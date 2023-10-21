Как приготовить мясо на решетке, если фантазия уже иссякла, а шашлык надоел

Луковые шарики с беконом - не блюдо, а находка для хозяйки.
Последние летние деньки – самое время для вылазки на природу. Если морочить голову с шашлыками совсем не хочется, то на заметку стоит взять этот рецепт. Нежнейшее мясо, приготовленное на решетке таким необычным образом, наверняка придется по вкусу гостям и станет настоящим открытием сезона.
Луковые шарики с беконом.
Принято считать, что единственной альтернативой шашлыку могут быть сосиски, поджаренные на костре. Но на самом деле есть и другие доступные рецепты, которые и по кошельку не ударят, и готовить их проще простого. Например, мясные шарики с беконом и луком, рецепт которых приведен ниже.
Ингредиенты для приготовления блюда.
Для приготовления мясных шариков вам понадобится говядина для фарша, 2-3 средние луковицы, бекон и немного измельченных шампиньонов. Для начала нужно «разделать» луковицы на кусочки, как показано на фотографии. Для приготовления блюда понадобятся только самые большие лепесточки. Остальное нужно измельчить и отправить в приготовленный заранее фарш. К мясу можно добавить лук, петрушку, грибы и хлебные крошки.
Лук для приготовления мясных шариков.
Мясной фарш с луком и грибами.
Как только фарш настоится, наполните им луковые «формочки». По вкусу можно добавить в сердцевину каждого шарика по брусочку сыра. Расплавленный сыр придаст блюду более сливочный вкус. Завершающий этап – самый интересный. Луковые шарики нужно обмотать с внешней стороны беконом, а чтобы они сохранили такой вид до готовности, закрепить чистой нитью для чистки зубов или зубочисткой.
Луковые шарики, завернутые в бекон.
Приготовленные шарики отправляются на медленный огнь в духовку или на мангал. В течение всего лишь получаса они будут готовы. За 5-10 минут до того, как снять с огня, стоит вытащить их и смазать любимым соусом для барбекю. После – вернуть вновь в духовку. Подавать блюдо можно с любым гарниром или даже просто с овощным салатом.
Аппетитное мясное блюдство.
Чтобы узнать подробнее, как приготовить мясные шарики с беконом и луком, посмотрите обучающее видео.
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