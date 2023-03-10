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Элитные блюда из дешевых продуктов

Кошелек показывает дно, несмотря на то, что вы последовали уже всем нашим советам по оптимизации своих расходов в кризис? Вы не один: падение курса рубля заставляет многих россиян начать экономить на всем, включая еду.

Если питаться в кафе и покупать готовую кулинарию вам больше не по карману, начните готовить сами. С этими шестью простыми и дешевыми блюдами справится даже новичок и, при этом, ими не только семью накормить не стыдно, но и подать к столу гостям.

Элитные блюда из дешевых продуктов

Паста с рыбными консервами


Элитные блюда из дешевых продуктов

Макароны – дешевый и сытный продукт, но в России их почему-то считают не самостоятельным блюдом, а гарниром, который, к тому же, неприлично подать гостям. Назовите это пастой, а свой званый обед – итальянской вечеринкой, и никто слова дурного не скажет. Чтобы не тратиться на дорогие ингредиенты вроде соуса песто или бекона, выбирайте простой рецепт, например, паста с тунцом Spaghetti al tonno.
Кроме, собственно, макарон, вам понадобится банка консервированного тунца (около 100 рублей), 1-2 мелко нарезанных помидора и лук с чесноком по вкусу. Можно посыпать все это сверху травяной приправой для рыбы. Пальчики оближешь.

Еще проще приготовить пасту с консервированным лососем. Правда, стоит он дороже (150-200 рублей за банку), а найти его сложнее. Кроме консервы вам понадобятся сливки и специи. Протушите лосось в сливках, а потом получившийся соус перемешайте на сковороде с макаронами (лучше выбрать короткие трубочки-пенне): Spaghetti al salmone готов!

Гренки


Элитные блюда из дешевых продуктов

Могу поспорить, что вы уже забыли о таком прекрасном завтраке советских ребятишек, как гренки. Купите нарезной батон, сделайте болтушку из молока, яйца и сахара, обмакните туда хлеб и на сковородку. Такое блюдо получится не менее вкусным, чем тост с джемом или нутеллой, а стоит в несколько раз дешевле.

Несладкие гренки с сыром, сделанные в микроволновке, можно подать на стол, как в лучших французских кафе, к бульону или луковому супу. Или приготовьте их к пиву для большой компании: и никаких кальмаров и прочих дорогих закусок вам не понадобится!

Овощные оладьи


Элитные блюда из дешевых продуктов

Оладьи из картофеля или кабачков – это дешевое и вкусное блюдо, которое можно подавать самостоятельно или в качестве гарнира. На драники вам кроме, собственно, протертой картошки, понадобится только лук, чеснок и яйцо. Перемешиваете и небольшими лепешками выкладываете на сковороду. Кстати, чем мельче натереть картофель, тем однороднее получатся оладьи, и тем меньше их нужно будет жарить. Главное, не перетрите до консистенции смузи – в таком виде драники потеряют весь свой шарм.

Кроме картофеля оладьи можно готовить их натертых кабачков с топинамбуром, моркови и тыквы. А если вы научитесь жарить их на тефлоновой сковороде без растительного масла, то блюдо будет не только дешевым и вкусным, но и диетическим. А вот со свекольными оладьями будьте осторожнее – они могут оказывать слабительный эффект.

Брускетта


Элитные блюда из дешевых продуктов

Готовить самостоятельно пиццу или кальцоне достаточно дорого из-за высокой стоимости готового теста, или долго – если решите делать это тесто сами. Тем не менее, простой и быстрый способ подать на стол классическую итальянскую закуску у вас все-таки есть – сделайте брускетту.

По сути это бутерброды на гренках: вы подсушиваете или обжариваете хлеб, смазываете его оливковым маслом, натираете чесноком, а потом кладете аккуратно нарезанные кубиками помидоры и веточку зелени. Дешево, вкусно и стильно.

Если с деньгами не так плохо, можно купить в магазине недорогую ветчину вместо прошутто, или обжарить грибы. Оригиналы делают брускетту с жареными баклажанами, сельдью и даже сыром и орешками.

Яблочно-медовый флан


Элитные блюда из дешевых продуктов

Этот легкий десерт стоит сущие копейки и состоит всего из трех ингредиентов: яблоки, мед и яйца. Яблоки нужно предварительно запечь, потом очистить мякоть от кожуры и получившуюся кашицу смешать с медом и яйцом. Заливаете в формы, ставите в духовку.

Через 30 минут необычное лакомство готово. По такому же рецепту можно сделать мягкий пирог, который смогут есть пожилые родственники, у которых уже начались проблемы с зубами.

Фритатта


Элитные блюда из дешевых продуктов

Этим красивым иностранным словом обозначается обычный омлет с сыром и овощами. Главный секрет – после обжаривания на сковороде ненадолго поставить блюдо в духовку. Иногда во фритатту добавляют мясо, причем подойдут не только дорогие хамон и прошутто, но и обычные мелко нарезанные сосиски иди докторская колбаса.

Чтобы фритатта хорошо взошла, овощи нужно добавлять без большого количества воды и сока. Нарезанные помидоры «подсушите» бумажной салфеткой, а огурцы или баклажаны после нарезки оставьте на какое-то время на воздухе. В сковороду сначала заливаются взбитые яйца, потом засыпается начинка, а сверху, уже когда смесь «возьмется», посыпаете тертым сыром.

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