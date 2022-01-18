Англичанину удалось переделать ржавый бус, а потом колесить по Европе, живя в доме на колесах

Старый грузовик, из которого получился уютный дом на колесах

Так грузовик выглядел перед началом ремонта.

Отремонтированный дом на колесах.

Гамак для гостей.

Кухня с газовой плитой.

Бус на ходу и колесит по Европе.

Майк внутри дома на колесах.

Раковина с проточной водой.

Рабочее место.

По-домашнему уютная атмосфера.

Туалет.