С нами не соскучишься!

8 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ришат Шарапов
    У соседки Веры кровать скрипела 9 секунд... Так ей и надо ...;)Чего мы не знали ...
  • Владимир Петров
    Гермафродитизм был всегда - ещё до homo sapiens.Не мужчина и не ж...
  • ММ
    "Средняя продолжительность женского оргазма около 20 секунд "- а ничего, что женщины способны на мультиоргазм? Или эт...Чего мы не знали ...

Семь чудесных фактов об Израиле

Стена плача


Исследователи полагают, что такое название придумали арабы, увидев, как евреи оплакивают здесь судьбу своего народа. Место было святым для иудеев — тут стоял храм, посвященный единому Богу. Первый, построенный Соломоном, разрушил вавилонский правитель Навуходоносор. Храм восстановили, но его разгромили римляне. Все, что осталось, — западная стена длиной 488 метров.


Фотографии: Vokrugsveta.ru

Фотографии: Vokrugsveta.ru


 


Стеной Плача называют открытый 57-метровый участок. Иудеи приходили молиться к стене. Те, кто не мог приехать, передавали письма с просьбами и молитвами. Так зародился обычай вкладывать записки в стену. Сейчас послания здесь оставляют все, независимо от вероисповедания. Два раза в год все записки вынимают из стены и закапывают неподалеку — на Масличной горе.

Пещера Сорек


Самая большая сталактитовая и сталагмитовая пещера Израиля была обнаружена случайно в мае 1968 года — при добыче щебня на горе Хаар-Тув на высоте 385 метров. После очередного взрыва пород в карьере открылось небольшое отверстие, на месте которого впоследствии сделали вход в пещеру. На площади 4800 м² расположены различные виды сталактитов (известковые наросты на потолке пещеры) и сталагмитов (на дне), возраст которых, по оценкам ученых, составляет до 5 миллионов лет. С 1975 года сюда разрешили экскурсии. Образования сталактитов и сталагмитов продолжаются до сих пор, и посетителей просят ничего руками не трогать.

Семь чудесных фактов об Израиле

Иудейская пустыня


Площадь самой маленькой пустыни в Израиле всего 22 км² (чуть больше площади Москвы в пределах Садового кольца), оставшаяся часть — в Иордании и Палестине. Название ее связано с потомками Иуды — одного из 12 сыновей Иакова, от которых, согласно Священному Писанию, произошел израильский народ. Место служило убежищем для отшельников и повстанцев — будущий еврейский царь Давид скрывался здесь от царя Саула. Здесь же, в пещере, жил до 30 лет Иоанн Предтеча, крестивший впоследствии Иисуса Христа. Сейчас в пустыне живут бедуины и еврейские поселенцы.

Семь чудесных фактов об Израиле

Порт Яффа


Главный порт древнего Израиля и один из старейших непрерывно обитаемых городов мира. По легенде, он назван именем Яфета — сына библейского праотца Ноя. Считается, что именно здесь Ной строил ковчег. Это место известно и по древнегреческим мифам — в Иоппии (Яффе) Персей победил морское чудовище и освободил Андромеду, прикованную к скале на берегу. А первое письменное упоминание Яффы встречается еще в египетских хрониках XV века до н. э. — он фигурирует в списке городов, захваченных фараоном Тутмосом III. Сегодня древнее поселение объединено с Тель-Авивом в единый мегаполис Тель-Авив — Яффа, а порт — главная местная достопримечательность.

Семь чудесных фактов об Израиле

Храм Гроба Господня


Храм, построенный на месте, где, согласно христианскому преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус. Сейчас храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской. Однако во избежание конфликтов между верующими ключи от него с конца XII века хранятся в арабско-мусульманской семье, а право отпирать и запирать двери принадлежит другой мусульманской династии (ключи все это время передаются в семьях от отца к сыну).

Семь чудесных фактов об Израиле

В храме, напротив входа в пещеру Гроба Господня, примерно с IV века обозначили Пуп земли — символический христианский центр мира, место спасения человеческого рода. Чтобы показать его точное местоположение, здесь и сейчас ставят невысокую мраморную чашу с шаром внутри, на котором начертан крест. Чаша довольно легкая, и ее приковывают цепью, чтобы туристы и паломники не смещали или не уносили Пуп земли.

Бахайские сады


Центр одной из самых молодых религий бахаи расположен в Хайфе и известен террасными садами, раскинувшимися на горе Кармель. Протяженность террас — около километра, и ведут они к вершине горы, где захоронены мощи Баба — иранского пророка, предсказавшего приход основоположника бахаизма Бахауллы.

Семь чудесных фактов об Израиле

Вера бахаи зародилась в середине XIX века в Персии. Бахаулла заявил, что он посланник единого Бога, а Авраам, Моисей, Зороастр, Кришна, Будда, Христос, Мухаммед и Баба — его предшественники. В 1868 году Бахаулла был сослан в Хайфу. Сюда потянулись паломники из Персии и Египта. Вскоре город стал центром религии. На возведение садов потратили 250 миллионов долларов. Деньги пожертвовали последователи бахаизма.

Мёртвое море


Бессточное соленое озеро между Израилем, Палестиной и Иорданией — самый низкий участок земной поверхности. Уровень воды здесь на 427 метров ниже уровня Мирового океана. Мертвое море — один из самых соленых водоемов. В литре воды растворено около 340 граммов солей, что в 10 раз больше, чем в океане. Плавать в Мертвом море тяжело, но туристы и приезжают сюда не для купания, а для лечения кожных заболеваний. В здешней воде и глине содержится 50 миллиардов тонн минералов, относящихся к 21 виду, 12 из них не встречаются больше ни в одном природном водоеме.

Семь чудесных фактов об Израиле

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Семь чудесных фактов об Израиле

И не забудьте:
Семь чудесных фактов об ИзраилеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх