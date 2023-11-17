Как за 5 минут удалить нагар со сковороды

Заметили, что на посуде остался несмываемый нагар и старый жир, которые не удаляются даже жёсткой металлической губкой? Верните кастрюлям и сковородкам идеальное состояние ровно за 5 минут!

Плюсом данного метода является ещё и тот факт, что вы можете взять абсолютно любое средство для чистки из магазина, какое найдёте — нет никаких ограничений.







Удаление старого нагара

Нагрейте кастрюлю или сковородку на плите. Нужно, чтобы посуда была горячая — именно в этом и заключается секрет быстрой чистки нагара. После этого переверните посуду, поставьте в мойку, дождитесь, пока немножко остынет.Залейте средством для чистки духовок и плит. Дополнительно добавьте немного воды, чтобы средство лучше распределилось. Оно начнёт контактировать с загрязнениями мгновенно!Уточнение Подойдёт любое средство для удаления жира/для чистки плиты и духовки.Губкой распределите пену по всему дну посуды, чтобы реакция пошла быстрее. Оставьте в таком виде посуду буквально на пару минут.После этого помойте посуду под проточной водой. Обязательно работайте в перчатках! Возможно, понадобится добавить моющее средство для посуды, чтобы удалить остатки размякшего нагара.Полюбуйтесь великолепным результатом! Посуду не пришлось кипятить — только нагреть на плите, чтобы нагар быстрее вступил в реакцию с чистящим средством. Очистите таким же простым образом всю посуду в доме!