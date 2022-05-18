«Страдающее Средневековье»: что на самом деле изображено на миниатюрах с «весёлыми» подписями

Что на самом деле изображено на миниатюрах с «весёлыми» подписями.

1. «Видение святого Амвросия»

Фреска Симоне Мартини «Видение святого Амвросия» (1285-1344).

Вариант *Страдающего Средневековья*.

2. «Зачатие Александра Великого»

Миниатюра из «Истории Александра Великого Македонского» римского историка Квинта Курция Руфа.

Вариант *Страдающего Средневековья*.

3. Миниатюра из бестиария XIII века

Миниатюре из бестиария XIII века.

Вариант *Страдающего Средневековья*.

4. Инициал из французского королевского псалтыря

Инициал к 13-му псалму из псалтыря королевы Ингеборги

Вариант *Страдающего Средневековья*.

5. Франциск Ассизский

Фрагменте полиптиха XV века.

Вариант *Страдающего Средневековья*.

6. Миниатюра из бестиария XIII

Миниатюра из бестиария XIII.

Вариант *Страдающего Средневековья*.

7. Фреска из римских катакомб IV века

Фреска из римских катакомб IV века.

Вариант *Страдающего Средневековья*.

8. Шпалера «Дама с единорогом»

Шпалера «Дама с единорогом», XV век.

Вариант *Страдающего Средневековья*.

9. Фрагмент полиптиха работы Рогира ван дер Вейдена

Фрагмент полиптиха работы Рогира ван дер Вейдена, XV век.

Вариант *Страдающего Средневековья*.