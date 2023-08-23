Как сын самурая Мацуо Басё прославил японские трехстишья хайку на весь мир

Мацуо Басё - хайдзин

Дом в провинции Ига, где предположительно родился Басё

Портрет Басё конца XVIII века

Так записывается хайку

Требования к классическому хайку и отступления от правил

Хайку, как и другие тексты, японцы записывали сверху вниз

Портрет Басё работы Бусона

При всей своей внешней простоте и лаконичности хайку скрывают в себе глубокий смысл

Буддийский храм в Японии

Влияние творчества Басё

Портрет Басё работы Камимуро Хакуэ

Иллюстрация странствий Басё в книге 1793 года

Масаока Сики

Могила Басё в городе Оцу префектуры Сига

Сад камней - родственное хайку искусство