Англичанину удалось переделать ржавый бус, а потом колесить по Европе, живя в доме на колесах

Старый грузовик, из которого получился уютный дом на колесах
Оставить все, чтобы отправиться в путешествие по миру. Именно так поступил Майк Хадсон, автор популярного блога Vandog Traveller. В 2013 году он уволился, приобрел старый бус и поехал в нем по Европе. Чтобы чувствовать себя, как дома, машину пришлось перестроить, зато в результате получился настоящий дом на колесах.
Так грузовик выглядел перед началом ремонта.
Свое гнездышко Майк обустроил за пять месяцев. Переделать ржавый бус в уютное жилье оказалось посильной задачей всего для одного человека. Интересно, что четкого плана у него не было, не делал он никаких чертежей, весь процесс шел спонтанно, так, как подсказывало воображение. Все материалы для строительства он нашел в обычном супермаркете. Майк специально не приобретал то, что предназначено для домов на колесах, чтобы проект оставался бюджетным.
Отремонтированный дом на колесах.
По словам Майка, в его жилище настолько хорошо и уютно, что можно забыть о том, что бусу уже 10 лет, а за окном – пыльная дорога. Его дом на колесах оборудован всем необходимым: здесь есть холодильник, резервуар с водой, солнечные батареи, газовая печь, электрическое освещение, туалет.
Гамак для гостей.
Кухня с газовой плитой.
Перед тем, как отправиться в путешествие по Европе, Майк расстался со всем, что у него было. Он уволился с работы, раздал всю мебель из дома, одежду отправил на благотворительность, выставил на торги машину. Взамен этого на сайте Ebay приобрел бус LDV Convoy. В первые дни Майк даже не знал, что с ним делать. Разбирая машину, обнаружил множество повреждений, металл повсеместно был изъеден ржавчиной.
Бус на ходу и колесит по Европе.
Майк внутри дома на колесах.
Все этапы ремонта Майк фотографировал, а снимки публиковал на своем сайте. Уже за первую неделю его веб-ресурс посетили 70 тысяч человек, и парень понял, что обязательно должен довести начатое дело до конца. Строительство было завершено к марту 2014 года, тогда с двумя друзьями на борту Майк начал свое путешествие по Европе. Его путь лежал во Францию и Испанию.
Раковина с проточной водой.
Рабочее место.
По-домашнему уютная атмосфера.
Туалет.
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