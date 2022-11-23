Как украсить дом новогодними шарами

Новогодние шары — незаменимый атрибут главного праздника года. В большинстве случаев шары используются лишь для декора новогодней елки, что не дает полностью раскрыться их потенциалу. На самом деле, из новогодних шаров можно сделать огромное количество декоративных элементов, которые преобразят комнаты, украсят праздничный стол, создадут особую атмосферу в саду, помогут добавить «изюминку» праздничной упаковке. Даже один шарик может стать центральным элементом всей праздничной композиции.

Уверены, что после просмотра этой оригинальной подборки новогоднего декора из шаров, вы захотите использовать их не только для украшения елки.







































































































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