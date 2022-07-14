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Мелочи, которые создадут в доме уютную обстановку

Добавить уюта и приятную атмосферу в любой интерьер можно при помощи совсем обычных мелочей. В статье мы собрали товары, которые стоят дешево, но выглядят достаточно эффектно.

Ключница с полкой



Чтобы ваши ключи не валялись где попало, для них стоит сделать ключницу. Представленная модель также имеют полку, на которую можно удобно класть различные мелочи.

Мелочи, которые создадут в доме уютную обстановку

Деревянная музыкальная шкатулка



 Эта шкатулка станет отличным подарком для любителей классического стиля в интерьере. Также благодаря шкатулке вы сможете расслабиться под приятную музыку.

Мелочи, которые создадут в доме уютную обстановку

Подставка для украшений



Небольшая подставка позволит навести порядок в своих украшения. Выполнена подставка из дерева, что гарантирует ее долговечность.

Мелочи, которые создадут в доме уютную обстановку

Держатели для книг



Креативный держатель для книг идеально встанет на большом рабочем столе историка или ценителя искусства. Приятный цвет, небольшой размер и функциональность позволяет этому предмету украсить любой интерьер.

Мелочи, которые создадут в доме уютную обстановку

Корзинка плетеная из джута



Плетеные предметы интерьера создают особую атмосферу в любом помещении. Корзинка не только выглядит стильно, но и сможет стать отличным местом для хранения различных вещей.

Мелочи, которые создадут в доме уютную обстановку

Подставка для цветов



Чтобы ваши цветы не стояли на полу, можно купить лаконичную подставку.
Это позволит показать всем свой красивый экзотический цветок, и заодно украсить интерьер новым акцентом.
Мелочи, которые создадут в доме уютную обстановку

Декор настенный с фоторамками



Если у вас пустует стена, значит, у вас появился отличный холст для создания красивых украшений. Например, декор с фоторамками сможет внести в дизайн особую нотку теплоты и уюта.

Мелочи, которые создадут в доме уютную обстановку

Панно настенное из металла



Панно – это отличное дизайнерское решение для обновления своего интерьера. Присмотритесь к этой металлической птичке колибри, которая за счет золотого оформления точно сможет создать стильный дизайн комнаты.

Мелочи, которые создадут в доме уютную обстановку

Незначительные детали в интерьере могут легко изменить все представление о вашем дизайне. Не скупитесь на них, но не забывайте их подбирать под стиль каждой комнаты.
А как Вы украшаете свою квартиру? Расскажите нам об это
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