Как проблема смога в Англии помогла появиться самому высокому на планете архитектурному капризу

В мировом зодчестве есть такое интересное понятие как «архитектурный каприз», когда объекты вместо утилитарной выполняют больше эстетическую и даже развлекательную функцию. Рекордсменом же по высоте среди таких сооружений считается так называемая Башня Уэйнхауса, которая почти полтора столетия является туристической достопримечательностью в британском Галифаксе. Вот только мало кто знает, что строить её собирались как раз из чисто практических побуждений - бороться со смогом.
Башня, которая появилась из-за проблемы смога. /Фото: ixbt.com
История этого интересного сооружения началась, когда в середине позапрошлого столетия британский предприниматель Джон Эдвард Уэйнхаус получил в наследство красильню в Галифаксе. А такое производство было известно не только окрашенным текстилем, но и загрязнением окружающей среды - для работы тех же котлов требовалось жечь много угля. Проще говоря, красильни того периода были одними из виновников появления давней проблемы англичан - плотного смога.
Смог - это огромная и давняя проблема Великобритании. /Фото: thevoicemag.ru
Власти по всей стране, чтобы решить эту проблему, буквально не дающую нормально дышать, даже законодательно вводила специальные нормы для дымоходов. Подчиниться этому закону пришлось и Уэйнхаусу с его красильней, особенно после того, как на него в суд подал его сосед, страдавший от дыма. В итоге тяжб Джону пришлось начать строить высокую трубу в отдалении от красильни, но соединённой с ней подземной коммуникацией.
Галифакс, некогда страдавший от смога, современный вид. /Фото: ixbt.com
Вот только Уэйнхаус, которому нравилась красивая архитектура, задумался о том, чтобы его большой утилитарный проект приобрёл и эстетическую важность. Среди украшений для трубы, предусмотренных архитектором, были и балконы, с которых можно было подглядывать на участок за тем самым недовольным соседом, Генри Эдвардсом. А так как последнему нравилось уединение, он только сильнее разозлился на Джона. Распри были такие горячие, что местны жители дали трубе меткое прозвище - «башня злобы».
Строительство трубы сопровождалось многолетними ссорами соседей. /Фото: account.travel
Впрочем, сама труба за четыре года всё-таки построилась, хотя возведение и проходило под аккопманемент постоянных ссор между соседями и сменой архитектора, которому это просто надоело. Башня в итоговом варианте несколько отличалась от изначального проекта, однако всё равно была довольно красивой. Самое интересное, что по прямому назначению к моменту завершения строительства её уже не собирались эксплуатировать.
Архитектурная эстетичность сделала башню туристической достопримечательностью. /Фото: flickr.com
Ещё до того Уэйнхаус просто избавился от столь стрессового объекта, а после этого она опять к нему вернулась. В течение следующих нескольких десятилетий она неоднократно меняла хозяев, пока не оказалась в муниципальной собственности. Власти решили башню не трогать, а оставить в качестве туристической достопримечательности - с точки зрения дизайна она действительно красивая. Поэтому с 1919 году Башня Уэйнхаус стала полноценным архитектурным капризом, так ни разу и не проработав по изначальной функции.
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