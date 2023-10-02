Бытовые хитрости, которые не стыдно и детям передать

Если вы часто устаете от домашних обязанностей и жертвуете всем своим свободным временем для того, чтобы привести квартиру в порядок и вкусно накормить членов семьи, значит, вы редко пользуетесь лайфхаками.







Предлагаем это исправить и взять на заметку несколько полезных хитростей, которые можно и нужно применять в быту.



Хитрость 1: Как сделать мясо птицы нежным и сочным?

Хитрость 2: Как усилить вкус винегрета?

Хитрость 3: Как отмыть пол?

Хитрость 4: Как предотвратить запотевание стекол и зеркал?

Хитрость 5: Как быстро отмыть грязную сковороду?

Хитрость 6: Как очистить окна?

Хитрость 7: Как вернуть блеск столовым приборам?

Хитрость 8: Как почистить яйца?

Вымочите птицу в рассолеПриготовить куриное филе, голени или бедра легко – достаточно замариновать их в любимых специях. А вот с целой птицей часто возникают проблемы, ведь хочется, чтобы внутри мясо оставалось мягким и нежным, а снаружи появился красивая хрустящая корочка. На самом деле, в этом нет ничего сложного – достаточно знать, как правильно подготовить курочку к запеканию. Делимся секретом.Возьмите глубокую миску или кастрюлю, налейте в нее три литра воды, добавьте пять столовых ложек соли и хорошо перемешайте, чтобы она растворилась. После этого положите в миску тушку, чтобы вода полностью ее покрывала, и оставьте на три-четыре часа, можно даже на ночь. По истечении времени натрите ее специями или используйте тот маринад, который вам нравится.Обратите внимание, что лайфхак с рассолом пригодится для приготовления не только курицы, но и любой другой птицы, например, утки или индейки. За счет выдержки в таком растворе волокна насытятся влагой, и при запекании мясо станет мягким, нежным и очень сочным.Добавьте в винегрет молоко и сахарКазалось бы, чем может удивить обычный винегрет, знакомый всем с детства? Оказывается, если добавить пару секретных ингредиентов, то даже обыденный и приевшийся салат может заиграть новыми красками. Помимо привычных продуктов, в список которых входят свекла, морковь, картофель, лук, маринованные огурцы и растительное масло (некоторые хозяйки также кладут квашеную капусту), повара советуют добавлять столовую ложку молока и чайную ложку сахара. Вкус винегрета становится гораздо более нежным и насыщенным, сложно даже поверить, что перед вами традиционное советское блюдо, которое раньше подавали в каждой столовой.Смешайте кондиционер для белья с водойВ последнее время кондиционер для белья стал весьма популярным помощником в хозяйстве. Из него делают ароматизаторы для квартиры, добавляют в специальный раствор, который помогает разглаживать складки на ткани без утюга. А еще средство идеально подходит для мытья полов – нужно лишь добавить в ведро с водой половину колпачка. Кондиционер не только помогает отмыть въевшуюся грязь, но также делает полы более яркими. Плюс он отгоняет пыль, поэтому покрытие дольше остается чистым.Еще один вариант – растворить в пяти литрах воды пять столовых ложек соли с горкой. Так вы сможете без проблем отмыть с пола въевшуюся, в том числе жирную грязь. Раствор не оставляет после себя разводов и смывать его чистой водой не нужно. Усилить состав можно с помощью двух ингредиентов: уксуса и двух столовых ложек растительного масла.Смажьте зеркало в ванной пеной для бритья.Одним из самых проблемных участков в ванной комнате является зеркало. И не потому что там скапливаются микробы и бактерии, как, например, в унитазе. Просто отражающая поверхность постоянно запотевает, как только включается горячая вода. А после попытки протереть зеркало тряпкой, на нем неизменно появляются некрасивые следы и разводы.Чтобы такого не происходило, проведите профилактические меры. Нанесите на поверхность небольшое количество пены для бритья, а затем протрите все насухо. Средство создаст защитный слой, который не позволит каплям влаги оседать на зеркале. Кстати, таким образом можно обрабатывать не только зеркала в ванной комнате, но также любые стеклянные поверхности, и даже очки. Советуем попробовать.Пена для бриться отлично справится с загрязнениями.И снова в бой вступает пена для бритья. Она не только спасает зеркала и стекла от запотевания, но также помогает быстро и эффективно отмыть грязную сковороду, о которой вы забыли во время мытья посуды. Удивительно, но пена справляется не только со свежими загрязнениями, но и от застаревшего жира.Все, что вам нужно сделать – смазать средством сковороду и отложить ее в сторону примерно на 20 минут. Затем ополосните посуду теплой водой и протрите обычной посудной губкой без моющего средства – загрязнения исчезнут, как по велению волшебной палочки.Помыть окна без разводов поможет крахмал и старые колготкиДаже если вы уже успели намыть все окна в квартире, возьмите этот лайфхак себе на заметку – в будущем он обязательно пригодится. Не стоит тратиться на специальный инвентарь и бытовую химию, которые обычно стоят совсем недешево. Вам на помощь придут старые носки или капроновые колготки, а также обычный крахмал, который есть на каждой кухне.Итак, нужно развести одну столовую ложку крахмала в одном литре воды, хорошо размешать, дождаться, пока он растворится, а потом смочить тряпку и протереть грязные стекла. Оставьте раствор на некоторое время – он должен засохнуть. После этого возьмите капроновые колготки или носки и уберите остатки крахмала со стекла. Как результат – чистое окно без намека на разводы. Дешево и эффективно.Залейте столовые приборы минералкой.Даже если вы не пьете газированную воду, отдавая предпочтение обычной очищенной, в вашем холодильнике все равно должна стоять пара бутылок. Она не только отлично утоляет жажду, избавляет от изжоги, но также помогает в быту. Например, с ее помощью можно вернуть блеск потускневшим столовым приборам. Для этого нужно всего лишь взять глубокую миску, налить в нее газированную воду и положить вилки с ложками. Чтобы минералка подействовала, оставьте приборы примерно на два-три часа, а затем достаньте и вытрите насухо мягкой салфеткой или полотенцем. Благодаря такой хитрости они снова будут сверкать, как после покупки.Можно прибегнуть и к другому, более оригинальному приему. Сварите столовые приборы в кастрюле вместе с самыми дешевыми макаронами. Пусть процесс длится минут десять-пятнадцать не меньше – вилки, ложки и ножи должны хорошо очиститься. Конечно, после такой процедуры макароны есть нельзя, да и цвет они приобретут совсем неаппетитный. Поэтому пасту – в мусорное ведро, а красивые, блестящие столовые приборы – на стол.Сырое яйцо нужно проткнуть иглойКазалось бы, что может быть проще чистки вареных яиц? Однако в некоторых ситуациях эта процедура становится настоящим испытанием для нервной системы, ведь скорлупа снимается вместе с кусочками белка. Если вы собирались измельчать яйца и добавлять их в салат либо окрошку, все не так критично. Но если в меню значились фаршированное яйца, которые должны были презентабельно выглядеть, стресса не избежать. Чтобы скорлупа снималась быстро и без волнений, перед тем, как варить яйца, проткните скорлупу с тупого конца иглой. Благодаря этой хитрости, она будет сниматься безо всяких проблем.