7 способов худеть ночью

На самом деле, легче всего человек худеет во сне. И наоборот, недостаток ночного отдыха провоцирует повышенную потребность в пище. Полученную энергию обеспокоенный сбоем циркадных ритмов организм старается запасти в жировых запасах, избавиться от которых будет очень непросто. Вот несколько способов, которые помогут вашему телу настроить метаболизм идеальным образом, чтобы худеть даже во сне.









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