7 известных голливудских актеров, добившихся высот в политике

У них, казалось бы, есть все - слава, успех, богатство. Однако для полного счастья этим представителям творческой элиты не хватало власти. В своем желании изменить мир они сделали ставку на политику и...выиграли. Ведь, как говорится, для того, чтобы стать политиком, не обязательно иметь навыки госуправления - достаточно быть мультимедийным лицом. И русская фраза про кухарку, которая может управлять государством, для этих голливудских звезд оказалась пророческой.
Рональд Рейган
Рональд Рейган
Этот актер смог пройти путь от радиоведущего рядовой студии в штате Айова до главного человека в Гильдии киноактеров США. Его первым опытом в политике стал бунт студентов против администрации колледжа, которая планировала сократить факультет. А лучшим поступком он считал успехи на первой работе - в должности спасателя на реке Рок-ривер он вернул к жизни 77 человек. Фильмография Рональда Рейгана насчитывает 54 художественных фильма. Наибольшую известность актер получил за роль Дрейка МакХью в фильме «Большой переполох» 1942 года. Отзывы кинокритиков порой были противоречивы, однако актерская работа помогла Рональду добиться известности и популярности.
В 1967 году он становится 33 губернатором штата Калифорния, а в 1981 дважды избирается на пост президента США. Его правление ознаменовали два важных достижения. Экономическая политика, которую впоследствии назвали «рейганомикой», сделала ставку на снижение налогового гнета и уменьшения роли государства как главного регулятора. Примечательно, что именно этот ярый антикоммунист сделал шаг в сторону сокращения гонки ядерных вооружений и окончанию периода «холодной” войны». Чтобы не говорили историки, рядовые американцы назвали Рональда Рейгана лучшим президентом после окончания Второй мировой войны.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Этот актер до сих пор является популярным не только в Америке, но и в России. Поколение 90-х помнит его мускулистых супергероев, защищающих слабых и спасающих Землю. Это и его персонажи из боевиков «Конан-варвар», «Коммандо», «Хищник» и конечно же «Терминатор». Также Арнольд снимался и в комедийных ролях – «Близнецы», «Детсадовский полицейский». При этом кумир миллионов - уроженец Австрии, который сперва добился мировой славы в спорте. Он стал самым молодым в истории культуристом, завоевав титул «Мистер Вселенная». Следующим этапом амбициозного красавца стала кинокарьера, а потом уже и политическая деятельность.
В 56 лет он стал 38-м губернатором Калифорнии и занимал этот пост восемь лет. При этом зачастую Шварценеггер отказывался от немаленькой губернаторской зарплаты (175 тысяч долларов в год) и высказывался против военных действий США в Ираке. Свой успех он связывает со свободой выбора, которую подарила ему Америка, и невероятной целеустремленностью. Не зря его фанаты прозвали «железным Арни».
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Это скорее успешный бизнесмен, нежели киноактер. На сегодняшний день его состояние специалисты оценивают в 3,1 млрд. долларов. Хорошее наследство оставил его отец, профессиональный девелопер. Но и сын был не промах - он организовал свои дела с гораздо большим размахом, при этом уделяя большое внимание публичности и политической карьере. Однако к киноиндустрии и шоу-бизнесу Дональд Трамп имеет непосредственное отношение. Он девятнадцать лет являлся владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная» и одиннадцать лет был исполнительным продюсером и ведущим популярного реалити-шоу «Кандидат». Также он появился в десятке фильмов, играя самого себя. Среди самых известных картин, в которых Трамп сыграл камео, можно выделить «Один дома-2: потерянный в Нью-Йорке», «Студия 54», «Эдди» и «Уолл-стрит: Деньги не спят».
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Классический герой американских вестернов - это основное амплуа Клинта Иствуда. Фильмы «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Грязный Гарри» и другие вошли в историю кино как лучшие истории про ковбоев, справедливых шерифов и Дикий Запад, где Иствуд проявил свой актерский талант. Немного позже, в 2000-х годах, актер получил признание еще и за свои режиссерские способности. Главный приз американской киноакадемии – «Оскар»- в 2004 году получила его работа «Малышка на миллион». А десятилетие спустя военная драма «Снайпер» вопреки ожиданиям критиков в прокате показала себя более чем успешно - она окупила первоначальные затраты практически в десять раз.
Свой интерес к политике этот актер проявляет уже давно. Сейчас он разделяет либертарианские взгляды, однако до этого, подобно Рейгану, Трампу и Шварценеггеру, был приверженцем республиканской партии. Его политические амбиции не велики - он не претендует на кресло губернатора или президента. Однако навести порядок в родном курортном городке Кармел-бай-те-Си с численностью жителей чуть менее 4 тысяч человек, он смог. Как беспартийный мэр, он управлял городскими делами с 1986 по 1988 год. А в 2001 году знаменитого актера и режиссера назначили в комиссию штата Калифорния по паркам и рекреации. Также Клинт Иствуд участвовал в президентских кампаниях Митта Ромни и Дональда Трампа.
Сонни Боно
Сонни Боно
Наибольшего успеха у публики этот исполнитель и джазовый музыкант добился, выступая дуэтом со своей первой женой актрисой Шер (Шерилин Саркисян). Они выступали на концертных сценах с 1964 по 1977 годы. За это время он написал ряд хитов, включая I Got You Babe, которая использовалась в сцене пробуждения главного героя фильма «День сурка». После развода Сонни Боно продолжил карьеру актера, снимаясь в телесериалах и фильмах. Самыми известными его киноработами стали «Тролль», «Лак для волос» и другие. В политику Боно попал случайно. Он мечтал открыть ресторанный бизнес, но столкнулся с большим количеством бюрократических препонов. Это вызвало у него желание изменить действующие законы. Так, в 1988 году, он стал мэром Палм-Спрингса. А впоследствии был избран в Палату представителей штата Калифорния. Память об этом общественном деятеле увековечена в названии поддержанной им поправки, касающейся авторских прав, - «Акта Сонни Бруно».
Джесси Вентура
Джесси Вентура
Успешный актер, телеведущий и профессиональный рестлер Джеймс Джордж Янош, более известный как Джесси Вентура, также практически случайно попал в политику. После окончания сотрудничества с WWF он послушался совета своего школьного преподавателя и выставил свою кандидатуру в качестве мэра городка Бруклин-Парк. В этой должности Вентура проработал с 1991 по 1995 годы. А после, в 1998 году, его избрали на пост губернатора штата Миннесота. Также он заявлял о своем намерении баллотироваться в президенты США, однако впоследствии отказался от этой идеи.
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Эту женщину знают многие жительницы нашей страны по роли бескомпромиссной подруги-адвоката из сериала «Секс в большом городе». Лауреат двух премий «Эмми» в 2018 году открыто заявила о своем желании бороться за пост губернатора штата Нью-Йорк. В ходе дебатов она обещала сражаться за права национальных меньшинств, ЛГБТ-сообщества, а также лоббировать интересы низших слоев
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии