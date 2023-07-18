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Болтон Стрид – самый опасный ручей в мире

В британском Йоркшире, между Барден Тауэр и Болтон Эбби протекает милый, на первый взгляд ручей Болтон Стрид. Но его миловидность обманчива и о ней ходят целые легенды.

Болтон Стрид – самый опасный ручей в мире

Под спокойной гладью воды с узким берегом, протекает несколько мощных подводных течений. Существует версия, что здесь утонуло немалое количество людей. Более того, ни одно тело утопленника так и не было найдено. Для того, чтобы хоть немного понять и определить всю силу водного потока, достаточно лишь подняться вверх по течению, где пред вами предстанет настоящая река, шириной около 10 метров. Это река Уорф.

Болтон Стрид – самый опасный ручей в мире

Сам же ручей под собой скрывает большое количество подземных пещер, так что о точной глубине Болтон Стрид можно лишь догадываться. Для особо любознательных, здесь установлен предупреждающий знак.

Болтон Стрид – самый опасный ручей в мире

Болтон Стрид – самый опасный ручей в мире

Болтон Стрид – самый опасный ручей в мире

Болтон Стрид – самый опасный ручей в мире

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