Есть на нашей планете такие места, попадая в которые кажется, что переносишься в настоящую сказку. Это утверждение можно смело отнести к каждому из 12 мест, фотографии которых попали в наш обзор. Добро пожаловать в самые живописные в мире деревеньки и провинциальные города.
Деревня на берегу реки Нигер, Мопти, Мали
Деревня в центральной части Мали, основанная в XIX веке.
Деревня в Гималаях, Тибет
Горная деревня Масуле, Иран
Все дома здесь построены в виде ярусов: крыши нижних домов становятся улицей для верхних.
Риомаджоре, коммуна в провинции Ла Специя, Италия
Он находится в небольшой долине в регионе Лигурия в Италии.
Деревня Попай
Группа деревянных зданий, расположенных в бухте Анкор-Бэй на северо-западе острова Мальта.
Туман в сельской местности, юго-западная Англия
Горы служат барьером, задерживающим влажный воздух на западе.
Деревня Хоббитов
Место съемок фильма «Властелин колец» в Новой Зеландии.
Горная деревня Цзючжайгоу в южном Китае
Деревня, которая редко посещается туристами.
Гальштат, городок в Австрии
Этот регион в Австрии насчитывает 946 жителей.
Гасадалур, на Фарерских островах
В настоящее время здесь проживают всего шестнадцать человек.
Форт Буртанье, Нидерланды
Звездная крепость, находится в деревне Буртанье, Гронинген, Нидерланды.
Африканская деревня на побережье
Типичные для населенных пунктов южного континента постройки.
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Удивительная планета: 12 самых живописных деревень и провинциальных городков
Есть на нашей планете такие места, попадая в которые кажется, что переносишься в настоящую сказку. Это утверждение можно смело отнести к каждому из 12 мест, фотографии которых попали в наш обзор. Добро пожаловать в самые живописные в мире деревеньки и провинциальные города.
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