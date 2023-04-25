Реальные кафе и рестораны из известных фильмов, которые вы можете посетить

Обычно для съемок фильмов режиссеры используют декорации различных зданий, но иногда съемки проходят в совершенно реальных местах, что несказанно радует заядлых киноманов. К примеру, многим ценителям искусства кинематографа наверняка было бы интересно отдохнуть в кафе или ресторане, где проходила съемка какой-нибудь сцены известного фильма. В этой подборке собраны действующие заведения, которые послужили декорациями для популярных фильмов и сериалов.













Katz’s delicatessen из фильма «Когда Гарри встретил Салли»

Кафе Лало из фильма «Вам письмо»

Бар отеля Park Hyatt Tokyo из фильма «Трудности перевода»

Ресторан Polidor из фильма «Полночь в Париже»

Ресторан Cicada из фильма «Красотка»

Кафе Интуиция 3 из фильма «Интуиция»

Бар Гадкий койот из фильма «Гадкий койот»

Ресторан The 21 Club из фильма «Уолл -стрит»

Кафе Bistrot La Renaissance из фильма «Бесславные ублюдки»

Бар Канзас-Сити барбекю из фильма «Лучший стрелок»

Ресторан Smith&Wollensky из фильма «Дьявол носит Prada»

Таверна Woody’s L из фильма «Умница Уилл Хантинг»

Кафе Double R Diner из сериала «Твин Пикс»