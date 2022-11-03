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Простой способ привить адениум

Адениум — экзотическое растение, которое при правильном уходе прекрасно растет в наших квартирах. В зависимости от сорта на адениуме во время цветения появляются цветы разного окраса и формы.
Привить к стволу адениума новую веточку сортового необычного дерева довольно просто. Проделав несколько несложных манипуляций, в скором времени вы получите новый адениум, который пополнит вашу коллекцию.
Срежьте ветки растения, оставив только ствол.

Простой способ привить адениум

Выберете веточку, которую необходимо привить. Аккуратно удалите листья и срежьте цветок.

Простой способ привить адениум

Срежьте нижнюю часть веточки, которая используется для прививания и верхнюю часть ствола.

Простой способ привить адениум

Соедините места срезов друг с другом. Зафиксируйте веточку и ствол с помощью нейлоновой веревки и резинки.

Простой способ привить адениум

Накройте веточку пакетом, чтобы создать парниковый эффект, и оставьте в светлом, прохладном и хорошо проветриваемом месте на 15 дней. Поливать растение в этот период не нужно.

Простой способ привить адениум

Всего через 15 дней привой прирастет к основному стволу.

Простой способ привить адениум

При пересадке адениума важно подобрать горшок, который идеально подходит ему по форме. Если в первый месяц на растении появляются бутоны, их необходимо срезать. На этом этапе важно обеспечить максимальное поступление питательных веществ к привою.


Мелкие корешки, которые портят внешний вид ствола, можно обрезать, делать это необходимо в солнечный день. Под воздействием солнца место среза быстро высохнет, в него не попадут бактерии и грибки.

Простой способ привить адениум

Ухаживайте за адениумом обычным образом, и уже через 3 месяца растение хорошо разрастется, на нем появятся новые листочки и цветочные бутоны.

Простой способ привить адениум

Используйте специальные органические удобрения, чтобы еще через месяц наслаждаться красивым цветением привитого адениума.

Простой способ привить адениум
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Адениумпрививка
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