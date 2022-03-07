Странные случаи смерти монарших особ

Мы расскажем о монархах, которые умирали оригинально и порой довольно глупо.
Яков II Шотландский, 1460 год: пушка
Яков II стал королем в шесть лет, после смерти своего отца Якова I, которому отправиться на тот свет помогли неблагодарные родственники, также жаждавшие престола. Знать возмутилась, заговорщиков арестовала и казнила, а на трон возвели почти младенца. Младенец рос не по годам умным и хватким, по достижении совершеннолетия активно взялся за перестройку своей армии. Да так преуспел, что за пару лет отвоевал все крепости, захваченные англичанами, обратно.
Яков был страстным поклонником артиллерии и лично контролировал внедрение новых пушек и методик ведения стрельбы. Последнюю остававшуюся под контролем Англии крепость — замок Роксбург — взяли в осаду в августе 1460-го. 29-девятилетний Яков стоял у пушки «Лев» и руководил стрельбой, но залп после команды так и не раздался — «Лев» просто взорвался. Осколки пушки, по свидетельству Роберта Линдсея, попали в королевский пистолет, а также изрешетили его самого.
Карл VIII, Франция, 1448 год: дверной косяк
Замок Амбуаз, 7 апреля 1498 года. В погожий субботний день, накануне Вербного воскресенья, 27-летний король после трапезы спускался к замковому рву — отсюда было хорошо видно теннисный матч, проходящий у стен. Вместе с супругой Анной Бретонской монарх прогуливался по галерее на пути к выходу. Дверной проем имел небольшую высоту, а Карл недостаточно наклонился и сильно ударился о верхнюю планку проема. Король упал и потерял сознание, истекая кровью. Впрочем, казалось, все прошло.
Спустя несколько минут монарх пришел в себя, поднялся и смог спуститься на игру. Голова Карла VIII не прекращала кружиться, но монарх стойко досмотрел матч до конца. Возвращаясь назад в замок, упал снова, потерял чувства и речь. Слуги перенесли короля внутрь и разместили на наспех найденном матрасе. Девять часов он боролся между забытьем и явью, пытался что-то сказать. Смерть была зафиксирована от апоплексического удара.
Король Греции Александр I, 1920 год: укус обезьяны
После окончания Первой мировой войны англичане подарили своему союзнику, греческому королю Александру I чистокровную овчарку по кличке Фриц. Монарх очень полюбил пса и практически с ним не расставался. 2 октября 1920 года Фриц разбил огромное зеркало в дворцовом имении Татой, чем изрядно огорчил именитого хозяина. Впрочем, король был молод и отходчив, и вскоре пара друзей отправилась на прогулку в сад, где в дальнем уголке располагался домик садовника. Тот держал двух дрессированных обезьянок, одна из которых вдруг стала жертвой Фрица. Сцена случилась душераздирающая: собака держит обезьяну мертвой хваткой, король пытается разжать челюсти собаки, а вторая обезьянка, защищая свою подругу, дважды кусает короля.
Укусы оказались фатальными. Вместе со слюной в раны попала инфекция, и в отсутствие антибиотиков остановить лихорадку и развитие сепсиса не удалось. 29 октября 1920 года 27-летний Александр скончался.
Фредерик, принц Уэльский, 1751 год: заражение крови после игры в крикет
Так и не удалось Фредерику побыть королем Великобритании — его отец Георг II пережил сына на три года. Если бы принц не был таким поклонником крикета, то вполне мог бы примерить корону.
По рождению Фредерик был немцем и проживал до 1727 года в Ганновере. Получив статус наследного принца Британии, переехал в Лондон, здесь же, пытаясь побыстрее ассимилироваться, увлекся популярной игрой — крикетом. Спонсировал команды, делал ставки, посещал матчи и, конечно, играл сам, не пропуская ни одного события, связанного с игрой. В одной из таких игр он получил удар мячом, который повлек за собой абсцесс с последующим заражением крови. 6 марта 1751 года Фредерику стало плохо, а 20 марта принц скончался.
Король Наварры Карл II, 1386 год: сгорел от свечи служанки
В конце 1386 года здоровье короля стало стремительно ухудшаться — дошло до того, что монарх не мог в полной мере пошевелить конечностями. Лекарь назначил лечение: обертывания льняной тканью, пропитанной бренди.
Служанка укутала господина и стала зашивать ткань. Так она сделала подобие кокона. Дойдя до шеи, девушка остановилась — нужно было убрать нитку. Дело происходило ночью, и она побоялась случайно порезать короля ножницами. Поэтому решила убрать нить с помощью горящей свечи. Пропитка бренди вспыхнула, а девушка с криками выбежала из комнаты. Король Наварры Карл II сгорел заживо 1 января 1387 года из-за свечи, бренди и нитки. По крайней мере именно эта интерпретация 1801 года известна нам от Фрэнсиса Блэгдона.
Цинь Шихуанди, 210 год до н.э.: выпил ртуть
Великий император смог остановить эпоху Воюющих царств и создать централизованное китайское государство. С его именем связано строительство Великой Китайской стены, канала Линцюй, дворца Эпан. Больше всего Цинь Шихуанди боялся смерти и всерьез занимался поисками эликсира бессмертия.
Во время многочисленных поездок по стране он общался с волшебниками, шаманами, ведунами. Для поиска эликсира он даже снаряжал экспедицию в соседнюю Японию. Но чудесного средства в распоряжении императора так и не было — до 10 сентября 210 года до н. э., когда долгожданный эликсир наконец доставили во дворец. Цинь Шихуанди принял средство и стал бессмертен — в составе средства была ртуть.
Мартин I, король Арагона, Валенсии, Сардинии, Корсики и Сицилии, граф Барселоны, 1410 год: досмеялся до смерти
Человек, владения которого были разбросаны по всему Средиземноморью, на своем примере доказал, что смех убивает.
31 мая 1410 года монарх устраивал праздничный обед в замке. Принимая большое количество гостей, Мартин I обеспечил их и хлебом, и зрелищами. Шутки в то время были незатейливые, а люди — открытые и непосредственные. В ответ на рассказ шута о том, как он видел на винограднике оленя, свисающего на хвосте, «будто его наказали за то, что воровал фиги», монарх рассмеялся и досмеялся до асфиксии. Говорят, этому помогло несварение, которым он страдал несколько дней из-за невоздержанности в поедании угрей.
Генрих II, Франция, 1559 год: рыцарский турнир
65 лет длились так называемые Итальянские войны. С 1494 по 1559 год Франция, Испания и Священная Римская империя сражались за господство над итальянскими землями и превосходство на Средиземном море. Войны начались до рождения Генриха II, но именно ему было суждено завершить кровопролитие. Заключение Като-Камбрезийского мира стало самым важным достижением короля Франции.
В июле 1559 года Генрих объединил в один праздник заключение мира и свадьбу своей дочери Елизаветы Валуа. Венцом торжеств стал трехдневный рыцарский турнир. На второй день сам король Франции вышел на поединок против нормандского графа Монтгомери. Всадники облачились в доспехи, вооружились длинными копьями и стали быстро сближаться. Монтгомери ударил копьем в грудь Генриха, и оружие разбилось о панцирь. Но вот осколки копья вонзились в лицо короля и вошли через глаз в мозг. Несколько дней ведущие врачи боролись за жизнь Генриха II, но безрезультатно.
Фридрих I Барбаросса, 1190 год: утонул в речке по колено
В 1190 году прославленному крестоносцу и покорителю неверных было уже 68 лет. Но Фридрих собирался в новый, третий по счету крестовый поход. Взяв несколько крепостей на пути в Святую землю (в том числе крепость Конья), армия Барбароссы вышла к реке Каликадн (сегодня Гёксу, протекающая на юге Турции). С помощью армянских проводников крестоносцы нашли подходящий брод и начали переправу, осторожно выискивая путь по каменистому дну. Тут тяжелые доспехи подвели Барбароссу дважды: сначала сместили центр тяжести и король свалился в воду, а затем прижали его ко дну, не давая встать. Бурное течение довершило начатое: легендарный рыцарь захлебнулся в реке, имеющей глубину не более 1 м.
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