15 важных вещей, которые поиогут выжить в глобальной катастрофе

Аптечка на все случаи жизни.
Учитывая, как часто появляются фильмы о глобальных катастрофах, многие задаются вопросом: а может быть стоит начинать «на всякий случай» готовиться к чему-то ужасному, что может поставить под опасность всю цивилизацию. На самом деле, уже сейчас можно озаботиться подготовкой самого необходимого.
1. Страховка
Страховка ВСЕГДА!
На самом деле, никто не ожидает, что случится пожар, наводнение или крупный шторм, и именно поэтому пренебрегает страховкой. А ведь в случае стихийного бедствия она очень пригодится.
2. Еда
Запас еды - обязательно условие.
Общее правило заключается в том, что всегда в доме должно быть достаточно пищи для каждого человека на три дня. При этом не стоит забывать для топливо (ведь электричества или газа может и не быть). Также стоит озаботиться запасом не скоропортящихся продуктов.
3. Свет
Свет про запас.
Фонари, дополнительные батареи, зарядки и фонари на солнечных батареях, непромокаемые спички и свечи. Все это пригодится, когда не будет света.
4. Аптечка
Аптечка на все случаи жизни.
Аптечка обязательно должна быть в любом доме, причем при подборе лекарств нужно учитывать заболевания всех членов семьи. Также в ней должны быть бинты, йод и обезболивающее.
5. Базовые навыки первой помощи
Это должен уметь каждый.
Каждому нужно иметь базовые навыки легочно-сердечной реанимации и основной первой помощи. Это обеспечит то, что в непредвиденной ситуации человек не растеряется и сможет спасти жизнь близкому.
6. Знать расположение местных убежищ и пути эвакуации
Знание путей эвакуации - очень полезное знание.
Если случится какая-то катастрофа, будет нелишним знать, где находится ближайшее укрытие или бомбоубежище. Также стоит заранее проверить пути эвакуации, которые были составлены специально с учетом пропускной способности большого количества людей.
7. Подгузники и влажные салфетки
Подгузники для всех.
Наряду с продуктами питания нужно иметь запас подгузников и влажных салфеток на каждого человека. При этом их должно хватить минимум на 72 часа.
8. Солнечное зарядное устройство для мобильного телефона
Солнечное зарядное устройство пригодится всегда!
Даже в обычных условиях не редкость, когда линии электропередач повреждаются из-за сильного ветра или шторма. Если электричество пропадет на несколько дней, то телефон сам себя не зарядит. А тем, кто думает, что можно будет в подобной ситуации при необходимости сходить в магазин и купить зарядку, стоит представить, что подобная идея придет в голову сотням, если не тысячам других людей.
9. Брезент, веревки и клейкая лента
Клейкая лента + скотч + верёвки
Эти вещи могут быть использованы для заделывания разбитых окон, очистки помещений, связывания вещей, накрывания отверстий в крыше и сбора дождевой воды. А если ситуация будет особо критичной, то и для того, чтобы сделать укрытие.
10. Аварийный источник тепла
Аварийный источник тепла.
Тем, кто живет в стране, где холодные зимы, стоит озаботиться приобретением источника тепла для дома. При этом, если будут выбраны камин или дровяная печь, следует учитывать риск отравления угарным газом, т. е. продумать вытяжку.
11. Хороший мультитул или охотничий нож
Хороший мультитул - незаменимая вещь.
Есть миллион способов использования этих вещей. Они действительно подойдут на любой случай в жизни.
12. Тревожный чемоданчик
Всё, что нужно для экстренных случаев.
Основная задача тревожного комплекта — он должен содержать все, что нужно, чтобы выжить в течение 72 часов в случае эвакуации. Если кто-то не хочет подбирать вещи в «рюкзачок выживания» сам, то такой комплект можно заказать на Amazon.
13. Бензин
И стратегический запас бензина.
В автомобиле должно всегда быть не меньше четверти бака топлива. Ведь если будет надвигаться ураган или лесной пожар, на заправку попросту не попадешь.
14. Возможность услышать экстренное оповещение
Экстренное оповещение.
Есть несколько способов услышать подобное оповещение, из которых самыми легкими являются телевидение, текстовые оповещения и радио. Тем не менее, стоит предусмотреть также возможность «быть на связи», если внезапно пропадет электричество.
15. Вода
Потому что без воды...
Вода необходима каждому человеку и это вещь, наличием которой нужно озаботиться в первую очередь. Минимальная норма на одного человека в день (для питья, приготовления пищи и мытья) — 4 литра. Минимальный запас воды должен быть на три дня.
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