или классическую роскошную лампу в стиле буржуа. Разнообразие говорит о том, что можно подобрать подходящую лампу в соответствии с индивидуальными требованиями. Есть вариант использования для декора настольной лампы совсем в другом стиле, чем комната, таким образом, она станет изюминкой интерьера.

4. Мир цвета


Интерьер спальни от Rachel Reider Interiors

Интерьер спальни от Rachel Reider Interiors

 
Яркие краски настольных ламп в интерьере

Яркие краски настольных ламп в интерьере

 

Нейтрального цвета стены без ярких элементов – отличный фон для любого современного декора. Настольная лампа в этом случае даст возможность поиграть не только со светом, но и с цветом. Многоцветные лампы позволяют добавить в декор абсолютно любой оттенок, а медные модели или позолоченные в индустриальном стиле придадут шарм и добавят текстуру.

5. Абажуры


Интерьер спальни от Sacha Jacq Interiors

Интерьер спальни от Sacha Jacq Interiors

 

 
Интерьер спальни от Kristen Rivoli Interior Design

Интерьер спальни от Kristen Rivoli Interior Design

 

Правильным будет при выборе настольной лампы обратить внимание на абажур и его размер. Не стоит ограничиваться только выбором стиля настольной лампы или узором на абажуре, непременно нужно обратить внимание на эргономику и пропорции. Диаметр абажура должен хотя бы на 5 см меньше его высоты. Чем уже абажур, тем менше площадь, которую он освещает, это тоже нужно иметь в виду при покупке.

6. Внимание к деталям


Интерьер современной спальни от Geremia Design

Интерьер современной спальни от Geremia Design

 
Лампы бывают разные ...

Лампы бывают разные ...

 

Большинство настольных ламп устроено так, что абажур можно менять по желанию. Нужно проверить эту возможность ещё в магазине. Во многих настольных лампах используются лампочки старого образца. Лучше поменять их на светодиодные, кроме эстетического наслаждения, получится сэкономить и на счетах за электричество. Но не во всех моделях можно поменять лампочку, поэтому необходимо изучить все детали перед покупкой.

7. Комбинации и сочетания


Интерьер столовой от Alison Damonte Design

Интерьер столовой от Alison Damonte Design

 
Интерьер гостиной от Garrison Hullinger Interiors

Интерьер гостиной от Garrison Hullinger Interiors

 

Настольная лампа должна не только подходить по стилю, но и должна стать дополнением декора, помочь обеспечить освещение на нескольких уровнях. Это могут быть встроенные лампы, создающие общее настроение, световые акценты, которые подсвечивают архитектурные особенности помещения или предметы искусства, или функциональное освещение. Для более совершенного и оригинального образа нужно скомбинировать, например, две абсолютно разные по стилю настольные лампы, подходящие по цвету или геометрической форме, чтобы придать четкой симметрии комнаты некую причудливость.

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