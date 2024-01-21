Кто были первые колонисты Аляски - беглые новгородцы или потерпевшие крушение казаки?

По общепринятой исторической версии русские начали заселять Аляску только в XVIII веке. Однако существуют свидетельства, что потомки русских обжили эти земли гораздо раньше. Некоторые историки приводят доказательную информационную базу о том, что первые русские селения на Аляске появились еще в XVI - XVII веке. Вопрос лишь в том, кем были эти малоизвестные первопоселенцы.
Белые пятна в истории Аляски
Вольнодумные новгородцы искали лучшей жизни подальше от Московского государства./Фото: img-fotki.yandex.ru
Русские бывали у берегов Аляски не один раз. Когда Беринг и Чириков в 1741 году подходили на своих кораблях к полуострову, они уже, скорее всего, понимали, куда причаливают. Ведь до них еще в 1732-м на Аляску путешествовали Гвоздев и Федоров. А еще ранее через Берингов пролив в поисках пушнины ходили суда сибирских казаков.
Однако некоторые исследователи предполагают, что русские колонии могли быть основаны на Аляске намного раньше. В 16 веке Иван Грозный осуществил карательный поход на новгородцев. Могло случиться так, что часть жителей спасалась от последствий присоединения Новгорода к государству Московскому. Разгромленные новгородцы бежали от насилия, разорений и депортаций, вероятно пройдя через всю Сибирь, спустившись по Лене и, в конце концов, достигнув Аляски.
В 1944 году в церковном архиве на Аляске обнаружено письмо, в котором миссионер Герман рассказывал настоятелю Валаамского монастыря о первом русском поселении на Аляске в 1571 году. Американский историк Фарелли назвал это «затерянной колонией Новгорода» на берегу реки. В 1937 году на реке Кизиловой в районе залива Кука обнаружены развалины древнего поселения, которые и сочли очередным доказательством письменных свидетельств. Ученые утверждали, что найденной деревне в 31 дом около 300 лет. Причем здания были построены из гальки, бревен и дерна, что шло вразрез с традициями обитавших там индейцев и эскимосов.
Предположения о раннем заселении Большой земли казаками
Теоретически новгородцы могли дойти до берегов Аляски./Фото: cs633619.vk.me
Ранее Беринга одноименного пролива в 1648 году достигла промышленная русская экспедиция. Одной из основных доходных статей Русского государства в 17 веке была пушнина, большая часть которой шла из Сибири. Для возрастающего спроса на меха необходимо было осваивать все новые территории с богатыми охотничьими угодьями.
Совершать марш-броски в неизведанные земли было под силу только самым смелым и отчаянным, одним из которых стал казак Семен Дежнев. Он владел информацией о богатых зверем лесах вокруг реки Анадырь на востоке Сибири и рискнул добраться туда по морю. Его предприятие оказалось успешным, и он достиг анадырского устья, пройдя по Беринговому проливу. Вернувшись с богатой добычей в Москву, он был возведен в атаманы. Однако часть его спутников затерялись в пути, будучи отброшенными ненастьем к неизвестным берегам. В дальнейшем по следам Дежнева к Тихому океану отправились другие казаки.
Общаясь в процессе своего промысла с местными обитателями, казачьи отряды узнавали, что за морем живут белокожие бородатые люди. Так землепроходцам, путешествующим из Студеного моря (как назывался Северный Ледовитый океан) в Теплое море (прежнее название Тихого океана) стало известно, что восточнее Чукотского носа (мыса Дежнева) существует так называемая Большая земля – Аляска. На картах, которые составлялись казаками, нанесены острова Диомида (кусочки суши в Беринговом проливе). Конечно, очертания побережья на тех картах отличаются от привычных нам.
Весьма любопытные детали о жителях Большой земли приведены в казацких «сказках» XVII века. Помимо индейцев и алеутов в текстах неоднократно упоминаются светлокожие бородатые люди, которые молились по-христиански и называли русских людей «братьями». О старейших поселениях русских в своих работах писал историограф Миллер, участвовавший в 1733 году в подготовке Второй Камчатской экспедиции. В 1737-м ученый нашел в якутских архивах письменные сообщения Дежнёва о том, что казак обогнул Чукотку, потеряв в пути 4 корабля. Так и появилась версия о том, что загадочными русскими первопоселенцами Аляски были затерявшиеся дежневские спутники. Находит отражение это предположение и в работе российского историка Ивана Савельева о ранних русских поселениях на Аляске. Автор упоминает результаты опросов казаков Анадырского острога, произведенных в 1760-х годах в Охотске, благодаря которым и стало известно про «пропавших людей».
«За» и «против» возможности русского следа на Аляске в 16-17 веках
Дежневские паруса на марках./Фото: sailngstamps.ru
О Большой земле напротив Чукотки русские знали задолго до экспедиций 18 века. Эта территория была обозначена на картах В. Атласова (конец 17 века.), в «Якутской карте» (начало 18 века). Поэтому теоретически появление русских мореходов у берегов Америки задолго до колонизации русскими сибирских земель в 17 веке вполне возможно.
Новгородцы еще в 10 веке основали селение на острове Вайгач, а к 12 веку достигли устья Оби, пройдя восточнее Уральских гор. Кроме того, с незапамятных времен в Якутии известно поселение Русское Устье, по преданиям основанное поморами в середине 16 века. В пользу выдвинутых версий свидетельствуют и обнаруженные следы строений русского типа 16-17 веков, а также многочисленные легенды аборигенов о голубоглазых бородатых людях. По свидетельствам членов российских экспедиций и этнографов, встречавших в XIX веке на Аляске туземцев с явными европеоидными чертами свидетельствовали о том, что русские появились здесь задолго до стартовавшей колонизацией.
Однако у этих предположений есть серьёзные доводы «против». Так, найденное американцами поселение было потом перетолковано из русского в алеутское XVIII века. А найденные объекты и предметы русского происхождения могли говорить лишь о том, что местные жители вели меновую торговлю с русскими Чукотки в XVII столетии и заимствовали у них элементы быта.
Легенда о русском поселении Кынговей на Аляске
Первопоселенцев привлекали богатые леса Аляски./Фото: vokrugsveta.ua
В 1779 году после появления у чукотских берегов экспедиции Кука к полуострову отправился казачий сотник Кобелев. Побывав на островах Крузенштерна и Ротманова он узнал от местного старейшины, что на аляскинском берегу в селении Кымговей проживают русские, умеют читать, писать и чтут православную веру. По обнаруженным учёным А. Ефимовым данным Кобелев даже вёл с жителями Кынговея переписку. Они, якобы, жаловались в письмах на отсутствие железа. Однако американская исследовательница Д.Рей полагает, что такое селение действительно имеет реальный прообраз, однако основано было эскимосами, а версия о поселении русских — ошибка.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии