Согласно заявлениям ООН, в прошлом году миграция превысила 50 миллионов человек по всему миру. В поисках лучшей жизни люди убегают из родных стран от войны, нестабильности, стихийных бедствий, нищеты или системного преследования.



Особую проблему для Европейского континента несут нелегальные мигранты из Африки. Так, мигранты из Африки, убегая от войн, ища счастья на Европейском континенте (который в той или иной степени был причастен к развязыванию этих войн), платят огромные деньги за перевоз через Средиземное море. При этом доплывают далеко не всегда — часто тонут.







Некоторые считают, что ситуация в средиземноморском регионе достигла катастрофического уровня из-за проблем, связанных с нелегальной миграцией







Искатели счастья часто тонут или гибнут от истощения, ведь судна, на которых они плывут, совсем не приспособлены для таких путешествий. Как, например, это в Андаманском море, 14 мая 2015. Нет, они именно плывут, ибо ходят по морям корабли.







Каждый день сотни афганских, сирийских и африканских мигрантов пересекают границу из Греции в Македонию, чтобы держать свой путь в богатые северные страны Европы.







Пакистанские мигранты в бурном море между Грецией и Турцией, 30 мая 2015. Нужно большое везение, чтобы доплыть на таком судне до места назначения.







Эти нелегальные мигранты держат путь в США. Мексиканско-американская граница, 1 июня 2015. В США существует огромная проблема нелегальной иммиграции. По официальным оценкам более 13 миллионов (а по неофициальным — около 40 миллионов) нелегальных мигрантов находится в стране. Существует две категории нелегалов: те, кто приехали легально, и остались с просроченными визами, и те, кто пересек границы страны нелегально.







Мигрант из Бангладеша, прибыл в Индонезию, 19 мая 2015.







Будущие жители Европы.







Судно с мигрантами и итальянская береговая охрана у берегов Ливии в Средиземном море, 22 апреля 2015.







407 мигрантов прибыли в Сицилию, 3 июня 2015. Этот малыш — один из них.







Рвануть в нужный момент. Нелегальные мигранты из Ирана и Судана, живущие на заброшенных заводах в городе Патры, Греция ждут момента, чтобы рвануть на паром до Италии, 4 мая 2015.







А вот и паром до Италии. Но на него еще нужно попасть.







Эх, ухнем! Рано утром в Могадишо, Сомали семья, собрав личные вещи в пикап, отправляется на поиски лучшей жизни, 4 марта 2015.







На берегу Пуэрто-Обалдиа, Панама, 14 мая, 2015. Каждый день сотни кубинцев пересекают на лодках границу с Колумбией в Пуэрто-Обалдиа, чтобы попасть в конце концов в США.







Человек с ребенком из Косово незаконно пересекает венгерско-сербскую границу. Держит путь в ЕС.







Часто в конце пути вместо лучшей жизни мигрантов ждет вот это. Как сказали в сицилийском порту Катания, Италия, только 5 мая 2015 погибло около 40 мигрантов в Средиземном море.







Парикмахер для мигрантов во временном убежище в Индонезии, 24 мая 2015.







Около 600 мигрантов из Бирмы были спасены из двух деревянных лодок у берегов Индонезии, 11 мая 2015.







Мигранты из Африки доплыли до итальянского острова Лампедуза, 31 мая 2015.







Деревянная лодка с мигрантами утонула в Эгейском море, трое погибли, 20 апреля 2015.







Конец пути. Кладбище для мигрантов на острове Лампедуза, южная Италия, 14 мая 2015.







Бурундийские беженцы.







Пешком по шпалам в Италию. Житель Южного Судана, 28 апреля 2015.







Афганские иммигранты высадились на греческом острове Кос, 26 мая 2015.







Как говорилось в начале, в прошлом году миграция превысила 50 миллионов человек по всему миру.







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