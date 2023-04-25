Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Обычно для съемок фильмов режиссеры используют декорации различных зданий, но иногда съемки проходят в совершенно реальных местах, что несказанно радует заядлых киноманов. К примеру, многим ценителям искусства кинематографа наверняка было бы интересно отдохнуть в кафе или ресторане, где проходила съемка какой-нибудь сцены известного фильма. В этой подборке собраны действующие заведения, которые послужили декорациями для популярных фильмов и сериалов.
Katz’s delicatessen из фильма «Когда Гарри встретил Салли»
В этом популярном сэндвич-шопе Нью-Йорка была снята весьма интересная сцена с диалогом в исполнении Мэг Райан и Билли Кристалл. Кафе работает с 1888 года и славится своими отличными бургерами.
Кафе Лало из фильма «Вам письмо»
Уютное кафе в Нью-Йорке, в котором был снят комедийно-романтический эпизод из фильма «Вам письмо» с неподражаемыми Мэг Райан и Томом Хэнксом. Посетители кафе Лало говорят, что здесь готовят вкуснейшее гуакамоле, также есть богатый выбор сладкой выпечки.
Бар отеля Park Hyatt Tokyo из фильма «Трудности перевода»
Сцена в баре с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йохансон снималась на 52-м этаже токийского небоскреба Shinijiku Park Tower, в баре под названием New York.
Ресторан Polidor из фильма «Полночь в Париже»
Далеко не последнюю роль в романтической комедии «Полночь в Париже» сыграл замечательный парижский ресторан Polidor. Главной «фишкой» заведения является его старинный стиль – даже дизайн меню здесь не менялся почти 100 лет.
Ресторан Cicada из фильма «Красотка»
В фильме «Красотка» засветился весьма респектабельный и дорогой лос-анджелесский ресторан Cicada. Заведение известно своим строгим дресс-кодом – туда до сих пор не пускают в джинсах и футболках.
Кафе Интуиция 3 из фильма «Интуиция»
Сцену из фильма «Интуиция», в котором сыграли Джон Кьюсак и Кейт Бекинсейл, сняли в реально существующем кафе в Нью-Йорка, которое называется «Интуиция 3».
Бар Гадкий койот из фильма «Гадкий койот»
События фильма разворачиваются вокруг бара «Гадкий койот». Такой бар действительно есть в Нью-Йорке и его может посетить любой желающий.
Ресторан The 21 Club из фильма «Уолл -стрит»
Ресторан The 21 Club известен тем, что послужил местом съемок сцены из фильма «Уолл -стрит», а также тем, что в нем хотя бы по разу побывали все президенты США (кроме Джорджа Буша).
Кафе Bistrot La Renaissance из фильма «Бесславные ублюдки»
В этом кафе была снята сцена свидания еврейки Шошанны Дрейфус и нациста Фредерика Цоллера.
Бар Канзас-Сити барбекю из фильма «Лучший стрелок»
Незатейливый бар, в котором снимали сцену с игрой на рояле, после съемок стал очень популярным. Стены бара почти полностью увешаны постерами фильма и старыми фото со съемок.
Ресторан Smith&Wollensky из фильма «Дьявол носит Prada»
Именно из этого ресторана в Нью-Йорке главная героиня фильма должна была забрать стейк на обед для ее несносного босса Миранды.
Таверна Woody’s L из фильма «Умница Уилл Хантинг»
Таверна из фильма «Умница Уилл Хантинг» до сих пор работает и открыта для посещения, так что поклонники фильма при желании могут посетить ее в Бостоне.
Кафе Double R Diner из сериала «Твин Пикс»
Культовый статус сериала быстро превратил обычную придорожную забегаловку в настоящее место паломничества всех заядлых киноманов. Заведение не отличается изысканным меню, однако по рассказам очевидцев, в нем готовят очень вкусный вишневый пирог.
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