Как фараоны в Поздний период власть делили, и Что известно про последнего правителя Древнего Египта

Поздний период — это название, данное последней эпохе коренных древнеегипетских правителей с 664 года до н. э. до походов Александра Македонского в 332 году до н. э. Для Египта это было время, когда правили его истинные, последние цари из рода Птолемея. Со временем он начал терять свою самостоятельность, всё больше превращаясь в сатрапию других, более крупных империй. Об этом и подробнее о позднем египетском периоде фараонов – далее в статье.
Династия 26: Саисский период
Бюст Псамтика I, Династия 26, 664-610 до н. э. \ Фото: metmuseum.org.
Двадцать шестая династия в некотором роде является загадкой, когда речь заходит о её отнесении к определённому периоду. Некоторые историки относят её к концу Третьего промежуточного периода, в то время как другие относят её к Позднему периоду. Как бы то ни было, в этот момент Ассирия захватила власть в Древнем Египте и использовала нескольких местных лоялистов на троне в качестве вассальных принцев, а именно Псамтика I (Псамметих I ) из Саиса.
Их завоевание Египта привело к множеству проблем ближе к дому. Пока они занимались подавлением этих восстаний, Псамтику было предоставлено достаточно места, чтобы утвердить свою независимость и вернуть земли Египта под власть династии Саитов. Возможно, ещё более впечатляюще то, что Псамтик смог восстановить контроль над Египтом без применения чрезмерной силы.
Амон. \ Фото: it.dreamstime.com.
Когда он завоевал Фивы, то сохранил влиятельные про-кушитские позиции, такие как у супруги Амона. Супруга Амона занимала должность, предназначенную для царственных женщин, и была высокопоставленной жрицей культа Амона, чрезвычайно важного религиозного объединения, сосредоточенного в Фивах. Название было основано на мифе о божественном рождении царя, согласно которому его мать была оплодотворена богом Амоном. Первоначальный титул был впервые засвидетельствован в Среднем царстве, но полное обозначение было реализовано только во время и после восемнадцатой династии. Правители Нового Царства были теми, кто успешно изгнал гиксосов, основных иностранных правителей Египта во Второй промежуточный период. Поскольку Фивы были их столицей, а местным божеством-покровителем был Амон, древние египтяне верили, что Амон привёл их к победе. Таким образом, культ приобрёл национальное значение.
Аменирдис I. \ Фото: blogspot.com.
Эта должность, по сути, использовалась как политический инструмент, который обеспечивал царскую власть над Фивами и жречеством Амона. Он достиг своей влиятельной высоты в конце Третьего промежуточного периода/начале Позднего периода, о чём свидетельствует гробница Аменирдис I в Мединет Хабу. Эта должность продолжалась до 525 года до н. э., когда Персидская империя свергла последнего правителя Египта Саита Псамтика III и поработила его дочь, которая была следующей в очереди на эту должность. После этого могущественная должность Супруги бога Амона исчезла из исторических записей.
Династия 27: Империя Ахеменидов
Голова антилопы, династия 27, 525-404 до н. э. \ Фото: twitter.com.
Персидские правители приняли традиционный титул фараона, но они правили как иностранцы, в отличие от ливийцев и нубийцев, которые переняли многие местные обычаи и смешали их со своими собственными. Персы правили через должность, называемую сатрапом, древний эквивалент губернатора. Египетская сатрапия была, по сути, провинцией империи Ахеменидов между 525 и 404 годами до н. э. и была основана Камбизом II (Камбис) после битвы при Пелузии, первого крупного конфликта между Персией и Египтом. Она велась близ Пелузия (Пелусий, Пелусия) на восточной стороне Дельты в 525 году до нашей эры. Согласно Геродоту, ключевой причиной этой войны был личный конфликт между Ахмосом II Египетским и Камбизом II Персидским.
Деревянная дверь наоса с изображением Дария I, династия 27, 522-486 до н. э. \ Фото: britishmuseum.org.
Камбиз попросил у Ахмоса врача, и он согласился. Врач был крайне недоволен тем, что его вынудили покинуть свой дом, чтобы взять на себя дополнительную работу, поэтому он отомстил, убедив Камбиза попросить Ахмоса выдать дочь замуж. Яхмос не хотел отказываться ни от одной из своих дочерей, но и не хотел затевать конфликт с Камбизом, поэтому послал египтянку по имени Нитетис. Она не испытывала преданности к Яхмосу, потому что он якобы казнил её отца, предыдущего царя Египта, и она рассказала Камбизу правду о коварстве Яхмоса. Взбешённый Камбиз поклялся отомстить за это тяжкое оскорбление. Он отправил послание королю Аравии, известному врагу Яхмоса II, и обеспечил безопасный проход через Газу в Пелусий.
Камбиз II. \ Фото: nexusnewsfeed.com.
Яхмос II умер примерно за шесть месяцев до того, как Камбиз вошёл в Египет. Псамтик III, его сын и последний царь двадцать шестой династии Египта Позднего периода, собрал свою армию и выступил против персидской армии и их союзников. К сожалению, Псамтик не обладал большим военным опытом, и никто из его союзников не пришёл на помощь. Битва была короткой и решающей. Египетские войска массово отступили в Мемфис. Пролилось ещё больше крови, в основном египетской, пока египтяне не сдались. Псамтик был захвачен в плен после падения Мемфиса и ему было разрешено жить под властью персов. Вскоре после этого он предпринял попытку восстания против персов, потерпел неудачу и покончил с собой. Египет стал последней провинцией, ставшей персидской сатрапией, наряду с Кипром и Финикией.
При Камбизе многие древнеегипетские традиции были ослаблены или полностью закрыты, и он приказал ограничить ресурсы, выделяемые почти всем египетским храмам. Когда Дарий I пришёл к власти, он потратил много времени на подавление восстаний в различных местах своей империи. Однако, в отличие от Камбиза, Дарий на самом деле уважал египетские религиозные верования и внутренние дела, заслужив уважение местных жителей.
Яхмос II (Амасис II). \ Фото: cs.wikipedia.org.
Среди других достижений он завершил строительство системы каналов в Суэце, что позволило быстрее и проще добраться от Большого Горького озера до Красного моря. Дарий в конечном итоге использовал этот канал для импорта квалифицированных египетских рабочих для строительных проектов в Персии. К сожалению, это привело к общему снижению качества искусства и архитектуры в Египте в это время. Тем не менее, строительство Дарием храмов и общественных работ в Древнем Египте действительно пошло на пользу экономике, как и его реформа правовой системы и укрепление ирригационной системы. Египтяне хорошо относились к Дарию как к правителю, чего, безусловно, нельзя было сказать о большинстве персидских правителей Позднего периода.
Ксеркс I «Великий» был одним из таких примеров. Его мировоззрение и политика во многом напоминали взгляды Камбиза. Назначив своего брата губернатором, Ксеркс фактически положил конец привилегированному статусу Египта, существовавшему при его предшественнике. Он также увеличил экспорт из страны, уменьшил внимание к египетским богам и полностью прекратил строительство памятников. Ксеркс был убит в 465 году до н. э. другим персидским политиком, что привело к ряду внутренних конфликтов. В конце концов Артаксеркс I, третий сын Ксеркса, был коронован следующим фараоном.
Артаксеркс I. \ Фото: thereaderwiki.com.
Через пять лет после его восшествия на престол произошло ещё одно египетское восстание, возглавляемое ливийским вождём по имени Инарос II (Инар), сыном египетского принца/правителя Псамтика IV. С помощью афинской армии он отбил Мемфис и взял под контроль большую часть Египта. В конце концов он потерпел поражение от персидского полководца, а позже был казнён Артаксерксом. После его смерти в 424 году до н. э. произошла короткая борьба за трон, кульминацией которой стал приход Дария II к власти в 423 году до н. э. и правление до 404 года до н. э. Ближе к концу его правления произошёл очередной виток восстаний в Египте во главе с Псамтиком V. Ни один из персидских преемников не смог подавить их, что позволило Египту укрепить свою независимость.
Династия 28
Известняковая стела с пятью регистрами, Династия 28, около 400 г. до н. э. \ Фото: britishmuseum.org.
Двадцать восьмая династия Позднего периода Египта была недолгой, продолжалась всего с 404 по 398 год до н. э. и включала только одного фараона, Аменирдиса (Амиртей II), также известного как Псамтик V. Как уже упоминалось, он возглавил восстание против персидского царя Дария II в последние годы своего правления с помощью греческих наёмников. После смерти Дария в 404 году до н. э. Псамтик объявил себя законным фараоном Древнего Египта. Он правил до 398 года до н. э., когда был свергнут и уничтожен Нефаруудом I, что привело к установлению двадцать девятой династии Позднего периода Египта.
Династия 29
Неферит I. \ Фото: google.com.
Нефарууд I, возможно, более известный под своим эллинизированным именем Нефериты I, был основателем двадцать девятой династии. Он приехал из Мендеса, города, расположенного в северо-восточной дельте. Чтобы отбить непрерывное наступление персов, он заключил союзы со Спартой и различными греческими наёмниками. Его преемник, Псаммутис (Псаммуф), правил всего один год, прежде чем был свергнут Хакором (Ахорис), предполагаемым внуком Неферит I.
Он правил в течение тринадцати лет - более половины существования династии. За это время он построил множество зданий и восстановил памятники своих царственных предшественников, такие как часовня для священной барки Амона-Ра в Карнаке, которая была начата Неферитом I или Псаммутисом, и Храм Хибиса в оазисе Харга.
Ахорис также удалось успешно отбиться от персов благодаря соглашениям с Афинами и Кипром. После его смерти в 380 году до н. э. его сын и наследник Неферит II стал царём, но он не смог удержаться на троне.
Династия 30
Нектанеб II и Осирис, 360-343 до н. э. \ Фото: metmuseum.org.
Длившаяся с 380 по 343 год до н. э., это была последняя местная династия не только Египта Позднего периода, но и древнего Египта в целом. Нектанеб I сверг Неферита II в 380 году до нашей эры. Он получил контроль над всем Египтом, но большую часть своего правления провёл, защищая своё царство от Ахеменидов. Нектанеб принял решение править вместе со своим сыном Тахосом и делал это до своей смерти в 363 году до н. э. Оттуда Тахос начал вторгаться на персидские территории в современной Сирии и Израиле, прежде чем был оттеснен своим братом Тджахапиму (или Тджахепиму). Он воспользовался довольно непопулярным положением Тахоса среди египетского народа и посадил на трон своего собственного сына Нектанеба II. Египетская армия тоже решила проявить лояльность Нектанебу II, вынудив Тахоса бежать из страны. Интересно, что он оказался при дворе персидского царя.
Как и его тёзки, правление Нектанеба II было в значительной степени посвящено прекращению деятельности персов во главе с Артаксерксом III. Нектанеб смог сдерживать Артаксеркса в течение первых десяти лет его правления, а затем снова, когда персидский царь попытался вторгнуться в Египет около 350 года до н. э. Его неспособность захватить королевство вызвала серию восстаний в сатрапиях Кипра, Финикии и Киликии. В конце концов Артаксеркс смог подавить эти восстания и напал на Египет во второй раз в 343 году до нашей эры. На этот раз ему это удалось, вынудив Нектанеба отступить из Дельты в Мемфис. Как только он понял, что потерял контроль, египетский царь бежал в Нубию. Его поражение ознаменовало конец Египта как независимого государства.
Династия 31
Монета с изображением Артаксеркса III, 4 век до н. э. \ Фото: pinterest.com.
После победы над Нектанебом II Артаксеркс III короновал себя фараоном и произвёл серьёзные изменения в своей «отвоёванной сатрапии». Он разрушил городские стены, разграбил все египетские храмы, украл важные религиозные тексты и преследовал верующих, а также поднял налоги с египетских граждан до такой степени, что они, возможно, никогда больше не смогут восстать против персов.
Порядок правления после Артаксеркса III довольно туманен, однако осталось несколько примечательных имён. Дарий III занял видное положение под руководством Артаксеркса III. После убийства царя с помощью яда и серии последующих отравлений преемников Дарий взошёл на трон около 336 года до нашей эры, вскоре после того, как Александр Македонский начал своё завоевание Персидской империи. Прежде чем захватить их столицу и прилегающие территории, Александр отправился в Египет. В 332 году до н. э. он изгнал персов и установил своё собственное правление в этой области. С этим шагом закончился Поздний период, а вместе с ним пришёл конец исконно египетскому царствованию.
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