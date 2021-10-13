Идеи хранения вещей в маленькой ванной комнате

Разве можно сделать маленькую ванную комнату уютной и просторной? Казалось бы, это что-то из сферы фантастики. Но дизайнеры показывают нам настоящие чудеса, создавая из самых малогабаритных комнат очень функциональные и удобные помещения.

В статье покажем, что нужно сделать, чтобы маленькая ванная комната стала самой стильной и комфортной в квартире.



1. Конструкции на дверцах шкафов

2. Прозрачные ящики под раковиной

3. Лестница-стремянка

4. Многофункциональный мобильный стол

5. Корзины разного размера

6. Зеркальный шкафчик

7. Ящики под ванной

8. Угловые полки

9. Крючки и вешалки на дверь

10. Узкие выдвижные полки

У вас точно есть свободные дверцы от шкафов. На них можно установить вполне функциональные стеллажи, позволяющие хранить множество полезных мелочей.Пусть у вас под раковиной всегда будет чистота и порядок. Сделать это очень просто. Купите несколько одинаковых прозрачных контейнеров, которые уютно встанут под любой раковиной.Креативно и уютно, а главное – практично смотрятся полки, которые выполнены в виде лестницы. За счет конструкции вы сможете решить проблему хранения в своей маленькой ванной комнате.Мобильный стол со всеми необходимыми полками и крючками позволит заменить все остальные шкафы и стеллажи в ванной комнате. Но самое важное в таком виде мебели – это возможность переставлять столик в более удобное место.Такие корзины можно связать самостоятельно. Их выполняют из толстой трикотажной нити, используют большой крючок. В сети вы сможете найти множество мастер-классов по созданию такой красоты.Зеркало в ванной комнате – это обязательная деталь. Чтобы совместить приятное с полезным, рассмотрите вариант зеркального шкафчика, который можно уютно разместить над умывальником.Чтобы ванная выполняла еще несколько функций, ее нужно полностью отделать материалом. Также это позволит добавить в конструкцию дополнительные ящики под ванной.Красивые стеклянные полки идеально подходят для небольшой ванной комнаты. Лучше всего выбирать вариант угловых полок, чтобы не загромождать пространство.На вашей двери в ванной комнате достаточно места, чтобы расположить еще несколько крючков. На них вы можете развешивать полотенца, халаты, мочалки и многое другое.Если ванная комната не позволяет разместить полноценные шкафы и стеллажи, тогда рассмотрите вариант узких полок. Такой шкафчик отлично встанет где-нибудь за ванной или унитазом.Маленькая ванная комната – это не повод опускать руки. Вы всегда можете сделать из такого помещения вполне комфортную зону. Для этого используйте предметы, о которых мы рассказали сегодня в статье.