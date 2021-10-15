7 бесценных произведений искусства, которые были уничтожены по глупой случайности

«Не прикасайтесь к предметам искусства» – простое правило, которое принято почти в каждой галерее и музее в мире. Тем не менее, по некоторым причинам, есть некоторые люди, которые предпочитают игнорировать это правило: некоторые из-за любопытства, другие из-за желания снять «крутое» селфи. Какими бы ни были мотивы, в итоге страдают бесценные произведения искусства.
Статуя короля Себастьяна
24-летний гость португальской столицы Лиссабон 3 мая взобрался на 125-летнюю статую , установленную на фасаде вокзала Россио, чтобы сделать селфи. Статуя, которая изображала «короля-ребенка» Себастьяна, правившего Португалией в 16 веке, опрокинулась на землю и разбилась. Турист, который пытался бежать, был пойман полицией и в конечном итоге предстанет перед судом. Планы относительно восстановления статуи пока неизвестны.
Статуя Геркулеса
Геркулес мог иметь силу богов, но, к сожалению, это свойство не передалось скульптурам, которые возвели в его честь. Год назад двое туристов во время посещения дворца Лоджия Деи Милити в итальянской Кремоне повредили 300-летнюю Statua dei due Ercole (статую двух Геркулесов), когда взобрались на нее, чтобы сделать селфи. Туристы умудрились отломать кусок короны у одной из двух мраморных фигур, после чего им предъявили обвинения в вандализме.
Вазы династии Цин
Правило номер один для посещения любого места, где есть бесценные произведения искусства: всегда нужно завязывать шнурки. В феврале 2006 года Ник Флинн поднимался по лестнице внутри музее Фицуильяма в английском Кембридже, когда внезапно наступил на свой развязавшийся шнурок и потерял равновесие. Непроизвольно взмахнув руками и попытавшись ухватиться за что-то (а перил на лестнице не было), он зацепил три вазы династии Цин 1600 – 1700 годов.
Флинн остался невредимым, но вазы стоимостью около £ 500 000 разлетелись на мелкие кусочки. Флинн, которому пожизненно запретили вход в музей, назвал это происшествие обычным несчастным случаем. В итоге вазы сумели в августе 2006 года склеить из 113 частей, на которые они разбились.
Се человек
Может быть, самым известной и веселой попыткой «восстановления» предмета искусства в истории была попытка 80-летней прихожанки Сесилии Хименес реставрировать фреску начала XX века на евангелический сюжет «Ecce Homo» («Се человек»), которая находилась в Храме Милосердия в испанском городе Борха. В итоге ее работа была признана худшей реставрацией в истории и стала знаменита на весь Интернет под названием «Пушистый Иисус».
Это неудивительно, поскольку изображение на фреске стало похожим не на оригинал, а на какую-то пушистую обезьяну. Хотя церковь изначально планировала нанять профессиональных художественных реставраторов, чтобы исправить фреску, к 2014 году они передумали. Работа Хименес стала главной туристической достопримечательностью, в результате чего 150 000 посетителей со всего мира приезжают в Борху, чтобы за $ 1,25 посмотреть на необычную фреску.
Статуя Девы Марии
В 2013 году американский турист из Миссури посетил с экскурсией Музей Опера дель Дуомо во Флоренции, Италия. Там он подошел к 600-летней статуе Девы Марии работы Джованни д’Амброджио и зачем-то попытался сравнить ее мизинец со своим собственным. В итоге палец скульптуры отломился, но к счастью он оказался гипсовым.
Пьяный сатир
Хорошей новостью является то, что данная статуя в Милане, которая потеряла свою левую ногу из-за неизвестных энтузиастов селфи в 2014 году, была всего-лишь точной копией другой статуи, которая датируется 220-м годом до нашей эры. Плохая новость заключается в том, что реплика была очень ценной и довольно старинной (работа 1800-х годов).
Камеры видеонаблюдения в этой секции миланской Академии изящных искусств Брера не были установлены, но свидетели видели, как студент-турист забрался на статую и сел на ее колено, чтобы сделать снимок. Студент явно не понимал, что копия статуи сделана из терракота и гипса и была собрана по кускам, поэтому нога отвалилась и разбилась.
Картина «Актер» Пикассо
Почти 2-метровую картину «Актер» Пикассо довольно трудно пропустить мимо внимания. Но одна из посетительниц Метрополитен-музея в Нью – Йорке в январе 2010 года слишком буквально восприняла это утверждение. Она во время экскурсии потеряла равновесие и упала на картину, сделав в произведении искусства 1904 года 15-сантиметровую дыру. Процесс реставрации занял три месяца.
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