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Жидкий камень для интерьера

Мало что может соревноваться с горными породами в красоте, престиже и долговечности. Внушительная цена — еще одна прерогатива камня, которая не добавляет ему популярности, а наоборот, заставляет ценителей природной красоты постоянно искать замену граниту и мрамору.
Сегодня обсудим перспективный вариант и полюбуемся удачными примерами использования в интерьере.
Жидкий камень для интерьера

Что такое жидкий камень?



Недавно на рынке появился искусственный отделочный материал из полимерных смол и мелкофракционных (2-3 мм) включений натурального камня: гранита, оникса, мрамора, кварца, обсидиана, травертина. Тягучая субстанция содержит функциональные присадки (адгезивы, пластификаторы, отвердители), после застывания полируется и на вид становится неотличимой от выбранной минеральной основы.
Поскольку наиболее прочное и привлекательное покрытие получается из полиуретана и гранитной крошки, оно получило широкое распространение и дало материалу альтернативное название — жидкий гранит.

Жидкий камень для интерьера

Чем он так хорош?



Добыть редкую горную породу, транспортировать ее, такую тяжелую, к месту производства и не расколоть, вытесать предмет сложной конфигурации, отшлифовать и покрыть защитным составом — целый квест на пути к мечте. Намного проще смешать остатки роскоши с недорогими синтетическими веществами, напылить на нужное место или отлить требуемое изделие, дождаться высыхания и навести окончательный марафет.

У жидкого камня множество достоинств:

Прочный и надежный, служит до 15-20 лет;
Весит значительно меньше природного аналога;
Теплый на ощупь;
Не скользит под ногами и не шумит от воды;
Лишен пор, поэтому не промокает и не накапливает заразу;
В случае повреждений легко реставрируется;
Не выгорает и не трескается от перепадов температур;
Выдерживает тяжелые удары и длительное истирание;
Экологически чист и безопасен для здоровья;
Обладает разнообразием оттенков и текстур.
Недостатков у жидкого камня все два: относительно высокая стоимость и сложная технология монтажа, которая требует особых условий и профессионального подхода.
Жидкий камень для интерьера

Где можно применять?



Этот материал открывает более широкие возможности, нежели натуральный камень, поскольку позволяет создавать сложные, тонкие, необычные конструкции. В целом же ареал использования совпадает.
Из жидкого камня производят:

столешницы;
подоконники;
кухонные фартуки;
раковины, ванны и душевые поддоны;
фасадную и бассейную плитку;
напольные и настенные покрытия;
скульптуры, мебель и другие предметы обстановки.
Жидкий камень для интерьера

Особенности нанесения



Чаще всего материал напыляют специальным пистолетом на поверхность, которой необходимо придать декоративные и эксплуатационные качества. Ее предварительно грунтуют, а после высыхания жидкого камня, которое отнимает сутки или двое, полируют шлифовальной машиной до зеркального блеска. Результат поразительно схож с природным первоисточником, но когда прикасаешься, сразу ощущаешь разницу — покрытие своеобразное, пластиково-резиновое.
Кроме напыления слоем до 3 мм, которое бывает прямым и обратным, используют литье в готовых цельных или разъемных формах — получаются изделия толщиной до 5 см. Этот процесс требует заводского оборудования и специальных условий сушки, поэтому дома проводится редко, а вот нанести жидкий камень на столешницу или ванну опытные мастера нередко решаются самостоятельно. Смесь готовится с помощью лопастной насадки на дрель.
Жидкий камень для интерьера

Не обойтись без следующих компонентов, реализуемых в строительном магазине:

минеральная крошка, обычно микрокальцит;
гелькоут, то есть полимерная основа; катализатор;
отвердитель;
термоклей;
пластилин;
стеклоткань;
растворитель;
пигмент.
Пропорции зависят от желаемого результата и свойств конкретных выбранных веществ. Помимо прояснения этого момента, к работе необходимо тщательно подготовиться. Нужна защитная одежда и респиратор. Помещение должно хорошо проветриваться и отапливаться (18-24 градуса тепла).

Варианты дизайна



Жидкий камень для интерьера
Жидкий камень для интерьера
Жидкий камень для интерьера
Жидкий камень для интерьера

Рекомендации по уходу



Поверхность, отделанную жидким камнем, достаточно обмывать теплым мыльным раствором и протирать мягкой ветошью или губкой. Грубые щетки, абразивные порошки, масла и силиконы использовать нельзя. Щадящие бытовые средства с содержанием кислот, щелочей и хлора допустимы для обработки сильно загрязненной сантехники.
Раз уж жидкий камень чаще всего используется для обустройства кухонных столешниц, подчеркнем, что шинковать продукты прямо на них и ставить раскаленную посуду не стоит — это чревато царапинами и мутными пятнами.

 Жидкий камень для интерьера
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