 Жидкий камень для интерьера

Мало что может соревноваться с горными породами в красоте, престиже и долговечности. Внушительная цена — еще одна прерогатива камня, которая не добавляет ему популярности, а наоборот, заставляет ценителей природной красоты постоянно искать замену граниту и мрамору.

Сегодня обсудим перспективный вариант и полюбуемся удачными примерами использования в интерьере.





Что такое жидкий камень?

Чем он так хорош?

Где можно применять?

Особенности нанесения

Варианты дизайна

Рекомендации по уходу

Недавно на рынке появился искусственный отделочный материал из полимерных смол и мелкофракционных (2-3 мм) включений натурального камня: гранита, оникса, мрамора, кварца, обсидиана, травертина. Тягучая субстанция содержит функциональные присадки (адгезивы, пластификаторы, отвердители), после застывания полируется и на вид становится неотличимой от выбранной минеральной основы.Поскольку наиболее прочное и привлекательное покрытие получается из полиуретана и гранитной крошки, оно получило широкое распространение и дало материалу альтернативное название — жидкий гранит.Добыть редкую горную породу, транспортировать ее, такую тяжелую, к месту производства и не расколоть, вытесать предмет сложной конфигурации, отшлифовать и покрыть защитным составом — целый квест на пути к мечте. Намного проще смешать остатки роскоши с недорогими синтетическими веществами, напылить на нужное место или отлить требуемое изделие, дождаться высыхания и навести окончательный марафет.У жидкого камня множество достоинств:Прочный и надежный, служит до 15-20 лет;Весит значительно меньше природного аналога;Теплый на ощупь;Не скользит под ногами и не шумит от воды;Лишен пор, поэтому не промокает и не накапливает заразу;В случае повреждений легко реставрируется;Не выгорает и не трескается от перепадов температур;Выдерживает тяжелые удары и длительное истирание;Экологически чист и безопасен для здоровья;Обладает разнообразием оттенков и текстур.Недостатков у жидкого камня все два: относительно высокая стоимость и сложная технология монтажа, которая требует особых условий и профессионального подхода.Этот материал открывает более широкие возможности, нежели натуральный камень, поскольку позволяет создавать сложные, тонкие, необычные конструкции. В целом же ареал использования совпадает.столешницы;подоконники;кухонные фартуки;раковины, ванны и душевые поддоны;фасадную и бассейную плитку;напольные и настенные покрытия;скульптуры, мебель и другие предметы обстановки.Чаще всего материал напыляют специальным пистолетом на поверхность, которой необходимо придать декоративные и эксплуатационные качества. Ее предварительно грунтуют, а после высыхания жидкого камня, которое отнимает сутки или двое, полируют шлифовальной машиной до зеркального блеска. Результат поразительно схож с природным первоисточником, но когда прикасаешься, сразу ощущаешь разницу — покрытие своеобразное, пластиково-резиновое.Кроме напыления слоем до 3 мм, которое бывает прямым и обратным, используют литье в готовых цельных или разъемных формах — получаются изделия толщиной до 5 см. Этот процесс требует заводского оборудования и специальных условий сушки, поэтому дома проводится редко, а вот нанести жидкий камень на столешницу или ванну опытные мастера нередко решаются самостоятельно. Смесь готовится с помощью лопастной насадки на дрель.минеральная крошка, обычно микрокальцит;гелькоут, то есть полимерная основа; катализатор;отвердитель;термоклей;пластилин;стеклоткань;растворитель;пигмент.Пропорции зависят от желаемого результата и свойств конкретных выбранных веществ. Помимо прояснения этого момента, к работе необходимо тщательно подготовиться. Нужна защитная одежда и респиратор. Помещение должно хорошо проветриваться и отапливаться (18-24 градуса тепла).Поверхность, отделанную жидким камнем, достаточно обмывать теплым мыльным раствором и протирать мягкой ветошью или губкой. Грубые щетки, абразивные порошки, масла и силиконы использовать нельзя. Щадящие бытовые средства с содержанием кислот, щелочей и хлора допустимы для обработки сильно загрязненной сантехники.Раз уж жидкий камень чаще всего используется для обустройства кухонных столешниц, подчеркнем, что шинковать продукты прямо на них и ставить раскаленную посуду не стоит — это чревато царапинами и мутными пятнами.