«Страдающее Средневековье»: что на самом деле изображено на миниатюрах с «весёлыми» подписями

Что на самом деле изображено на миниатюрах с «весёлыми» подписями.
Сегодня огромной популярностью в социальных сетях пользуются изображения из серии «Страдающее Средневековье», на свой лад пропагандирующие современное искусство. Мы решили выяснить, чтоб на самом деле изображено на известных миниатюрах.
1. «Видение святого Амвросия»
Фреска Симоне Мартини «Видение святого Амвросия» (1285-1344).
Это фреска Симоне Мартини «Видение святого Амвросия», которая находится в капелле капеллы Святого Мартина Турского в Ассизи. В самом популярном средневековом сборнике поучительных и увлекательных историй «Золотая легенда» рассказывается, о епископе Медиолане Амвросии, который по время меча перед чтением Писания уснул на алтаре. Повисла пауза: служки не решались его разбудить, а дьякон – читать без благословения.
Вариант *Страдающего Средневековья*.
А когда епископа всё же разбудили со словами: «Господин, прошел час, и люди весьма устали, а потому повели служителю читать Послание», он ответил: «Не сердитесь. Ибо Мартин, брат мой, отошел ко Господу, я же служил по нему заупокойную мессу и не мог оставить ее, не дочитав последнюю молитву, хотя вы так жестоко торопили меня».
2. «Зачатие Александра Великого»
Миниатюра из «Истории Александра Великого Македонского» римского историка Квинта Курция Руфа.
«Зачатие Александра Великого» из «Истории Александра Великого Македонского» римского историка Квинта Курция Руфа – одна из миниатюр из «Истории Александра Великого Македонского» римского историка Квинта Курция Руфа. Издание 1468 – 1475 года. Как гласит предание, которое стало популярно после смерти Александра, настоящим его отцом был вовсе не македонский царь Филипп II, а последний правитель Египта - фараон Нектанеб.
Вариант *Страдающего Средневековья*.
Древние египтяне верили, что наследник фараона появляется на свет, когда царица совокупляется с богом Амоном, который является к ней в облике фараона. Позже этот мотив был переосмыслен в духе авантюрного романа: Нектанеб изобразили мошенником и магом, который специально изменил внешность, чтобы соблазнить царицу.
На миниатюре «Зачатие Александра Великого» изображена с условностью, присущей подобного рода иконографии, именно эта история. Этакое двойное двойничество: двойником фараона оказывается египетское божество демон-Амон и одновременно признавший божественного ребенка Филипп (он присутствует в сцене зачатия).
3. Миниатюра из бестиария XIII века
Миниатюре из бестиария XIII века.
На этой миниатюре из бестиария XIII века изображён аспид. Так называли в то время любую ядовитую змею, но рисовали его в в бестиариях конца XII — XIII века ушастым и крылатым. Считалось, что обезвредить аспида можно, если выманить его из норы, сыграв на флейте или прочитав заклинание. Когда до аспида доносятся эти звуки, он одно ухо прижимает к земле, а другое затыкает хвостом. Так художники того времени проводили аналогии с богачами, которые одно ухо обращают к земным благам, а другое затыкают грехами. В 57-м псалме по этому поводу говорится: «Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, затыкающего уши свои» (Пс. 57:5).
Вариант *Страдающего Средневековья*.
В бестиариях того времени аспид – персонификация ада, который победил Христос. «На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона» (Пс. 90:13).
4. Инициал из французского королевского псалтыря
Инициал к 13-му псалму из псалтыря королевы Ингеборги
Это инициал к 13-му псалму из псалтыря королевы Ингеборги, написанный по Франции примерно в 1200 году. Начинается псалом словами: «Сказал безумец в сердце своем: „Нет Бога“». Именно эти слова нашёптывали безумцу в ухо два беса, и эти слова написаны на свитке.
Вариант *Страдающего Средневековья*.
Существует и ещё один вариант иллюстрации к этому псалму – безумец бежит с колотушкой и куском хлеба в руках, в соответствии со словами «Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб» (Пс. 13:4).
5. Франциск Ассизский
Фрагменте полиптиха XV века.
Это изображение святого Франциска Ассизского, который жил в Италии в начале XIII века и был известен тем, что молился так горячо, что получил стигматы.
Вариант *Страдающего Средневековья*.
На фрагменте полиптиха XV века святой Франциск демонстрирует стигматы на груди, ногах и руках, а рядом с ним – архангел Михаил, которые поражает дракона.
6. Миниатюра из бестиария XIII
Миниатюра из бестиария XIII.
В данном случае филин, изображённый на миниатюре из бестиария XIII века, которого атакуют дневные птицы, олицетворяет грешника.
Вариант *Страдающего Средневековья*.
Поскольку филин «весьма ленив» и проводит ночи и дни в пещерах и гробовых склепах, Храбан Мавр, автор труда «О природе вещей», сравнивает его с грешниками, которые возлюбили тьму греха и бегут от света, являясь посмешищем для праведных людей.
7. Фреска из римских катакомб IV века
Фреска из римских катакомб IV века.
На фреске из римских катакомб IV века – история из Книги Чисел. По сюжету этой истории прорицатель Валаам по приказу царя моавитян Валака едет на ослице, чтобы проклясть народ еврейский. У него на пути встаёт ангел с мечом. Валаам ангела не видит, но видит его ослица, которая всеми способами пытается остановить ничего неподозревающего прорицателя, а после тщетных попыток начинает говорить.
Вариант *Страдающего Средневековья*.
Именно из этой истории и пошла поговорка – «Валаамова ослица заговорила».
8. Шпалера «Дама с единорогом»
Шпалера «Дама с единорогом», XV век.
Эта шпалера, созданная в конце XV века, входит в цикл «Пять чувств». Хранится она в настоящее время в Музее Клюни в Париже. В данном случае единорог является символом верности и чистоты. Как следует из рассказа в бестиарии, единорога можно поймать, если привести в лес девственницу.
Вариант *Страдающего Средневековья*.
Единорога привлекает чистота девушки, он кладёт голову ей на колени и засыпает, после чего охотники могут им завладеть. Таким образом, эта композиция символизирует мистический брак Христа и Церкви.
9. Фрагмент полиптиха работы Рогира ван дер Вейдена
Фрагмент полиптиха работы Рогира ван дер Вейдена, XV век.
Это фрагмент полиптиха, посвящённого Страшному Суду и созданного Рогиром ван дер Вейденом в 1443–1452 годах. Архангел Михаил взвешивает злые и добрые дела человека, который предстал перед судом Всевышнего. Сюжет этот традиционно называют «взвешивание души», хотя на самом деле взвешиваются деяния. Вокруг Михаила – трубящие ангелы, которые возвещают конец света.
Вариант *Страдающего Средневековья*.
Стоит отметить, что такого типа изображения известны ещё со времён Древнего Египта с той лишь разницей, что в роли взвешивателя – Осирис.
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