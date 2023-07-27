Секрет стеклянных капель, которые нельзя разбить молотком, разгадан спустя 400 лет

Тайна капель разгадана.
Секрет загадочных капель принца Руперта (застывшие капли закалённого стекла) теперь разгадан. Благодаря современным технологиям, ученые, наконец, смогли выяснить, что приводит к необычному взрыву этих стеклянных изделий, если повредить их хвостовую часть.
Капли принца Руперта, они же Батавские слёзки, они же «болонские склянки» были известны давно, однако внимание ученых эти стеклянные изделия привлекли примерно 400 лет тому назад. На протяжении всего этого времени, никто не мог найти объяснение необычным физическим свойствам слёз. Впрочем, когда именно впервые были изготовлены капли – неизвестно, однако, скорее всего, стеклодувы делали их с незапамятных времен.
Вот такие малыши.
В Европе особым спросом чудная поделка пользовалась в Германии, Дании и Голландии, а также в Англии. В последнюю их, собственно, и привез принц Руперт Пфальцский. Когда на болонские склянки, как на некое чудо стеклодувного мастерства все-таки обратили внимание, рецепт их создания даже держался в секрете! Впрочем, на поверку он очень простой.
Изготавливаются капли в результате простого, но не очень безопасного и требующего повышенного внимания и осторожности опыта. Для того чтобы изготовить причудливого стеклянного головастика с удивительными физическими свойствами, нужно капнуть расплавленное стекло в холодную воду.
Сделать не трудно.
Секрет капель в том, что они обладают невероятно высоким показателем механического напряжения. Он возникает из-за того, что при создании, внутри такие капли остывают намного медленнее, чем снаружи. В результате головка изделия получается невероятно прочной. Коэффициент сжатия в ней достигает 50 тонн на квадратный дюйм. Иными словами, по капле можно смело стучать молотком и ничего с ней не произойдет.
Помогла наука.
Однако, если нанести повреждение хвосту изделия, то капля разлетится на крошечные осколки. Скорость разлета осколков достигает примерно 6.5 тысяч км\ч. Для сравнения: скорость звука в воздухе составляет 1.2 тысячи км\ч. Лопаются капли из-за уже упомянутого механического напряжение, баланс которого нарушается в результате повреждения хвоста поделки, который приводит к моментальному распространению микроскопических трещин.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии