С нами не соскучишься!

8 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Симпатичный представитель копытныхОсел: 6 фактов, к...
  • Traveller
    8 фактов о жизни ...
  • Traveller
    Вот по поводу "чистоты" в Дубае я бы поспорил. Автор явно не бывал в самом-самом районе - Дубай Марина. 😂8 фактов о жизни ...

Как сын самурая Мацуо Басё прославил японские трехстишья хайку на весь мир


Как сын самурая Мацуо Басё прославил японские трехстишья хайку на весь мир

Хайку (хокку) сохраняет популярность во многом благодаря тому, что отлично передает подтексты смешного, позволяет добиться забавной недосказанности - пара выразительных штрихов, отсылка к загадочной восточной натуре - и шутка готова. А ведь когда хайку, носивший поначалу название «хокку», появился в японской культуре, роль у него была именно такой – комической. Но благодаря поэту Мацуо Басё жанр хайку поднялся к самым вершинам японского искусства – оказалось, что «пространство хайку бесконечно и может вместить в себя весь мир», говоря словами другого знаменитого автора хайку, или хайдзина, Масаока Сики.

Мацуо Басё - хайдзин



Корни японской поэзии, как и положено всему, чем славится эта культура, уходят в глубокое прошлое. Жанром, из которого появился хайку, считается поэзия рэнга, или танка – в форме пятистиший, включающих в себя ровно 31 слог. Такая форма стихосложения была известна в Японии еще с VIII века. А выделение хайку в отдельный жанр поэтического искусства пришлось на XVI век.

Поначалу трехстишия носили характер комического произведения, считались «легким» жанром поэзии, но с XVII века смысловое наполнение хайку поменялось – причиной стало творчество поэта Мацуо Басё, которого считают главным поэтом этого жанра за всю его историю.
Дом в провинции Ига, где предположительно родился Басё

Дом в провинции Ига, где предположительно родился Басё

 

Мацуо Дзинситиро, будущий поэт Басё, появился на свет в семье небогатого самурая в 1644 году. С раннего возраста он интересовался поэзией, которая была к тому времени доступна не только избранным, но и японцам небольшого достатка. В возрасте двадцати лет он начал изучать литературу в городе Киото и, вынужденный добывать свой хлеб, поступил в услужение к знатному самураю Тодо Ёситаде, который тоже был поклонником литературного искусства и поэтом-любителем. После смерти своего хозяина в 1666 году Мацуо оказался на государственной службе, после чего стал преподавать поэзию. Отец и старший брат Мацуо тоже были учителями – обучали каллиграфии обеспеченных аристократов и членов их семей.
Портрет Басё конца XVIII века

Портрет Басё конца XVIII века

 

В 1667 году были опубликованы первые стихотворения Басё, а настоящая слава пришла к нему в 1681 году, когда увидело свет его трехстишие о вороне:

На мертвой ветке
Чернеет ворон.
Осенний вечер.

В этом переводе Константина Бальмонта допускается некоторая неточность – «сухая» ветка превращается тут в «мертвую» - чтобы усилить впечатление от хайку. Другим общепризнанным вариантом перевод считается выполненный Верой Марковой:

На голой ветке
Ворон сидит одиноко...
Осенний вечер!

Здесь появилось дополнительное слово - "одиноко" - из тех же соображений.
Так записывается хайку

Так записывается хайку

 

Требования к классическому хайку и отступления от правил


Вообще говоря, только в западной традиции хайку записывается в три строки. Оригинальные же японские стихи представляли собой иероглифы, изображенные сверху вниз на странице. При этом к хайку есть несколько требований, которые должны быть соблюдены для отнесения произведения именно к этому жанру.
Хайку, как и другие тексты, японцы записывали сверху вниз

Хайку, как и другие тексты, японцы записывали сверху вниз

 

Строки не рифмуются. Хайку состоит из 17 слогов, они распределяются в соотношении 5-7-5, каждая часть отделена от следующей разделительным словом – киредзи, представляющим собой некую восклицательную частицу. В переводах на европейские языки роль киредзи обычно играют разрывы строк и знаки препинания.
Классическое хайку содержит отображение природы в глазах человека, поэта, это записанное впечатление от увиденного или услышанного. В тексте обязательно должно быть указание на время года – киго – необязательно прямое, это может быть и контекст, позволяющий определить, когда происходит то, что описывает поэт.
Портрет Басё работы Бусона

Портрет Басё работы Бусона

 

Хайку, как правило, не имеет названия и описывает только то, что происходит в настоящем времени. Тем не менее, и сам Басё не раз нарушал эти правила – их требования не абсолютно категоричны, если сама суть стихотворения соответствует идее хайку.
Главное, к чему стремится поэт – передать в семнадцати слогах впечатление от момента. В хайку нет места многословности, усложненных образов, при этом прочитавшему текст открывается глубокий философский смысл – в совершенно восточном духе.

Вот хайку Мацуо Басё, которое прославило поэта на столетия:

Старый пруд!
Прыгнула лягушка.
Всплеск воды.

(перевод Т.П. Григорьевой)
При всей своей внешней простоте и лаконичности хайку скрывают в себе глубокий смысл

При всей своей внешней простоте и лаконичности хайку скрывают в себе глубокий смысл

 

Стихотворение было опубликовано в 1686 году и вплоть до настоящего времени вызывало и вызывает в среде искусствоведов дискуссии о подлинном смысле текста. Шесть слов, из которых глаголом – действием – является лишь одно, порождают самые разные толкования: и о созерцании, которое захватило поэта и было прервано тихим звуком; и о застоявшейся воде, символизирующей прошлое; и о мрачном пессимизме поэта, для которого лягушка, жаба – это то, что не вносит в жизнь ничего светлого – и много других попыток толкования, которые, правда, никак не могут затмить простого очарования трех коротких строк.
Буддийский храм в Японии

Буддийский храм в Японии

 

Тем более, и для японцев, и для знакомых с восточной культурой европейцев, в этих трех простых штрихах виден, например, образ древнего буддийского храма, наполненного тишиной и далекого от городской суеты. Интересно, что описаниям звуков в своих произведениях Басё уделял внимание довольно часто – они упоминаются в ста десяти стихотворениях (из общего количества примерно в тысячу хайку авторства Басё).

Влияние творчества Басё


Жизнь Мацуо Басё проходила в бедности, даже в нищете, но, будучи буддистом, он принимал это свое положение равнодушно. Он жил в простой хижине, которую построил для него один из учеников. Перед хижиной поэт посадил банановое дерево – «басё», это слово и стало псевдонимом. Басё описывали как умеренного, заботливого и верного родным и друзьям, но спокойствия души он искал всю жизнь, в чем не раз признавался своим ученикам. Однажды В 1682 году при пожаре в городе Эдо, где жил поэт, хижина его сгорела, а вместе с ней и банановое дерево. И несмотря на то, что уже через год у поэта снова были и хижина, и банановое дерево у входа, душа Басё не находила покоя. Он покинул Эдо – современный Токио – и отправился странствовать по Японии. Именно как поэт-странник он позже войдет в историю литературы.
Портрет Басё работы Камимуро Хакуэ

Портрет Басё работы Камимуро Хакуэ

 

Путешествия в те времена были сложны, сопряжены с большим количеством формальностей, да и просто опасны, и во время своих скитаний Басё был готов к тому, что внезапное происшествие, или болезнь, прервут его путь – в том числе и жизненный. Тем не менее, обстоятельства складывались благоприятно, и поэт приобретал все большую популярность, появляясь в разных городах Японии и встречаясь как с обычными людьми, так и со знатными аристократами. При себе Басё держал лишь самое необходимое – посох, четки с бусинами, а еще флейту, маленький деревянный гонг и сборник стихов.
И этот минимализм, и отрешенность от мира, и бедность, дающую возможность не отвлекаться на материальное, Басё воспринял из философии дзэн, она же находила выражение в его хайку. Тяжелые условия жизни не означают, что тяжелым должно быть душевное состояние – таков был один из смыслов, которые вкладывал Басё в свое творчество.
Иллюстрация странствий Басё в книге 1793 года

Иллюстрация странствий Басё в книге 1793 года

 

Странствия дали не только материал для путевых заметок, но и вдохновение для новых хайку. Басё описывал спокойную и простую красоту мира – не буйство цветения сакуры, а пробивающуюся из-под земли травинку, не грандиозное величие гор, а скромные очертания камня.
Здоровье Мацуо Басё, от странствий ли, или от аскетизма, было слабым – он умер, прожив всего полвека. Последним стихотворением, которое написал поэт, была так называемая «Предсмертная песня»:

В пути я занемог,
И все бежит, кружит мой сон
По выжженным полям.
(Перевод Веры Марковой)

Имя Басё на протяжении нескольких столетий пользовалось в Японии признанием и огромным уважением. В XIX веке художественные приемы Басё были пересмотрены другим выдающимся поэтом – Масаока Сики, который, несмотря на короткую жизнь, открыл собственную школу хайку, где наследие Басё изучалось как основы японской поэзии. Он же разработал литературный метод – сясэй, суть которого сводится к осмыслению писателем окружающего его мира. Хайку в этом случае выполняет роль не просто описания чего-то происходящего перед автором, оно показывает небольшой кусочек мира через призму внутреннего взора поэта. И именно Масаока Сики, кроме всего прочего, предложил термин «хайку» взамен прежнего «хокку».
Масаока Сики

Масаока Сики

 

Интерес к хайку на западе возник еще в XIX веке, а с начала прошлого столетия японскую поэзию стали переводить – сначала на английский язык. Были попытки записывать хокку в одну строку, без разрыва, но общепринятым все же стало расположение хайку в виде трехстишия. По традиции, при выпуске сборника каждое стихотворение располагают на отдельной странице, давая возможность читателю проникнуться атмосферой хайку и не отвлекая его от создания мысленного образа. Правило о семнадцати слогах нередко нарушается при переводе: с учетом языковых различий сохранение требуемого размера порой может достигаться только с ущербом для выразительности текста и точности перевода.
Могила Басё в городе Оцу префектуры Сига

Могила Басё в городе Оцу префектуры Сига

 

Если движущей западного искусства традиционно было стремление создать совершенное – с точки зрения автора – произведение, то восточное искусство не отделяет результат творчества от творца – именно в гармонии между поэтом и его текстом заключен смысл японской поэзии. Сейчас, когда гармония человека и окружающего его мира стала темой модной и на западе, сразу несколько направлений в японском искусстве получают общемировое признание. Икебана, сад камней, чайная церемония наряду с хайку воплощают собой ваби-саби – мировоззрение, основанное на одиночестве, скромности, внутренней силе, подлинности.
Сад камней - родственное хайку искусство

Сад камней - родственное хайку искусство

 

Красота по-японски – это то, что естественно, просто, неподдельно, то, что мимолетно и неуловимо. Хайку – именно о красоте мира в понимании японцев.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как сын самурая Мацуо Басё прославил японские трехстишья хайку на весь мир

И не забудьте:
Как сын самурая Мацуо Басё прославил японские трехстишья хайку на весь мирПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх