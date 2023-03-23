20 приёмов фотографии, изучив которые вы будете фотографировать как профи

Правило третей
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Это очень просто: вы разделяете кадр на 9 равных прямоугольников, 3 по горизонтали и 3 по вертикали, как показано на фото. Многие производители камер включили возможность отображения этой сетки в режиме просмотра в реальном времени. Проверьте руководство вашей камеры, чтобы включить эту функцию.
Идея заключается в том, чтобы поместить важный элемент кадра вдоль одной или нескольких линий, или там, где линии пересекаются. Наша естественная тенденция — поместить главный объект в центр. Размещение его в стороне от центра, используя правило третей, создаст более привлекательную композицию.
На этой фотографии Староместской площади в Праге, фотограф поместил горизонт вдоль верхней трети кадра. Большинство зданий находятся в средней трети, а сама площадь занимает нижнюю треть кадра. Шпили церкви расположены вблизи горизонтальной линии справа от центра кадра.
Симметрия
Сначала мы советовали вам не помещать главный объект в центр кадра, а сейчас скажем прямо противоположное! Есть моменты при размещении объекта в центре кадра, когда это оправдано и выглядит прекрасно. Симметричные сцены идеально подходят для центрированной композиции. Они идеально вписываются в квадрат.
Эта фотография моста в городе Дублин был идеальной для центрированной композиции.
Можно использовать симметрию, можно асимметрию. В любом случае это очень сильный инструмент для построения композиции. Важно помнить одну вещь — в вашем кадре должны быть изюминка, то, что привлечет внимание зрителя.
Кадры с отражением — отличная возможность использовать симметрию в вашей композиции. На этой фотографии, мы использовали оба правила — правило третей и симметрии. Дерево расположено справа от центра, а отражение в воде обеспечивает симметрию. Можно и нужно комбинировать несколько принципов композиции в одной фотографии!
Расфокус и глубина резкости
Расфокус — использование глубины резкости, когда основной смысловой объект фотосюжета находится в резкости, а остальные предметы размыты. Это отличный способ добавления ощущения глубины кадра. Фотографии 2D по своей природе, а этот прием позволяет добиться 3D эффекта.
На этой фотографии водопада в Нидерландах, камни в реке видны очень четко, а задний план немного расфокусирован. Добавление резкости переднему плану особенно хорошо работает с широкоугольными объективами.
Эти кадры тоже сняты в Дублине. Передний план снят с очень большой резкостью, а задний план в расфокусе. И еще один совет — выходите на фото-охоту пораньше, хоть в 5 утра — и вы будете вознаграждены прекрасными видами.
Рамка
Рамка внутри кадра (или «кадр к кадре», или фрейминг) является еще одним эффективным способом изображения глубины композиции. Обратите внимание на такие элементы, как окна, арки или нависающие ветви. «Рамка» не обязательно должна окружать весь кадр, чтобы сделать его эффектным.
На фотографиях, сделанных на площади Сан-Марко в Венеции, фотограф использовал арку как рамку для собора в дальнем конце площади. Использование арки в качестве декораций было присуще ренессансной живописи в качестве способа изображения глубины и перспективы.
Еще пример фрейминга. Обратите внимание: даже несмотря на то, что «рамка» не окружает весь кадр в этом случае, она по-прежнему добавляет ощущение глубины.
Использование «кадра в кадре» представляет собой прекрасную возможность быть творческими в ваших композициях.
Линии
Линии лучше всего работают в качестве направляющих: глаз цепляется за линию и следует по ней, слева направо и снизу вверх. Таким образом вы «ведете» взгляд зрителя по кадру, акцентируя внимание на нужных вам моментах.
Направляющие линии не обязательно должны быть прямыми, как показано на рисунке выше. На самом деле, изогнутые линии могут быть очень привлекательной композиционной особенностью. В этом случае дорога ведет взгляд зрителя от нижнего края по направлению к дереву. Фотограф также использовал правило третей при создании снимка.
Диагонали и треугольники
Часто говорят, что треугольники и диагонали добавляют «динамическое напряжение» в кадр. Это один из самых эффективных композиционных приемов — диагональная композиция. Суть её очень проста: основные объекты кадра мы располагаем по диагонали кадра. Например, от верхнего левого угла кадра к правому нижнему. Этот приём хорош тем, что такая композиция непрерывно ведет взгляд зрителя через всю фотографию.
Паттерны и текстура
Что такое паттерн? Если говорить о фотографии — это повторяющиеся объекты, которые можно использовать при построении композиции кадра. Внимательно посмотрите по сторонам и вы увидите, что вокруг нас очень много паттернов — особенно в городском ландшафте. Вспомните об этом приеме, когда в следующий раз пойдете на прогулку с фотоаппаратом.
Текстура сама по себе не играет роли. Играет роль свет, который падает на текстуру и за счет теней создает объём. Если вы работаете с естественным светом, попробуйте поменять положение камеры — ищите интересные ракурсы и тогда текстура в кадре может сделать вашу фотографию оригинальной и запоминающейся.
На этой фотографии, нам очень понравилась текстура камня. Вы также можете заметить, что арка создает «кадр в кадре» вокруг человека и кафе на другой стороне арки.
Правило нечётных объектов
Правило гласит: изображение является более визуально привлекательным, если в кадре присутствует нечетное число предметов.
По этой теории, четное количество элементов в сцене отвлекает внимание, так как зритель не уверен, на каком из них сосредоточить свое внимание. Нечетное число элементов рассматривается как более естественное и легкое для глаз. Честно говоря, есть много случаев, когда это не так, но это, безусловно, применимо в определенных ситуациях. Что делать, если у вас четверо детей? Как решить, кому из них выйти из кадра? Если серьезно, то конечно, это правило нужно нарушать!
На фото пример использования правила нечетных объектов. Тут три арки, и автор фото убежден, что две арки «не сработали бы» так хорошо. Кроме того, в кадре три человека. Эта композиция также использует правило «фрейминга».
На этой фотографии двух венецианских гондольеров полностью проигнорировано правило нечетности. Это правда, ваше внимание может перемещаться между гондольерами. Однако тут дело именно в разговоре, это и притягивает глаз, и количество объектов в данном случае неважно.
Заполнение кадра
Заполнение кадра объектом съемки, оставляя мало или вообще не оставляя пространства вокруг него, может быть очень эффективным в определенных ситуациях. Этот прием помогает полностью сосредоточиться на главном объекте, центре композиции без каких-либо отвлекающих факторов. Он также позволяет зрителю изучить детали, что было бы невозможно, если бы вы сфотографировали с дальнего расстояния. Во многих случаях это может помочь получить оригинальную и интересную композицию.
На этой фотографии любимой кошки фотографа, вы заметите, что он полностью заполнил кадр «лицом», и кадрировал края головы и гриву. Это позволяет зрителю по-настоящему сосредоточиться на деталях, таких как глаза или текстура меха. Вы также можете заметить, что автор использовал правило третей в этой композиции.
Собор Нотр-Дам в Париже на этом снимке занимает весь кадр, оставляя очень мало места по краям. Это позволило продемонстрировать архитектурные детали фасада здания.
Больше воздуха или Оставляйте свободное пространство в кадре
Оставляя много пустого пространства (или воздуха) вокруг объекта съемки, вы получите очень привлекательные снимки, с ощущением простоты и минимализма. Как и заполнение кадра, это помогает сфокусировать зрителя на главном объекте, не отвлекаясь.
Фото гигантской статуи бога Шивы в Маврикие является хорошим примером использования пространства. Статуя, очевидно, центр композиции, но еще оставлено много пространства, заполненного только небом. Это акцентирует внимание на самой статуе, давая главному предмету «пространство для дыхания», так сказать. Композиция также создает ощущение простоты. Там нет ничего лишнего. Статуя окружена небом, вот и все. Фотограф также использовал правило третей, поместив статую справа от центра кадра.
Простота и минимализм
Простота сама по себе может быть мощным инструментом композиции. Часто говорят, что «лучше меньше, да лучше». Простота часто означает получение снимков с использованием несложных фонов, которые не отвлекают от главного объекта. Вы также можете создать простую композицию путем увеличения масштаба части объекта съемки и фокусировки на конкретной детали.
На этой фотографии увеличены капли росы на листьях в саду. Это так просто и красиво. Хороший макрообъектив может быть очень полезным инструментом для создания таких фотографий.
Тут тоже все очень минималистично: дерево на рассвете, простой и лаконичный фон, чтобы сосредоточить внимание именно на дереве. Эта фотография использует правило «больше воздуха», чтобы создать ощущение простоты и минимализма, а также правило третей и направляющих линий в композиции.
«Изолируем» объект съёмки
Использовать малую глубину резкости, чтобы выделить («изолировать») ваш объект съемки — эффективный способ упрощения композиции. Размытием фона можно отвлечь внимание от вашего основного предмета. Это особенно полезный метод для съемки портретов. Вы можете узнать больше о том, как использовать различные настройки в учебниках по использованию диафрагмы, выдержки и ISO.
На этой фотографии размытый фон акцентирует внимание на портрете кота. Этот метод — отличный способ упростить композицию.
Выбор точки съемки прямым образом влияет на эмоциональное восприятие снимка. Для портрета лучшая точка — на уровне глаз. Держите камеру на уровне объекта съемки, иначе вы рискуете получить искажённые пропорции. Фотографируя детей или животных, опуститесь до уровня их глаз.
Измените точку съёмки
Ракурс — основа всего. Фотоаппарат (соответственно, и точку съёмки) нужно перемещать не только по горизонтали, но и по вертикали. Одна из самых распространенных точек съемки — установка его на уровне глаз человека: именно с такой высоты мы обычно рассматриваем наблюдаемый объект, и потому форма предмета, его объемы, перспективный рисунок и соотношение с фоном здесь привычны для глаза.
Такие точки съемки мы называем нормальными по высоте. При этом изображение почти не искажается. Такой ракурс идеален, когда важно передать объект с его естественными пропорциями. Большинство фотографий в мире делается с «нормальной» точки съемки, это общее правило. Но не всегда «нормальный» ракурс может передать вашу творческую задумку. Нередко для реализации творческого замысла помогают использование верхних и нижних точек съемки.
Перспектива снимка может измениться, если выбрать иную точку съемки. При съемке с низкой точки изменяется привычное сопоставление предметов переднего и дальнего планов по высоте. Например, человек низкого роста может казаться выше и стройнее. В спортивных сюжетах низкая точка съема подчеркивает высоту прыжка и добавляет снимку динамики. Высокие точки съемки способствуют выразительному показу широкого пространства и выявлению расположения фигур и предметов на этом пространстве. Близкие к объекту высокие или низкие точки съемки дают особый перспективный рисунок кадра, необычную перспективу — ракурс.
Ищите сочетание цветов
Об использовании цвета как о композиционном инструменте часто забывают. Теорию цвета отлично знают графические дизайнеры, модельеры и дизайнеры интерьеров. Определенные комбинации цветов дополняют друг друга, а могут визуально сильно резать глаз. Взаимное расположение цветов и оттенков реализовано на основе законов колористики (теории цвета), и с их помощью очень удобно подбирать гармоничные сочетания. Посмотрите на цветовой круг. Вы можете видеть, что цвета расположены в сегментах круга. Цвета, которые находятся напротив друг друга, называются комплиментарными. Фотограф должен искать кадры, где эти сочетания цвета создают привлекательные и яркие композиции.
Комплементарные цвета — контрастные цвета, которые расположены на противоположных концах цветового круга, напротив друг друга. Очень удачно использовать контрастные сочетания можно для выделения деталей, но не рекомендуется применять такую схему для текста или при составлении гардероба.
Направление и пространство
На этой фотографии кораблик находится на левой стороне кадра и движется слева направо. Обратите внимание на то, что нужно дать больше места впереди, для движения лодки вперед (справа), чем позади нее. Мы можем мысленно представить себе, как лодка движется в это пространство, как она плывет по реке. Если лодка была бы прямо на правой стороне кадра, это «увело» бы нас из фотографии! Правило сформулировано примерно так: нужно оставлять пространство для воображаемого движения.
Это правило также может быть использовано при фотографировании людей. Правило направления и пространства предполагает, что субъект должен смотреть в объектив или его взгляд должен падать на что-то в кадре. Взгляните на музыканта на фотографии выше. Кадр сделан с левой стороны. Если бы он смотрел в другую сторону, на что-то вне кадра, это выглядело бы странно.
Слева направо
Наш мозг привык читать слева направо, так же мы оцениваем и снимок. Поэтому смысловой центр лучше располагать в правой части кадра. Таким образом взгляд и объект съёмки как бы движутся навстречу друг другу. При построении композиции всегда учитывайте этот момент.
Баланс
Баланс или равновесие очень важны. Хитрость композиционного равновесия состоит в том, что нет единственно верных рекомендаций, которые расскажут вам все раз и навсегда. Придется руководствоваться не только правилами, но и врожденным чувством баланса.
Первым композиционным ориентиром было «правило третей». Это, конечно, означает, что мы часто размещаем основной предмет фотографии в стороне от центра кадра, вдоль одной из вертикальных линий сетки. Но иногда это может привести к дисбалаянсу, если оставить своего рода «пустоты» в остальном кадре.
Чтобы преодолеть это, вы можете сделать снимок, где предмет второстепенной или меньшей важности (или размера) будет на другой стороне кадра. Это уравновесит композицию, не забирая слишком много внимания от основного объекта съемки.
Посмотрите на фото фонарного столба на мосту Александра III в. Париже. Сам фонарный столб заполняет левую сторону кадра. А Эйфелева башня на приличном расстоянии уравновешивает это с другой стороны.
Эта фотография была сделана в Венеции. Здесь тоже самое. Декоративный фонарный столб доминирует на одной стороне кадра. А башня церкви (на расстоянии) обеспечивает баланс с другой стороны.
Противопоставление
Противопоставление — очень мощный инструмент в композиции фотографии. Противопоставление означает включение в кадр двух или более элементов, которые либо контрастируют, либо дополняют друг друга. Оба подхода могут работать очень хорошо, и играют важную роль в фотографии — они помогают рассказать историю.
Посмотрите на эту фотографию, сделанную в Париже. В нижней части кадра полный беспорядок — картинки висят как попало. Возвышаясь над всем этим, стоит величественный собор Нотр-Дам. Эта архитектурная жемчужина — воплощение порядка и структуры в отличие от растрепанных, но симпатичных уличных картинок. Они, как представляется, находятся в противоречии, но все же хорошо «работают» в кадре вместе. Они показывают такой разный Париж, рассказывают историю о двух различных элементах города.
Старый Citroen 2CV выглядит просто отлично на фоне типичного французского кафе. Два элемента прекрасно дополняют друг друга.
Треугольники
Это похоже на правило третей, но вместо сетки прямоугольников, мы делим кадр диагональными линиями, идущими от одного угла к другому. Затем мы добавляем еще две линии из других углов. Две меньшие линии встречают большую линию под прямым углом, как это показано ниже. Это делит кадр на ряд треугольников. Как вы можете видеть, этот способ помогает внести «динамическое напряжение», о котором мы узнали из правила № 6. Как с правилом третей, мы используем линии (треугольники в данном случае), чтобы помочь расположить различные элементы в кадре. На фото ниже, диагонали иллюстрируют правило треугольников.
Золотое сечение
Золотое сечение было известно ещё в древней Греции, его свойства изучали Евклид и Леонардо да Винчи. Самое простое описание золотого сечения применительно к фотосъемке такое: лучшая точка для расположения объекта съемки — примерно 1/3 от горизонтальной или вертикальной границы кадра. Расположение важных объектов в этих зрительных точках выглядит естественно и притягивает внимание зрителя.
Это одно из базовых понятий композиции, метод разделения отрезка в отношении а/с = Ь/а. Численно это выражается отношением 5 к 8, или более точно 8/13 или 13/21. Если отношение между сторонами прямоугольника именно таково, то такой прямоугольник называется «золотым». Более простой вариант золотого сечения — правило третей. Напомним еще раз: исходя из правила третей прямоугольник разбивается не в пропорциях золотого сечения, а его стороны делятся на три равные части. Согласно с правилом третей гармоничная композиция создается помещением главных сюжетных элементов в точки пересечения линий, разделяющих кадр на 9 прямоугольников. В большинстве живописных пейзажей эпохи Возрождения линия горизонта делит плоскость картины в соответствии с принципом золотого сечения.
Если говорить проще, золотое сечение — это две величины в золотой пропорции, их соотношение — такое же, как отношение их суммы к большей из двух величин.
Вместо обычной сетки (правило третей), кадр делится на ряд квадратов, как показано на фото. Затем вы можете использовать квадраты, чтобы мысленно нарисовать спираль, которая выглядит как панцирь улитки. Это Спираль Фибоначчи. Квадраты помогают позиционировать элементы в кадре, а спираль дает нам представление о том, как кадр должен выглядеть с точки зрения динамики. Это как бы невидимая направляющая линия.
Автор настоящего текста признает, что осознанно он никогда не применял правило золотого сечения, а только интуитивно. Когда он посмотрел на свои фотографии, то заметил, что невольно использовал его много раз.
Надеемся, что вы нашли этот текст полезным и он поможет вам перейти на следующий уровень фото-мастерства. Правила же можно запомнить и довести их использование до автоматизма. Но не забывайте главное правило хорошего фотографа — не следовать никаким правилам!
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