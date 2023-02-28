5 безумных поступков, совершённых во имя любви

Можно ли сказать то же самое о наших героях — судите сами.
1. Инсценировка собственной гибели как способ сделать предложение
Представьте: вы приезжаете на встречу с любимым человеком, и видите в условленном месте его покорёженную машину и лужу крови. Бездыханное тело возлюбленного прямо на ваших глазах кладут на носилки и заносят в скорую. Вам сообщают скорбную новость. Надежды нет. Вы, естественно в отчаянии, кричите, плачете… А через минуту ваш погибший друг волшебным образом появляется живой и невредимый, с воздушными шариками и кольцом. Падает на колено и просит быть его женой. В вашем шоковом состоянии ответить «нет» у вас просто нет шансов.
Именно такой способ сделать предложение выбрал бизнесмен из Омска Алексей Быков. Подготовка к представлению заняла четыре дня. Чтобы всё прошло без сучка без задоринки, Алексей нанял профессионалов: оператора, сценариста, режиссера и гримера. Вышло очень правдоподобно и закончилось свадьбой.
2. Муж и жена легли под нож пластических хирургов, чтобы стать совершенно одинаковыми
Многие счастливые супружеские пары со временем становятся похожи друг на друга. Они понимают друг друга с полуслова, у них появляются общие манеры, одни и те же пристрастия… Но дальше всего в этом процессе зашли супруги и художники перформанса из Британии Нейл и Жаклин Мегсон — и не потому, что прожили вместе долгие годы. Своё преображение они доверили пластическим хирургам.
Нейл и Жаклин так сильно любили друг друга, что, по их собственным словам, чувствовали себя «одним человеком». В один прекрасный день они решили измениться, чтобы и физически тоже быть одинаковыми. А потом ещё и имена поменять, чтобы они тоже были идентичными — Генезис Брейер П-Орридж. Преображение включало, в том числе, появление у Нейла женской груди, не считая таких мелочей, как изменение формы носов, разреза глаз, пухлости губ… В результате операции обошлись супругам в сумму 200 000 долларов.
В 2007 году бывшая Жаклин умерла от рака. После этого и по сей день её муж называет себя не иначе, как «мы».
3. Чтобы вернуть девушку, парень заставил друга в себя стрелять
Двадцатилетнего Джордана Карделлу бросила девушка. Думал он, думал, как её вернуть, и всё ему представлялась такая картина: лежит он бездыханный, весь в крови, а возлюбленная проливает над ним горькие слёзы и в раскаянии рвёт на себе волосы. Идея, позаимствованная, скорее всего, из сюжета какой-нибудь мыльной оперы, была такой заманчивой и казалась такой беспроигрышной, что несчастный влюблённый решился на её осуществление.
Это ещё как-то можно понять. От несчастной любви и не такие мысли в голову лезут. Странно другое — Джордану как-то удалось уговорить своего лучшего друга Майкла Везика поучаствовать в реализации этого, прямо скажем, не самого разумного плана. Майклу отводилась роль злодея. Он должен был выстрелить в Джордана — и не раз, и даже не два, а целых три раза. После этого к истекающей кровью жертве планировалось пригласить отвергнувшую его красотку.
В общем, друзья выбрали самый тихий и живописный уголок парка, где Майкл сделал первый выстрел в руку друга. Джордан упал; но и тогда, корчась от боли и зажимая здоровой рукой кровоточащую рану, потребовал, чтобы Майкл сделал ещё два обещанных выстрела. А у Майкла в этот момент в голове что-то видимо прояснилось, потому что он наотрез отказался и тут же доставил друга в больницу.
Девушка, узнав о происшествии, решила, что лучше не иметь с «этим психом» ничего общего, и даже ни разу не навестила бывшего бойфренда в больнице.
Зато его навестили полицейские, которые называли уголовное дело друзей не иначе как «беспрецедентным по степени идиотизма».
4. Киллер влюбляется в жертву и инсценирует её убийство
Когда Мария Симоес узнала, что супруг ей изменяет, пред ней встал выбор из трёх вариантов: 1) подать на развод, 2) завести любовника и 3) убить соперницу. После недолгих раздумий Мария предпочла третий вариант и наняла киллера — безработного парня по имени Карлос Роберто.
По странному стечению обстоятельств, Лупита (любовница) оказалась другом детства киллера. И он понял, что не может так вот, за здорово живёшь, убить девушку, которую когда-то дёргал за косички и катал на велике. Так что он сделал лучшее, что было возможно в такой ситуации: уговорил предполагаемую жертву инсценировать собственное убийство.
Лупита послушно облилась кетчупом, сунула самый большой кухонный нож под мышку как градусник, и дала себя сфотографировать. Как ни странно, заказчицу это убедило и она выплатила киллеру солидный гонорар.
Жизнь, казалось, налаживалась — муж стал к Марии заметно нежнее и не пропадал больше по вечерам неизвестно где. Эта история так бы и закончилась, но… спустя несколько дней совершенно случайно Мария столкнулась с «убитой», да ещё и с обнимку с «киллером». Женщина пришла в такую ярость, что тут же отправилась в полицию и настрочила заявление, обвинив парочку в мошенничестве. В чём, в чём, а в оригинальности логического мышления этой женщине не откажешь.
Вряд ли надо иметь юридическое образование, чтобы догадаться, кто в результате оказался за решёткой.
5. Рай в пещере
Пятьдесят лет назад, когда китайцу Лю Гошиянгу было всего девятнадцать, он влюбился. К ужасу своей родни и на радость местным сплетникам, его избранницей стала вдова, да ещё и на 10 лет старше. Поняв, что жить вместе им всё равно не дадут, влюблённые решили сбежать и поселиться в пещере. Где, в результате, и прожили 50 счастливых лет в любви и согласии.
Поначалу, конечно, пришлось очень нелегко. Без канализации и электричества ещё можно было как-то обойтись, а вот из еды у них поначалу были только коренья да травы.
А потом потихоньку обжились. Для того, чтобы жене было удобнее спускаться и подниматься в новый дом, Лю одним долотом выдолбил лестницу из 6 000 ступенек.
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