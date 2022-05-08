Джек-прыгун : ночной кошмар XIX века, который стал первым супергероем комиксов

Джек-прыгун – первый супергерой комиксов. | Фото: 078.com.ua и pinterest.com.
Самой жуткой страшилкой викторианской Англии был огнедышащий дьявол, который неестественно высоко прыгал и нападал на прохожих. Одни говорили, что это демон, а другие считали, что это просто необычайно подвижный человек «с пружинками на пятках». В любом случае, Джек-прыгун (Spring-Heeled Jack) был городской легендой, воплотившейся в ночные страхи британцев, а его похождения нашли отражения в комиксах, сделавших его безумно знаменитым.
Джек-прыгун терроризирует Лондон. | Фото: razamataz.ru.
Впервые Джек проявил себя в 1837 году, в первый год правления королевы Виктории. Жители окраин Лондона стали сообщать об атаках неизвестного «призрака или дьявола». В-основном монстр нападал на женщин. Он выжидал в засаде и выпрыгивал на проходящих рядом жертв. Злодей давал им пощечины, царапал своими острыми когтями, разрывал одежду, нанося глубокие раны.
Рисунок Джека-прыгуна в книге комиксов 1890 года. | Фото: pinterest.com.
Пострадавшие описывали Джека как сильного человека высокого роста с «дьявольскими», заостренными чертами лица, острыми ушами и горящими красными глазами. Он изрыгал огонь изо рта, ошеломляя жертв. Некоторые из них так и не смогли восстановить психическое здоровье.
Джек-прыгун на обложке «Иллюстрированных полицейских новостей». | Фото: altereddimensions.net.
Джек-прыгун стучался в двери лондонцев и ждал, пока ему откроют. Если жертва начинала кричать, обычно приходила подмога, и злодей скрывался. Для Джека не составляло труда запрыгнуть на крышу дома. Передвигался он большими прыжками, до девяти метров, и, казалось, он может летать. Следы ступней Джека-прыгуна, обнаруженные лондонскими полицейскими, имели необычные очертания. Было решено, что в ступнях у него стоят пружины.
Ньюпортская арка в городе Линкольн, на которую Джек-прыгун легко запрыгнул, скрываясь от толпы. | Фото: ru.wikipedia.org.
Свои безумные атаки Джек-прыгун совершал с 1837 по 1904 год в Лондоне, в центральной и северной Англии и даже в Шотландии. Он нападал на людей как ночью, так и днем, не стесняясь толпы и полицейских. В Джека неоднократно стреляли, но выпущенные пули не причиняли никакого вреда. В 1877 году озорный дьявол даже совершил серию нападений на военный лагерь в Олдершоте, где перепугал вооруженных солдат.
Джек-прыгун – прообраз негативных супергероев. | Фото: 078.com.ua.
Официальные лица Королевства заявляли, что за Джеком-прыгуном стоит компания молодых бездельников-аристократов, но выяснить их личности достоверно так и не удалось.
После того, как Джек-прыгун стал главной страшилкой Англии, его внезапно настигла бешеная популярность. Его рисовали на обложках дешевых комиксов, изображая разбойником и сверхъестественной угрозой для всей нации. Родители рассказывали детям истории о похождениях злодея, чтобы напугать разбаловавшихся детей. Таинственные нераскрытые преступления «ночного демона» давали много сенсационного материала для работы репортеров.
Комиксы с Джеком-прыгуном. | Фото: pinterest.com.
Легенда о Джеке-прыгуне до сих пор сохраняется в комиксах и театральных постановках. Зловещая обстановка викторианской эпохи стала хорошим полигоном для создания страшилок. А сам Джек считается первым «злым» главным героем комиксов.
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