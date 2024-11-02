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Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Очень часто любовь бабушек к внукам просто не имеет границ. Поэтому они просто не могут не накормить пришедшего к ним потомка. Габриэль Галимберти посвятил этой беззаветной заботе фотопроект «От бабушки с любовью». Для его создания ему пришлось посетить 58 стран, где он запечатлел бабушек до начала готовки и аппетитный результат их труда.



Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Грузия. Блюдо: хинкали

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Армения. Блюдо: долма (голубцы в виноградных листьях)

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Гаити. Блюдо: моллюски под креольским соусом

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Малави. Блюдо: финкубала (гусеницы, обжаренные с помидорами)

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Марокко. Блюдо: бат-бот (берберский хлеб, испеченный на сковороде)

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Италия. Блюдо: равиоли с мясным соусом, листовой свеклой и рикоттой

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Филиппины. Блюдо: кинунот (мясо акулы в кокосовом супе)

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Каймановы острова. Блюдо: игуана с рисом и бобами

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Ливан. Блюдо: рисово-чечевичный крем-суп

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Китай. Блюдо: свинина с овощами

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Индия. Блюдо: виндалу из курицы

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Латвия. Блюдо: сельдь с картофелем и творогом

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Зимбабве. Блюдо: садза (каша из белого маиса и листья тыквы в арахисовом масле)

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Бразилия. Блюдо: фейжоада (блюдо из фасоли, мяса, маниоковой муки и овощей)

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Алжир. Блюдо: кускус с курицей и овощами

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Швеция. Блюдо: вареный лосось с овощами

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Турция. Блюдо: карныярык (фаршированные баклажаны)

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Канада. Блюдо: бизон под полуночным солнцем

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Боливия. Блюдо: суп из овощей и сыра

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Кения. Блюдо: каша из кукурузной муки с овощами и козьим мясом

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Аргентина. Блюдо: мясное барбекю

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Египет. Блюдо: запеканка из риса, пасты и бобов



Таиланд. Блюдо: кай ят сай (фаршированный омлет)

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Испания. Блюдо: бараньи потроха с рисом

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Эфиопия. Блюдо: инджера (блины с зеленью и соусом)

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Исландия. Блюдо: суп из баранины

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Норвегия. Блюдо: суп из овощей и мяса быка

Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Занзибар (Танзания). Блюдо: рис, рыба и овощи в манговом соусе


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