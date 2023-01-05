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Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько сахара содержится в готовом йогурте, даже если на нем написано, что он «натуральный»? На самом деле количество сахара в знакомых всем и популярных продуктах на полках супермаркетов поистине впечатляет. Испанский фотограф Антонио Эстрада, который увлекается вопросами здорового и спортивного питания, решил показать, сколько кубиков сахара содержится в разных продуктах, и создал собственный сайт, куда выкладывает наглядные фотографии.

«SinAzucar.org — это проект, цель которого — визуализировать сахар, спрятанный во многих рафинированных продуктах, которые мы часто употребляем. Идея проста: делается снимок продукта рядом с количеством содержащегося в нем сахара в кубиках, и таким образом используется тот же визуальный язык, при помощи которого бренды продают нам свою продукцию», — поясняет автор фотопроекта.

Задача фотографа — распространить эту наглядную информацию среди наибольшего количества пользователей соцсетей. Ведь избыточное потребление сахара высокой степени переработки может повлечь за собой болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение, а также болезни обмена веществ, в том числе диабет приобретенного типа.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Бутылка кока-колы 0,5 литра.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Батончик Mars.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Кукурузные хлопья в сахарной обсыпке Kellog’s Frosties.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Мармелад и зефир.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Кофе из Starbucks.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Соус карри Heinz.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Тосты.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Порция чизкейка.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Обезжиренный йогурт Activia со вкусом «клубника — гранат».

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Печенье Maria.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Энергетический напиток Monster.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Спортивный напиток Powerade.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Темный шоколад Nestle.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Молочный напиток Actimel.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Пицца.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Ликер Bailey’s.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Газированный напиток Fanta.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Газированный напиток Schweppes Tonic.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Безлактозный йогурт.

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Детская каша Nestle «8 злаков».

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Мороженое Magnum (в России — «Магнат»).

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Большой стакан кока-колы в Burger King.

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