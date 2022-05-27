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Оригинальный способ спрятать некрасивые трубы

Нередко вид на кухне или в другой комнате сильно портят трубы, газовые или водопроводные. Маленькие трубы — еще полбеды, а вот большие…

Оригинальный способ спрятать некрасивые трубы

Избавиться от них, конечно, вряд ли получится, а вот замаскировать их можно. Такая маскировка может стать интересным декоративным решением, а еще при желании ее можно сделать функциональной, например, превратив в полочку или даже в шкафчик с дверцей и местом для хранения внутри.

Оригинальный способ спрятать некрасивые трубы

Вам потребуются:

картон;

горячий клей;

клей ПВА;

бумажные полотенца или салфетки;

краска;

инструменты

Первым делом замеряем область вокруг труб, которую необходимо закрыть, не забываем отмерить также и глубину. Получив все данные, рисуем простую рабочую схему короба со всеми необходимыми параметрами.

Оригинальный способ спрятать некрасивые трубы

Затем, пользуясь подготовленной схемой, из гофрированного картона или другого подходящего материала, например, пластиковых панелей подготавливаем детали будущего короба. Если вы используете картон, то стоит склеить несколько, 3-5, заготовок друг с другом, чтобы сделать их плотнее.

Оригинальный способ спрятать некрасивые трубы

Также в случае с картоном из него можно подготовить и декор, а именно детали для имитации доски или небольшой плитки. Заготовки также вырезаем из картона и приклеиваем на основные части короба.

Оригинальный способ спрятать некрасивые трубы

Чтобы сгладить края картонных «плиток» и их лицевую сторону, воспользуемся бумажными салфетками и клеем ПВА.

Складки на салфетках не обязательно разглаживать, они могут создать дополнительную фактуру, если, конечно, вы этого хотите.

Оригинальный способ спрятать некрасивые трубы

Когда клей ПВА полностью высохнет, можно переходить и к покраске деталей. В нашем случае она выполнена в несколько этапов — первый слой более светлый, второй темный. Темный слой наносится поверх полностью высохшего светлого слоя, а затем с помощью специального валика или другой подходящей техники имитируется фактура дерева.

Оригинальный способ спрятать некрасивые трубы

Вот и все, теперь осталось только соединить детали короба друг с другом и готово, сделать это можно как при помощи горячего клея, так и саморезов.

Оригинальный способ спрятать некрасивые трубы
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