«Прощайте, бессонные ночи!»: 10 эфирных масел, которые помогут спокойно спать

Эфирные масла.
Неприятности в семье или на работе, смена погоды или общее ухудшение здоровья – причин, по которым человек долго не может уснуть, существует огромное множество. Лекарственные препараты существуют, но побочных эффектов от них гораздо больше, чем пользы. Но есть и безопасный способ уснуть сном младенца – эфирные масла.
Чтобы подготовить спальню для сна потребуется подходящее эфирное масло и хороший масляный диффузор, который поможет детоксифицировать среду в помещении и добавит больше аромата в нее. А после установки масляного диффузора, нужно выключить свет в комнате и отключить звук на телефоне. Итак, какие же масла и для чего подходят.
1. Эфирное масло лаванды
Поможет заснуть эфирное масло лаванды.
Лаванда, как известно, помогает снять напряжение с тела и расслабить мышцы. Исследования Университета Саутгемптона (Великобритания) показали, что люди, которые использовали лаванду, спали на 20% лучше, контрольная группа, использующая вместо масла плацебо.
2. Эфирное масло валерианы
Поможет заснуть эфирное масло валерианы.
Хотя запах валериана не самый привлекательный, это эфирное масло делает чудеса, помогая расслабиться и вызывая чувство покоя. Если кому-то запах уж очень не нравится, он может попытаться замаскировать его, попробовав разные смеси.
3. Эфирное масло нероли
Поможет заснуть эфирное масло нероли.
Нероли или апельсиновый цвет - еще одно важное эфирное масло для человека. Это вещество также можно найти в качестве компонента в различных духах. Оно используется для лечения людей, страдающих гипертонией.
4. Ветиверовое эфирное масло
Поможет заснуть ветиверовое эфирное масло.
Для тех, кому нравятся более «приземленные» запахи, идеально подойдет ветивер. Данное растение может эффективно лечить проблемы со сном, которые возникают из-за гормонального стресса.
5. Эфирное масло шалфея мускатного
Поможет заснуть эфирное масло шалфея мускатного.
Еще одним эфирным маслом с запахом, способствующим комфорту, является шалфей. Оно способствует снятию стресса и здоровому сну.
6. Ромашковое эфирное масло
Поможет заснуть ромашковое эфирное масло.
Есть много разновидностей, поэтому стоит убедиться, что была выбрана именно римская ромашка. Ромашковый чай или ромашковое масло используется, чтобы стимулировать сон.
7. Эфирное масло кедра
Поможет заснуть эфирное масло кедра.
Эфирное масло кедра идеально подходит для людей, которые находят расслабление в освежающем запахе кедра.
8. Эфирное масло пачули
Поможет заснуть эфирное масло пачули.
Ароматический запах эфирного масла пачули делает его одним из лучших вариантов выбора при поиске вещества, стимулирующего сон.
9. Эфирное масло сандалового дерева
Поможет заснуть эфирное масло сандалового дерева.
На самом деле, может быть довольно трудно найти качественное сандаловое эфирное масло. Но оно того стоит, ведь может помочь лечить бессонницу.
10. Эфирное масло майорана
Поможет заснуть эфирное масло майорана.
Это эфирное масло может помешать каждую ночь ворочаться в постели. Оно способствует расслаблению тела, что обеспечит лучший сон.
Нужно просто выбрать свой любимый аромат. Даже, если нет диффузора, можно капнуть каплю или две на ладони, растереть масло по ним, после чего натереть шею, плечи, ноги (их тоже обязательно нужно натирать), и даже живот. Для лучшего растирания можно смешивать эфирное масло с небольшим количеством кокосового масла.
Еще одним способом использования эфирных масел является смешивание нескольких его капель (3-6) масла с пищевой содой или сульфатом магния в ванне, заполненной горячей водой. В такой ванне нужно отмокать, по крайней мере, полчаса перед сном.
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