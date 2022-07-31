11 криминальных драм, основанных на реальных событиях

Сценарии многих криминальных драм писались после изучения архивов полицейских участков, а то и вообще свежих отчетов. Может быть, поэтому в фильмах, основанных на реальных событиях, хеппи-энд — редкость.
«Поймай меня, если сможешь»
Харизматичный мошенник Фрэнк Абигнейл, умудрившийся к 21 году подделать банковских чеков на 300 тысяч долларов, играет в кошки-мышки с агентом ФБР, всегда на шаг опережая его. В своей картине Спилберг изобразил Абигнейла этаким мальчишкой-хулиганом, совершающим пакости, чтобы привлечь внимание равнодушного папаши. В реальной жизни у Фрэнка Абигнейла и правда были проблемы с отцом, но то, что он испытывал какие-то сыновние чувства к ФБР, сомнительно.
Кстати говоря, в реальности Фрэнк Абигнейл, отсидевший только часть своего 12-летнего срока, к которому был приговорен за мошенничество, после освобождения стал работать экспертом в области документарной безопасности и сотрудничал с многими банками, а один из его сыновей работает в ФБР.
«Донни Браско»
История агента ФБР Джозефа Пистоне, внедренного в мафиозную группировку «Семья Бонанно» под именем Донни Браско. За время операции, растянувшейся на шесть лет, он не только входит в доверие к высокопоставленному члену мафии Доминику «Черному Сонни» Наполитано, но и заводит друга Бенджамина «Левшу» Руджеро, который ручается за него. За время работы под прикрытием Пистоне-Браско начинает проникаться симпатией к мафии и где-то даже мыслить как преступник. В результате личность Донни Браско раскрывают, а его друга Левшу убивают, так как по его вине (и под его поручительство) в мафию проник предатель.
В реальности все было не совсем так, и поручившийся за Пистоне мафиози попал в тюрьму, где умер от рака.
«Неприкасаемые»
Классическая история про честных копов, коррумпированных чиновников и всесильную мафию в Америке 1930-х годов — по сути, ремейк сериала 1963 года. Несмотря на то что основа сюжета — реальные события, режиссер все же позволил себе некоторые неточности в трактовке событий и характеров, чтобы сделать картину более зрелищной.
«Капоте»
Американский писатель Трумен Капоте мог бы так и остаться только автором «Завтрака у Тиффани», но в 1959 году он прочел в газете об убийстве семьи из четырех человек и решил написать об этом документальный роман. В итоге он посвятил четыре года жизни расследованию дела и общению с убийцами, ожидавшими смертной казни. Поначалу Капоте расстраивался, что из-за постоянно откладывавшейся казни он не может закончить книгу, но постепенно стал испытывать к убийцам нечто вроде привязанности.
В итоге преступников казнили, а Капоте издал роман «Хладнокровное убийство», в котором подробно воспроизвел убийство, мотивы преступников и что с ними потом происходило.
«Свой человек»
Когда в титрах ты увидишь надпись «Основано на реальных событиях», можешь не сомневаться: в этом нет никакого преувеличения. Фильм «Свой человек» считается в высшей степени документальной картиной, изменены только имена жены и детей главного героя.
Разоблачительное интервью доктора Уайганда в передаче «60 минут» о табачном бизнесе в США и вреде курения, о котором производители сигарет сознательно замалчивают, привело к многомиллиардным убыткам и кризису в табачной индустрии, перевернувшим ход истории. Производители сигарет после дела Уайганда выплатили по судебным искам в общей сложности 246 миллиардов долларов.
«Волк с Уолл-стрит»
Совместная работа Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо (за которую он, как обычно, не получил «Оскар») о махинациях брокера Джордана Белфорта. Режиссер воспользовался мемуарами Белфорта, но некоторые моменты его биографии в фильме опущены. Так, настоящий Белфорт начинал с доставки продуктов, а к акциям пришел, только разорившись на первом поприще.
Но, как и в кино. Белфорт закончил свой взлет тем, что отсидел в тюрьме три года и, выйдя на свободу, занялся семинарами по искусству продаж. Кстати, это один из редких фильмов, в которых Ди Каприо не умирает в конце!
«Бронсон»
История самого жестокого заключенного Великобритании Чарльза Бронсона, проведшего в тюрьме (преимущественно в карцере) практически всю свою жизнь: 32 года из 36 он просидел в одиночной камере. За свою жизнь он видел 120 исправительных учреждений (причем изнутри).
В тюрьмах он развлекался как мог: постоянно дрался с охранниками (причем один раз специально разделся догола и намазался маслом), брал заложников, рисовал картины и продавал их (вырученные деньги жертвовал на благотворительность), пытался покончить жизнь самоубийством при помощи стиральной машины и даже женился на девушке из Бангладеш.
«Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»
История о известном грабителе времен Дикого Запада Джесси Джеймсе, считавшемся очередным Робин Гудом, воспроизводит историческую действительность. Роберт Форд вступил в банду Джесси Джеймса, так как боготворил его. Но понял, что слава народного героя сильно преувеличивает его человеческие качества, а реальный Джесси Джеймс — хладнокровный убийца и опасный параноик. В итоге Роберт убивает Джесси Джеймса, за что его сразу же нарекают трусливым и вообще в конце концов убивают. Вот, как говорится, делай добро!
«Зодиак»
История о серийном убийце, называющем себя Зодиак, который действовал в 1960-е годы в Калифорнии. Он совершил, по собственному заявлению, 37 убийств. После каждого Зодиак звонил в полицию и признавался в содеянном, а также писал письма в местные газеты и посылал шифрованные сообщения.
Три из четырех сообщений до сих пор не разгаданы, а личность маньяка не установлена. Но, скорее всего, он уже мертв, так как, когда в 2007 году на экраны вышел фильм Дэвида Финчера, маньяк никак не прокомментировал событие. А до этого он имел обыкновение письменно высказывать мнение при любом удобном поводе. Так, картину «Изгоняющий дьявола» он назвал «прекрасной комедией», а фильм «Пустоши», наоборот, требовал запретить к показу.
«Славные парни»
Криминальная драма Мартина Скорсезе о простом пареньке Генри Хилле, с детства мечтавшем стать гангстером. Начав с самых низов, он медленно, но верно продвигается к своей цели. Однако после нескольких тюремных сроков ему пришлось распрощаться с сияющей мечтой и пойти по программе защиты свидетелей — такой вот бесславный конец славного парня. Скорсезе ничего не менял в реальной истории, и картина считается одним из лучших его фильмов.
«Место встречи изменить нельзя»
Если быть точным (кто-то еще это называет занудством), фильм снят не по реальным событиям, а по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Но у многих персонажей были прототипы, банда «Черная кошка» орудовала в Москве и Московской области (правда, несколько позже, чем происходили описываемые в фильме события), а та банда, о которой идет речь, — это «банда высокого блондина». Прототипом Володи Шарапова был реальный Владимир Арапов, ставший впоследствии начальником отдела МУРа.
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