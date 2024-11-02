Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Очень часто любовь бабушек к внукам просто не имеет границ. Поэтому они просто не могут не накормить пришедшего к ним потомка. Габриэль Галимберти посвятил этой беззаветной заботе фотопроект «От бабушки с любовью». Для его создания ему пришлось посетить 58 стран, где он запечатлел бабушек до начала готовки и аппетитный результат их труда.

Грузия. Блюдо: хинкалиАрмения. Блюдо: долма (голубцы в виноградных листьях)Гаити . Блюдо: моллюски под креольским соусомМалави. Блюдо: финкубала ( гусеницы , обжаренные с помидорами)Марокко. Блюдо: бат-бот (берберский хлеб , испеченный на сковороде)Италия. Блюдо: равиоли с мясным соусом, листовой свеклой и рикоттой Филиппины . Блюдо: кинунот (мясо акулы в кокосовом супе)Каймановы острова. Блюдо: игуана с рисом и бобамиЛиван. Блюдо: рисово-чечевичный крем-суп Китай. Блюдо: свинина с овощамиИндия. Блюдо: виндалу из курицыЛатвия. Блюдо: сельдь с картофелем и творогомЗимбабве . Блюдо: садза (каша из белого маиса и листья тыквы в арахисовом масле)Бразилия. Блюдо: фейжоада (блюдо из фасоли, мяса, маниоковой муки и овощей)Алжир. Блюдо: кускус с курицей и овощамиШвеция. Блюдо: вареный лосось с овощамиТурция . Блюдо: карныярык (фаршированные баклажаны)Канада. Блюдо: бизон под полуночным солнцемБоливия. Блюдо: суп из овощей и сыраКения. Блюдо: каша из кукурузной муки с овощами и козьим мясомАргентина. Блюдо: мясное барбекюЕгипет. Блюдо: запеканка из риса , пасты и бобовТаиланд. Блюдо: кай ят сай (фаршированный омлет)Испания. Блюдо: бараньи потроха с рисомЭфиопия. Блюдо: инджера (блины с зеленью и соусом)Исландия. Блюдо: суп из баранины Норвегия. Блюдо: суп из овощей и мяса быкаЗанзибар (Танзания). Блюдо: рис, рыба и овощи в манговом соусеЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)