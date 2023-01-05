Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько сахара содержится в готовом йогурте, даже если на нем написано, что он «натуральный»? На самом деле количество сахара в знакомых всем и популярных продуктах на полках супермаркетов поистине впечатляет. Испанский фотограф Антонио Эстрада, который увлекается вопросами здорового и спортивного питания, решил показать, сколько кубиков сахара содержится в разных продуктах, и создал собственный сайт, куда выкладывает наглядные фотографии.



«SinAzucar.org — это проект, цель которого — визуализировать сахар, спрятанный во многих рафинированных продуктах, которые мы часто употребляем. Идея проста: делается снимок продукта рядом с количеством содержащегося в нем сахара в кубиках, и таким образом используется тот же визуальный язык, при помощи которого бренды продают нам свою продукцию», — поясняет автор фотопроекта.



Задача фотографа — распространить эту наглядную информацию среди наибольшего количества пользователей соцсетей. Ведь избыточное потребление сахара высокой степени переработки может повлечь за собой болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение, а также болезни обмена веществ, в том числе диабет приобретенного типа.











Бутылка кока-колы 0,5 литра.







Батончик Mars.







Кукурузные хлопья в сахарной обсыпке Kellog’s Frosties.







Мармелад и зефир.







Кофе из Starbucks.







Соус карри Heinz.







Тосты.







Порция чизкейка.







Обезжиренный йогурт Activia со вкусом «клубника — гранат».







Печенье Maria.







Энергетический напиток Monster.







Спортивный напиток Powerade.







Темный шоколад Nestle.







Молочный напиток Actimel.







Пицца.







Ликер Bailey’s.







Газированный напиток Fanta.







Газированный напиток Schweppes Tonic.







Безлактозный йогурт.







Детская каша Nestle «8 злаков».







Мороженое Magnum (в России — «Магнат»).







Большой стакан кока-колы в Burger King.



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