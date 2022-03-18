8 идей поделок из ракушек для начинающих

Сохранять ракушки как напоминание о беззаботных днях на пляже лучше всего в виде предметов интерьера, украшений и сувениров.

Ведь они являются таким красивым, совершенно бесплатным, натуральным и долговечным материалом. В этом материале вы найдете 50 вдохновляющих фото, 8 идей и столько же пошаговых мастер-классов по изготовлению поделок из ракушек своими руками для начинающих.

Базовая инструкция по подготовке ракушек

Очищение

Перед тем как начать мастерить поделки из ракушек, их нужно хорошенько подготовить.

Если ракушки «мертвые» и останков моллюсков в них не осталось, то их нужно просто замочить в растворе воды и любого хлорсодержащего средства (н-р, с отбеливателем, «Утенком» и пр.) в пропорции 1:1 на 30 минут. Если ракушки очень грязные, или вы хотите удалить темный наружный слой (периостракум), то замачивайте их дольше. После замачивания почистите ракушки щеткой и прополощите в чистой воде.

Если же ракушки «живые», то есть имеют останки моллюсков (пусть и давно погибших) и имеют неприятный запах, то их нужно тщательно очистить. Для этого опустите ракушки в кипящую воду на 5 минут, а затем удалите останки моллюсков при помощи щипцов, маникюрных ножниц и пр. Есть и второй способ: разогрейте ракушки в микроволновке в течение 30 секунд, затем попробуйте удалить останки щипцами. В случае неудачи продолжайте нагревать раковины в СВЧ-печи, проверяя результат каждые 10 секунд. Когда все останки будут удалены, обработайте раковины хлорсодержащим средством согласно первой инструкции.

После обработки осмотрите раковины на предмет сколов и, если таковые имеются, отшлифуйте их шлифовальным бруском, диском или наждачной бумагой. При желании вы можете придать им блеск с помощью прозрачного лака для ногтей или мебели, а также при помощи масла или жирного крема. Правда в этом случае перед обработкой ракушек клеем, места склейки придется дополнительно обезжиривать спиртом.

Сверление отверстий

Чтобы сделать некоторые виды поделок из ракушек (н-р, музыку ветра, гирлянду, бусы, браслет и прочие украшения), в них нужно просверлить отверстие. Задача эта довольно простая, сложность состоит лишь в том, что ракушки могут треснуть или расслоиться в месте сверления.

Поэтому помните о главном правиле: чем тоньше раковина, тем меньше в нем должно быть отверстие и, соответственно, нить/фурнитура украшения.

Чтобы сделать такие бусы, вам нужно просверлить в ракушках отверстия и нанизывать их на шелковый шнурок, зафиксировав местоположение узелками. Далее, концы шнурков останется только зажать в обжимных концевиках и прикрепить к ним застежки

Чтобы сделать такие бусы, вам нужно просверлить в ракушках отверстия и нанизывать их на шелковый шнурок, зафиксировав местоположение узелками. Далее, концы шнурков останется только зажать в обжимных концевиках и прикрепить к ним застежки.

Есть два способа проделать в ракушках отверстия – ручной и автоматизированный.

Способ 1. Подберите сверло для дрели, шуруповерта или прямой шлифовальной машинки диаметром 0,8 – 2 мм. Положите ракушку на деревянную или пластиковую доску и приклейте ее малярным скотчем. Просверлите отверстие прямо по скотчу – он не даст ракушке расколоться или расслоиться.

Способ 2. Если у Вас нет шуруповерта или дрели, то вы можете сделать отверстие в раковине с помощью гвоздика и молотка. Для этого сначала обклейте ракушку малярным скотчем, поставьте на внутренней стороне ракушки метку, затем приставьте гвоздик и осторожно постучите по нему молотком несколько раз, чтобы сделать начальное отверстие. Далее расширьте отверстие, двигая внутри него тот же гвоздь назад и вперед, пока не достигнете желаемого диаметра.

Если под рукой не оказалось ни гвоздя, ни молотка, то используйте обыкновенную иглу, маникюрные ножницы или нож и «сверлите» отверстие вручную. Результат появится примерно через 10 минут.

Идея 1. Инкрустируем рамы, рамки и рамочки

Ракушками можно оформить раму зеркала, картины или фоторамки. Примеры таких поделок представляем в следующей подборке (листайте фото вправо).

Сегодня мы предлагаем вам оформить ракушками раму для зеркала, но по тому же принципу вы сможете декорировать любую фоторамку или раму картины.

Материалы:

Ракушки маленького, среднего и крупного размера и, при желании, дополнительные украшения (н-р, морские звезды, жемчужины, фигурки коньков и пр.). Клей-пистолет и несколько палочек клея или прозрачный эпоксидный клей. Газета или любая ненужная бумага для защиты зеркала от клея. Малярный или обычный скотч.

Инструкция:

Шаг 1. Защитите зеркало бумагой, закрепив ее малярным скотчем. На этом этапе раму можно покрасить, если ее первоначальный вид вас не устраивает.

Шаг 2. Рассортируйте ракушки по размеру, чтобы облегчить создание будущей композиции.

Шаг 3. Сначала наклейте первый ряд из маленьких или средних ракушек (примерно одного размера) вокруг зеркала.

Шаг 4. Теперь начните приклеивать самые крупные раковины. Предварительно вы можете поиграть с вариантами раскладки и выбрать наилучшую. Если вы используете эпоксидный клей, то после того как все детали будут приклеены, оставьте раму сохнуть на ночь.

Шаг 5. Далее заполните пробелы между крупными раковинами, средними и малыми ракушками.

Идея 2. Мастерим панно-валентинку

Из коллекции ракушек разных форм и размеров вы можете сделать панно в виде валентинки. Впрочем, вы можете вырезать из картона/фанеры любую другую форму, скажем, того же морского конька или букву.

Материалы:

Клей-пистолет или любой клей сильной адгезии; Коллекция речных и морских ракушек; Картон; Ножницы; Шпагат.

Инструкция:

Шаг 1. Вырежьте из картона основу для панно в форме сердца.

Шаг 2. Ножом или шилом проделайте два отверстия для шпагата.

Шаг 3. Начните приклеивать ракушки, стараясь оставлять между ними минимальные пробелы. Отверстия для петельки оставьте открытыми.

Шаг 4. Отрежьте шпагат желаемой длины, проденьте два конца веревки в отверстия с изнанки панно и завяжите на двойные узелки.

В следующем видео вы можете увидеть наглядный мастер-класс по изготовлению поделки из ракушек своими руками в виде панно-валентинки.

Ниже представлены другие идеи создания панно из ракушек.

Идея 3. «Пишем» картину на холсте

А вот и еще одна идея создания настенной поделки из ракушек.

Материалы:

Холст на подрамнике;

Ракушки;

Клей-пистолет или другой клей сильной адгезии, н-р, «Момент»;

Шаблон или трафарет желаемого рисунка, напечатанный на бумаге;

Акриловая краска для создания фона (не обязательно);

Кисть (не обязательно).

Инструкция:

Если вы хотите повторить идею картины данного мастер-класса, то сначала создайте фон для композиции из ракушек. Для этого используйте кисть и акриловую краску желаемого цвета. Дождитесь пока фон высохнет, и приступайте к следующему этапу. Зафиксируйте шаблон или трафарет на холсте с помощью малярного скотча, а затем обведите его контуры карандашом. Начните приклеивать ракушки на рисунок, не заходя за его границы.

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Идея 4. Варим свечи для мини-подсвечников

Ракушки – это практически готовые миниатюрные подсвечники, которые только и ждут, чтобы их дополнили парафином и фитилем. Получившиеся свечки вы сможете использовать для сервировки стола, романтического пикника или просто для украшения интерьера.

Материалы:

Морские или крупные речные ракушки;

Маленькие круглые свечки в жестяных формочках;

Вода и кастрюля для водяной бани;

Клей ПВА или двухсторонний скотч.

Инструкция:

Шаг 1. Извлеките из жестяной емкости саму свечку, а затем из нее извлеките фитиль, потянув за металлическую базу на дне свечки (см. фото). Отложите фитили, а сами свечки верните в формочки.

Подготовка парафина и фитиля

Шаг 2. Каждый фитиль приклейте на двухсторонний скотч или клей ПВА в центре ракушки.

Шаг 3. Теперь нам нужно растопить парафин до полностью жидкого состояния. Сделать это можно тремя способами:

Доведите воду в кастрюле до кипения, затем ослабьте огонь, чтобы вода перестала кипеть, и опустите в нее формочки. Поставьте свечки на плиту, разогретую на минимальном огне, и следите за тем, чтобы парафин не пригорел. Разогрейте парафин с помощью фена.

Шаг 4. Как только парафин растопится, снимите формочки с огня и приступайте к наполнению ракушек. Лучше всего использовать для этого какие-либо щипцы или пару китайских палочек. Не забудьте предварительно защитить поверхность стола газетой.

Если ракушки уж слишком неустойчивы, и вы боитесь, что парафин застынет неравномерно, то лучше разложить свечки по ячейкам упаковки для яиц или зафиксировать, к примеру, мягким пластилином, не оставляющим следов.

Примерно через 20 минут парафин полностью застынет, и вы сможете насладиться светом свечек из ракушек.

Застывание парафина

Идея 5. Делаем топиарий в морском стиле

Топиарий – это небольшое украшение в виде деревца в горшке. Узнать принципы изготовления топиария из ракушек своими руками вы можете в нашем мастер-классе или из следующего-видео-урока.

А в этой подборке фото вы можете почерпнуть идеи оформления топиария из ракушек своими руками традиционной круглой формы или в виде новогодней елки.

Двойной топиарий из ракушек

Топиарий из ракушек на подсвечнике

Топиарий из ракушек и жемчужин

Идея 6. Мастерим подсвечник-цветок

Если у вас есть достаточное количество ракушек двустворчатых моллюсков, то вы можете сделать из них красивые подсвечники в виде цветов.

Сегодня мы предлагаем сделать вот такую поделку из ракушек мидий.

Материалы:

Ракушки двухстворчатых моллюсков;

Какое-либо круглое основание небольшого диаметра;

Клей-пистолет;

Клей ПВА (не обязательно);

Блески (не обязательно).

Инструкция:

Шаг 1. Подготовьте ракушки – вымойте их с мылом, удалите останки органики и при желании отбелите их с помощью хлорсодержащих средств (см. инструкцию в начале статьи).

Шаг 2. Покрасьте круглую основу подсвечника в какой-либо нейтральный цвет, например, белый.

Шаг 3. Пока основание сохнет, отсортируйте ваш набор раковин по размеру.

Шаг 4. Начните приклеивать 1 ряд раковин по бокам основы на термо-клей.

Шаг 5. Когда первый ряд немного подсохнет, приступайте к созданию второго ряда, размещая каждую новую раковину внахлест с предыдущей и так, чтобы она находилась между двумя ракушками первого ряда. В итоге у вас сформируется раскладка раковин двух рядов в шахматном порядке как показано на фото.

Шаг 6. Третий и все последующие ряды приклейте по такому же принципу, но уже не на основу, а на стыки раковин предыдущего ряда (место выделено стрелкой на фото ниже).

Шаг 7. Когда вы приклеите последний ряд, осмотрите подсвечник и добавьте еще один-два ряда там, где, как вам кажется, это необходимо.

Шаг 8. Ура, подсвечник из ракушек готов! При желании вы можете дополнительно украсить его блестками. Для это вам нужно произвести следующие действия:

Обработайте ракушки клеем ПВА внутри или только по краям. Щедро посыпьте на поделку блестки, дайте клею подсохнуть, а затем стряхните излишки.

Идея 7. Создаем музыку ветра

Ракушки – это идеальный материал для изготовления музыки ветра, ведь «перезвон» таких морских колокольчиков очень приятен на слух.

Материалы:

Шпагат, леска или любая нить. Веточка или деревянная палка. Ножницы. Горячий клей-пистолет или инструмент для сверления маленьких отверстий (дрель со сверлом 2 мм или просто иголка и маникюрные ножницы). Ракушки.

Инструкция:

Шаг 1. Если вы хотите, чтобы ракушки были привязаны к нитям, то сначала просверлите в них отверстия (см. Базовую инструкцию в начале статьи). Если же инструмента у вас нет, и вас устраивает клеевой способ крепления, то сразу приступайте к следующему этапу.

Шаг 2. К ветви привяжите шпагат как показано на фото, отмерьте от нее примерно 7 см длины и отрежьте излишек.

Если же вы используете раковины с отверстиями, то шпагат нужно отрезать сразу желаемой длины с запасом на узелки.

Шаг 3. Приклейте ракушку к шпагату с помощью капли термо-клея. Затем к другому концу раковины приклейте еще одну 7-сантиметровую нить шпагата. Продолжайте работу до тех пор, пока вас не устроит длина первого ряда.

Ракушки с отверстиями можно подвязать на нить как минимум двумя способами: завязывая узлы вокруг отверстий или под ними (узел при этом должен быть больше отверстия).

Шаг 4. Продолжайте навешивать нити с ракушками до желаемого числа. При этом вы можете играть с длиной рядов, чтобы сформировать, скажем, арку или лесенку. В данном случае музыка ветра имеет чередующиеся короткие и длинные нити.

Шаг 5. Когда изделие будет готово, повяжите еще один отрезок шпагата на обоих концах ветви.

По принципам этого мастер-класса, но заменив ветвь пяльцами или дополнив ракушки морскими звёздами, бусами, перьями и прочим декором, вы сможете создать более причудливые дизайны музыки ветра.

Идея 8. Делаем браслет из ракушки каури

Если у вас есть хотя бы одна ракушка каури, то вы можете своими руками сделать из нее браслет в стиле бохо для руки или ноги. Всю фурнитуру для такого украшения вы сможете купить в магазинах для рукоделия или в больших швейных магазинах.

Материалы:

Одна ракушка каури;

1 м шелкового шнурка;

Половина мотка мулине контрастного цвета;

Бусины (в данном мастер-классе используются медные бусинки от старого браслета);

Пара обжимных концевиков с петлями (предназначенные для шнуров и изготовления браслетов);

Застежка для бижутерии (в виде кольца или карабина);

Кольцо для застежки (разъемное);

Ножницы;

Плоскогубцы.

Ракушка каури, шелковый шнурок, бусины от старого браслета и концевики

Инструкция:

Шаг 1. Просверлите на двух концах каури по маленькому отверстию (см. Базовую инструкцию в начале статьи).

Шаг 2. Отрежьте примерно 15 см от мотка шелкового шнурка и отложите этот отрезок на время.

Шаг 3. Пропустите шелковый шнурок примерно на половину длины через одно отверстие ракушки и завяжите узел.

Шаг 4. Пропустите другой конец шнура через среднюю часть раковины и завяжите узел на втором ее отверстии.

Шаг 5. Отрежьте несколько нитей мулине, соберите их и сложите получившийся пучок вокруг шелкового шнурка рядом с ракушкой как показано на фото.

Шаг 6. Возьмите короткий отрезок шнурка, плотно оберните его вокруг верхней части сложенных нитей мулине, завяжите узелок и отрежьте излишек. У вас получится кисточка. Распушите ее и при необходимости подровняйте ножницами.

Шаг 7. Начните нанизывать бусины на оба конца браслета. После того, как желаемая длина будет достигнута, согните концы шнуров пополам и засуньте получившиеся кончики в обжимные концевики.

Шаг 8. Используйте плоскогубцы, чтобы зажать концевики на кончиках браслета, а затем срежьте излишки шнура.

Шаг 9. С помощью плоскогубцев к одному концевику прикрепите кольцо, а к другому – застежку. Ваш браслет из ракушки готов!

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