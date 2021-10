Абсурдно дорогостоящие вариации блюд фаст-фуда

Фаст-фуд хорош тем, что он дешёвый, быстро готовится и экономит нам время: его можно съесть за несколько минут. Всё так и есть, если вы не заказываете эти гурманские и чрезмерно дорогие версии распространённых блюд фаст-фуда. Что думаете? Они выглядят аппетитно, или это пустая трата денег?



Макароны с сыром

Тако

Суп

Сэндвич

Печёный картофель

Гамбургер

Мороженое

Пицца

Блины

Хот-дог

Стоимость: $95Макароны с сыром пользуются популярностью среди детей, а также среди студентов, впервые живущих отдельно от родителей, по причине своей дешевизны и простоты в приготовлении. Возможно, именно популярность этого блюда стала причиной появления его абсурдно дорогостоящей версии в ресторане французской кухни «Mélisse» в Санта-Монике (штат Калифорния, США).Их версия макарон с сыром приготовлена из свежей пасты, сыра «Пармезан», трюфелей , взбитых с тёмным сливочным маслом до пены, и тонко нарезанных белых трюфелей. Кроме всего прочего, это блюдо можно заказать в ресторане в период между октябрём и декабрём — в сезон трюфелей. Так что начинайте копить деньги, потому что одна порция будет стоить вам $95.Стоимость: $100Тако, как известно, дешёвое блюдо. В конце концов, а как бы иначе тогда продержалась в бизнесе сеть ресторанов быстрого питания «Taco Bell» более полувека? А вот ресторан американской кухни «Café on the Green» в Далласе (штат Техас, США ) старается отдалиться от «Taco Bell» насколько это возможно как по качеству еды, так и по ценам.В ресторане подают три вида тако по ошеломляющей цене 100 долларов каждый. Один вид тако готовится с говядиной вагю с кинзой и беарнским соусом с трюфелем. Второе блюдо — тако «Hudson Valley Foie Gras Taco», которое готовится с утиным мясом и знаменитым французским шоколадом Вальрона («Valrhona»).И, наконец, третий вид тако готовится с американским омаром, зёрнышками икры и перцем чили Алеппо.Тако подаются с «маргаритой» под названием «4150″, которая готовится из текилы «Don Julio 1942″, ликёра «Куантро трипл-сек», сока лайма и нектара агавы. В ресторане говорят, что 20% их прибыли идут на благотворительность.Стоимость: $190Суп — это вкусно и полезно. Это блюдо очень универсально: вкуснейший суп можно приготовить всего из нескольких простейших ингредиентов. Существует несколько вкусных супов, которые продаются в консервах менее чем за доллар. Или , если вы не в настроении подогревать себе еду и готовы съесть на обед какой-нибудь весьма заурядный суп, к вашим услугам рестораны быстрого питания «Subway», расположенные по всему миру и работающие круглосуточно.Если ни один из этих вариантов вас не устраивает, вы всегда можете заказать абсурдно дорогой суп, который подают в ресторане «Kai Mayfair» в Лондоне (Англия). В ресторане китайской кухни, отмеченном звездой Мишлен, подают суп «Будда прыгает через стену» («Buddha Jumps Over the Wall»), который попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой.Суп готовится из плавника акулы, морских ушек, грибов сиитаке, морского огурца, сушёных гребешков, курицы, ветчины Хуан, свинины и женьшеня. Чтобы отведать этот суп, за 5 дней до посещения ресторана нужно сделать предварительный заказ и быть готовым раскошелиться на $190.Стоимость: $214Горячий сэндвич с сыром — настолько простое блюдо, что большинство людей, придя в ресторан , его не заказывают, потому что его можно приготовить самостоятельно дома всего за несколько минут. Берёте два куска хлеба, смазываете маслом, кусочек сыра (как минимум, один) кладёте между ними и поджариваете на сковородке с одной или с обеих сторон до золотистой корочки. Впрочем, у каждого человека есть свой рецепт приготовления сэндвича. Особенный рецепт есть и у ресторана «Serendipity 3″ (Нью-Йорк, США ), в котором подают самый дорогой в мире горячий сэндвич с сыром. У него есть и название — «Самый типичный горячий сэндвич с сыром» («Quintessential Grilled Cheese Sandwich»).Для приготовления сэндвича используют тостовый хлеб French Pullman, который поджаривается с добавлением шампанского «Dom Perignon» и хлопьев 24-каратного золота. В качестве масла используется паста из белого трюфеля. Сэндвич готовят с редчайшим и дорогим изысканным итальянским сыром под названием «Caciocavallo Podolico», изготавливаемым из молока коров, питающихся исключительно ароматными травами фенхеля и дикой земляникой.Горячий сэндвич, обёрнутый в тонкое листовое золото , подаётся с томатным супом с южноафриканскими омарами и трюфельным маслом. Одна порция супа с сэндвичем обойдётся в 214 долларов.Стоимость: $460С чем ещё можно приготовить печёный картофель, кроме масла, лука, сметаны, сыра, ломтиков бекона и, возможно, немного перца чили? В конце концов, это одно из самых непритязательных блюд, запекаемых в духовке примерно в течение часа Если не принимать во внимание, что это «всего лишь картофель, запекаемый в духовке в течение часа», то становится понятным, почему в ресторане французской кухни «Caviar Kaspia» (Париж, Франция) готовят печёный с обеих сторон картофель, увенчанный белужьей икрой, который подают со свежими сливками (crème fraîche).К блюду подаётся перламутровая ложка. За этот печёный картофель придётся выложить 460 долларов, на которые можно было бы заказать несколько ужинов со стейками с печёным картофелем в большинстве традиционных мясных ресторанов.Стоимость: $5000/$666Во многих заведениях быстрого питания по всей Америке можно заказать гамбургер стоимостью около доллара. Или отправиться в ресторан «Fleur de Lys» в отеле «Mandalay Bay Hotel and Casino» (Лас-Вегас, штат Невада, США) и заказать себе гамбургер под названием «Fleurburger 5000″ за 5.000 долларов.На самом деле цена вводит в заблуждение, так как к этому блюду подаётся бутылка вина «Chateau Petrus» стоимостью 5.000 долларов, поэтому гамбургер на самом деле вы получаете бесплатно. Тем не менее, это не делает гамбургер «Fleurburger 5000″ менее экстравагантным. Гамбургер готовится из говядины Кобе, жареных трюфелей, фуа-гра и подаётся в поджаренной сладкой булке бриошь.Что касается самого дорогого гамбургера без учёта вина, то это, вероятно, гамбургер с красноречивым названием «Douche Burger», который готовят в закусочной на колёсах «666 Burger» в Нью-Йорке.«Douche Burger» — это булочка с котлетой из говядины Кобе, которая приправлена гималайской каменной солью и завёрнута в тонкое листовое золото. Сверху котлету венчает фуа-гра, икра, омар, трюфели и сыр грюйер, расплавленный в парах шампанского. Соус барбекю для гамбургера готовится из кофе «Kopi Luwak», самого дорогого кофе в мире. Владелец закусочной на колёсах допускает, что гамбургер, может, и не самый вкусный, но зато позволит почувствовать себя богатым, пока вы будете его есть. Будем надеяться, что это ощущение того стоит, потому что после того, как вы его съедите, вы обеднеете на 666 долларов.Стоимость: $817Впервые мороженое появилось примерно в 200 году до нашей эры. Это довольно простое и недорогое лакомство, которое продаётся в заведениях быстрого питания и закусочных на колёсах по всему миру. Если же говорить о мороженом, превознесённом на новый уровень, то это — сливочное мороженое «Черный бриллиант» («Black Diamond»), которое можно заказать в кафе «Scoopi» в Дубае (ОАЭ).Само мороженое — это высококачественные мадагаскарские бобы ванили, покрытые итальянскими трюфелями, редким благоухающим иранским шафраном и 23-каратными съедобными золотыми хлопьями. Один шарик такого мороженого стоит 817 долларов , но хорошая новость в том, что вы можете оставить себе на память чашу и ложечку от Versace, которые сервируются к блюду. Потому что кто не захочет иметь воспоминания о том времени, когда живот толстел, а кошелёк быстро истощался?Стоимость: $850Пицца — это самая дешёвая еда. По цене еды в других заведениях быстрого питания обычно можно заказать пиццу достаточно большую, чтобы накормить, как минимум, двоих. Однако для тех, кто привык удовлетворять свои гастрономические привычки по более высокой цене, существует пиццерия «Steveston Pizza» в Ричмонде (Британская Колумбия, Канада).Пицца «SeeNay», которую готовят в этой пиццерии, создана для богатых любителей морепродуктов. Пиццу готовят с тигровыми креветками, омаром Рататуй, копчёным чилийским стальноголовым лососем, русской икрой, затем посыпают итальянскими белыми трюфелями. Одна 30-сантиметровая пицца обойдётся вам в 850 долларов.Стоимость: $1350Блины можно приготовить практически с нуля, и миллионы людей покупают готовые смеси, делающие процесс приготовления гораздо проще. Нет необходимости говорить, что это настолько простая еда, что обычно только страстные любители блинов заказывают их в ресторане.Однако, возможно, вы вряд ли смогли бы воссоздать блины, которые подают в ресторане «Opus One» отеля «Radisson Blu Edwardian» в Манчестере (Великобритания). Блины, которые есть у них в меню, достаточно традиционны, однако есть и блины высокого класса: с шотландскими омарами, русской чёрной икрой, трюфелями Hulle Verge, шотландскими мидиями и креветками Langoustine . Блины подаются с голландским соусом, приготовленным с розовым шампанским «Dom Perignon». Если этих блинов в меню нет, то их могут приготовить с ингредиентами, которые есть в настоящий момент в наличии, в течение 20 минут, если посетитель сделает заказ и готов заплатить за блюдо 1350 долларов (не включая налоги или чаевые).Стоимость: $2300Хот-доги — самая популярная на бейсбольном стадионе и невероятно дешёвая еда. Самый дорогой хот-дог продаётся в ресторане «230 Fifth» в Нью-Йорке. Это блюдо длиной около 30 см готовится с мраморной говядиной Вагю с добавлением чёрных трюфелей. Всё это подаётся в сладкой булке бриошь, смазанной трюфельным маслом, а также органическим кетчупом и горчицей, импортируемых из Франции. Сверху булка посыпается луком, карамелизированным в шампанском «Dom Perignon» и бальзамическом уксусе стоимостью 389 долларов за бутылку. Кроме лука в блюдо добавляется квашеная капуста, приготовленная с дорогостоящей осетровой икрой . Всё это украшается съедобным тонким листовым золотом. Один хот-дог стоит 2300 долларов, а прибыль с продажи идёт на благотворительные цели в организацию «City Harvest», деятельность которой направлена на кормление нуждающихся.