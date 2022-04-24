«Mon mec a moi»: французский шансон в исполнении Патрисии Каас

Патрисия Каас.
Французская певица Патрисия Каас знаменита во всём. Она снималась в кино с Жераром Депардье и Джереми Айронсом, написала книгу «Тень моего голоса», которая вышла и в России. Но всё же в первую очередь Каас знают и любят, как исполнительницу французского шансона.
Он играет с моим сердцем,
Он плутует с моей жизнью,
Он говорит мне лживые слова,
И я верю всему тому, что он мне говорит...
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