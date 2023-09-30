С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 369 подписчиков

Нелегальные мигранты

Согласно заявлениям ООН, в прошлом году миграция превысила 50 миллионов человек по всему миру. В поисках лучшей жизни люди убегают из родных стран от войны, нестабильности, стихийных бедствий, нищеты или системного преследования.

Особую проблему для Европейского континента несут нелегальные мигранты из Африки. Так, мигранты из Африки, убегая от войн, ища счастья на Европейском континенте (который в той или иной степени был причастен к развязыванию этих войн), платят огромные деньги за перевоз через Средиземное море. При этом доплывают далеко не всегда — часто тонут.

Нелегальные мигранты

Некоторые считают, что ситуация в средиземноморском регионе достигла катастрофического уровня из-за проблем, связанных с нелегальной миграцией

Нелегальные мигранты

Искатели счастья часто тонут или гибнут от истощения, ведь судна, на которых они плывут, совсем не приспособлены для таких путешествий. Как, например, это в Андаманском море, 14 мая 2015. Нет, они именно плывут, ибо ходят по морям корабли.

Нелегальные мигранты

Каждый день сотни афганских, сирийских и африканских мигрантов пересекают границу из Греции в Македонию, чтобы держать свой путь в богатые северные страны Европы.

Нелегальные мигранты

Пакистанские мигранты в бурном море между Грецией и Турцией, 30 мая 2015. Нужно большое везение, чтобы доплыть на таком судне до места назначения.

Нелегальные мигранты

Эти нелегальные мигранты держат путь в США. Мексиканско-американская граница, 1 июня 2015. В США существует огромная проблема нелегальной иммиграции. По официальным оценкам более 13 миллионов (а по неофициальным — около 40 миллионов) нелегальных мигрантов находится в стране. Существует две категории нелегалов: те, кто приехали легально, и остались с просроченными визами, и те, кто пересек границы страны нелегально.

Нелегальные мигранты

Мигрант из Бангладеша, прибыл в Индонезию, 19 мая 2015.

Нелегальные мигранты

Будущие жители Европы.

Нелегальные мигранты

Судно с мигрантами и итальянская береговая охрана у берегов Ливии в Средиземном море, 22 апреля 2015.

Нелегальные мигранты

407 мигрантов прибыли в Сицилию, 3 июня 2015. Этот малыш — один из них.

Нелегальные мигранты

Рвануть в нужный момент. Нелегальные мигранты из Ирана и Судана, живущие на заброшенных заводах в городе Патры, Греция ждут момента, чтобы рвануть на паром до Италии, 4 мая 2015.

Нелегальные мигранты

А вот и паром до Италии. Но на него еще нужно попасть.

Нелегальные мигранты

Эх, ухнем! Рано утром в Могадишо, Сомали семья, собрав личные вещи в пикап, отправляется на поиски лучшей жизни, 4 марта 2015.

Нелегальные мигранты

На берегу Пуэрто-Обалдиа, Панама, 14 мая, 2015. Каждый день сотни кубинцев пересекают на лодках границу с Колумбией в Пуэрто-Обалдиа, чтобы попасть в конце концов в США.

Нелегальные мигранты

Человек с ребенком из Косово незаконно пересекает венгерско-сербскую границу. Держит путь в ЕС.

Нелегальные мигранты

Часто в конце пути вместо лучшей жизни мигрантов ждет вот это. Как сказали в сицилийском порту Катания, Италия, только 5 мая 2015 погибло около 40 мигрантов в Средиземном море.

Нелегальные мигранты

Парикмахер для мигрантов во временном убежище в Индонезии, 24 мая 2015.

Нелегальные мигранты

Около 600 мигрантов из Бирмы были спасены из двух деревянных лодок у берегов Индонезии, 11 мая 2015.

Нелегальные мигранты

Мигранты из Африки доплыли до итальянского острова Лампедуза, 31 мая 2015.

Нелегальные мигранты

Деревянная лодка с мигрантами утонула в Эгейском море, трое погибли, 20 апреля 2015.

Нелегальные мигранты

Конец пути. Кладбище для мигрантов на острове Лампедуза, южная Италия, 14 мая 2015.

Нелегальные мигранты

Бурундийские беженцы.

Нелегальные мигранты

Пешком по шпалам в Италию. Житель Южного Судана, 28 апреля 2015.

Нелегальные мигранты

Афганские иммигранты высадились на греческом острове Кос, 26 мая 2015.

Нелегальные мигранты

Как говорилось в начале, в прошлом году миграция превысила 50 миллионов человек по всему миру.

Нелегальные мигранты


 

©


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх