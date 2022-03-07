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Странные случаи смерти монарших особ

Мы расскажем о монархах, которые умирали оригинально и порой довольно глупо.

Странные случаи смерти монарших особ

Яков II Шотландский, 1460 год: пушка


Странные случаи смерти монарших особ

Яков II стал королем в шесть лет, после смерти своего отца Якова I, которому отправиться на тот свет помогли неблагодарные родственники, также жаждавшие престола. Знать возмутилась, заговорщиков арестовала и казнила, а на трон возвели почти младенца. Младенец рос не по годам умным и хватким, по достижении совершеннолетия активно взялся за перестройку своей армии. Да так преуспел, что за пару лет отвоевал все крепости, захваченные англичанами, обратно.

Яков был страстным поклонником артиллерии и лично контролировал внедрение новых пушек и методик ведения стрельбы. Последнюю остававшуюся под контролем Англии крепость — замок Роксбург — взяли в осаду в августе 1460-го. 29-девятилетний Яков стоял у пушки «Лев» и руководил стрельбой, но залп после команды так и не раздался — «Лев» просто взорвался. Осколки пушки, по свидетельству Роберта Линдсея, попали в королевский пистолет, а также изрешетили его самого.

Карл VIII, Франция, 1448 год: дверной косяк


Странные случаи смерти монарших особ

Замок Амбуаз, 7 апреля 1498 года. В погожий субботний день, накануне Вербного воскресенья, 27-летний король после трапезы спускался к замковому рву — отсюда было хорошо видно теннисный матч, проходящий у стен.
Вместе с супругой Анной Бретонской монарх прогуливался по галерее на пути к выходу. Дверной проем имел небольшую высоту, а Карл недостаточно наклонился и сильно ударился о верхнюю планку проема. Король упал и потерял сознание, истекая кровью. Впрочем, казалось, все прошло.

Спустя несколько минут монарх пришел в себя, поднялся и смог спуститься на игру. Голова Карла VIII не прекращала кружиться, но монарх стойко досмотрел матч до конца. Возвращаясь назад в замок, упал снова, потерял чувства и речь. Слуги перенесли короля внутрь и разместили на наспех найденном матрасе. Девять часов он боролся между забытьем и явью, пытался что-то сказать. Смерть была зафиксирована от апоплексического удара.

Король Греции Александр I, 1920 год: укус обезьяны


Странные случаи смерти монарших особ

После окончания Первой мировой войны англичане подарили своему союзнику, греческому королю Александру I чистокровную овчарку по кличке Фриц. Монарх очень полюбил пса и практически с ним не расставался. 2 октября 1920 года Фриц разбил огромное зеркало в дворцовом имении Татой, чем изрядно огорчил именитого хозяина. Впрочем, король был молод и отходчив, и вскоре пара друзей отправилась на прогулку в сад, где в дальнем уголке располагался домик садовника. Тот держал двух дрессированных обезьянок, одна из которых вдруг стала жертвой Фрица. Сцена случилась душераздирающая: собака держит обезьяну мертвой хваткой, король пытается разжать челюсти собаки, а вторая обезьянка, защищая свою подругу, дважды кусает короля.

Укусы оказались фатальными. Вместе со слюной в раны попала инфекция, и в отсутствие антибиотиков остановить лихорадку и развитие сепсиса не удалось. 29 октября 1920 года 27-летний Александр скончался.

Фредерик, принц Уэльский, 1751 год: заражение крови после игры в крикет


Странные случаи смерти монарших особ

Так и не удалось Фредерику побыть королем Великобритании — его отец Георг II пережил сына на три года. Если бы принц не был таким поклонником крикета, то вполне мог бы примерить корону.

По рождению Фредерик был немцем и проживал до 1727 года в Ганновере. Получив статус наследного принца Британии, переехал в Лондон, здесь же, пытаясь побыстрее ассимилироваться, увлекся популярной игрой — крикетом. Спонсировал команды, делал ставки, посещал матчи и, конечно, играл сам, не пропуская ни одного события, связанного с игрой. В одной из таких игр он получил удар мячом, который повлек за собой абсцесс с последующим заражением крови. 6 марта 1751 года Фредерику стало плохо, а 20 марта принц скончался.

Король Наварры Карл II, 1386 год: сгорел от свечи служанки


Странные случаи смерти монарших особ

В конце 1386 года здоровье короля стало стремительно ухудшаться — дошло до того, что монарх не мог в полной мере пошевелить конечностями. Лекарь назначил лечение: обертывания льняной тканью, пропитанной бренди.

Служанка укутала господина и стала зашивать ткань. Так она сделала подобие кокона. Дойдя до шеи, девушка остановилась — нужно было убрать нитку. Дело происходило ночью, и она побоялась случайно порезать короля ножницами. Поэтому решила убрать нить с помощью горящей свечи. Пропитка бренди вспыхнула, а девушка с криками выбежала из комнаты. Король Наварры Карл II сгорел заживо 1 января 1387 года из-за свечи, бренди и нитки. По крайней мере именно эта интерпретация 1801 года известна нам от Фрэнсиса Блэгдона.

Цинь Шихуанди, 210 год до н.э.: выпил ртуть


Странные случаи смерти монарших особ

Великий император смог остановить эпоху Воюющих царств и создать централизованное китайское государство. С его именем связано строительство Великой Китайской стены, канала Линцюй, дворца Эпан. Больше всего Цинь Шихуанди боялся смерти и всерьез занимался поисками эликсира бессмертия.

Во время многочисленных поездок по стране он общался с волшебниками, шаманами, ведунами. Для поиска эликсира он даже снаряжал экспедицию в соседнюю Японию. Но чудесного средства в распоряжении императора так и не было — до 10 сентября 210 года до н. э., когда долгожданный эликсир наконец доставили во дворец. Цинь Шихуанди принял средство и стал бессмертен — в составе средства была ртуть.

Мартин I, король Арагона, Валенсии, Сардинии, Корсики и Сицилии, граф Барселоны, 1410 год: досмеялся до смерти


Странные случаи смерти монарших особ


Человек, владения которого были разбросаны по всему Средиземноморью, на своем примере доказал, что смех убивает.

31 мая 1410 года монарх устраивал праздничный обед в замке. Принимая большое количество гостей, Мартин I обеспечил их и хлебом, и зрелищами. Шутки в то время были незатейливые, а люди — открытые и непосредственные. В ответ на рассказ шута о том, как он видел на винограднике оленя, свисающего на хвосте, «будто его наказали за то, что воровал фиги», монарх рассмеялся и досмеялся до асфиксии. Говорят, этому помогло несварение, которым он страдал несколько дней из-за невоздержанности в поедании угрей.

Генрих II, Франция, 1559 год: рыцарский турнир


Странные случаи смерти монарших особ

65 лет длились так называемые Итальянские войны. С 1494 по 1559 год Франция, Испания и Священная Римская империя сражались за господство над итальянскими землями и превосходство на Средиземном море. Войны начались до рождения Генриха II, но именно ему было суждено завершить кровопролитие. Заключение Като-Камбрезийского мира стало самым важным достижением короля Франции.

В июле 1559 года Генрих объединил в один праздник заключение мира и свадьбу своей дочери Елизаветы Валуа. Венцом торжеств стал трехдневный рыцарский турнир. На второй день сам король Франции вышел на поединок против нормандского графа Монтгомери. Всадники облачились в доспехи, вооружились длинными копьями и стали быстро сближаться. Монтгомери ударил копьем в грудь Генриха, и оружие разбилось о панцирь. Но вот осколки копья вонзились в лицо короля и вошли через глаз в мозг. Несколько дней ведущие врачи боролись за жизнь Генриха II, но безрезультатно.

Фридрих I Барбаросса, 1190 год: утонул в речке по колено


Странные случаи смерти монарших особ

В 1190 году прославленному крестоносцу и покорителю неверных было уже 68 лет. Но Фридрих собирался в новый, третий по счету крестовый поход. Взяв несколько крепостей на пути в Святую землю (в том числе крепость Конья), армия Барбароссы вышла к реке Каликадн (сегодня Гёксу, протекающая на юге Турции). С помощью армянских проводников крестоносцы нашли подходящий брод и начали переправу, осторожно выискивая путь по каменистому дну. Тут тяжелые доспехи подвели Барбароссу дважды: сначала сместили центр тяжести и король свалился в воду, а затем прижали его ко дну, не давая встать. Бурное течение довершило начатое: легендарный рыцарь захлебнулся в реке, имеющей глубину не более 1 м.

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