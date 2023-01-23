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Средство, которое очистит любые загрязнения

Чистящие средства, которые продаются в хозяйственных магазинах, с каждым годом становятся все дороже и дороже, а результат от их использования оставляет желать лучшего.
К сожалению, многие из нас перестали использовать натуральные копеечные средства, которые готовили еще во времена наших бабушек и прабабушек, а зря. Ведь приготовив чистящую массу всего из двух ингредиентов, можно справиться с разного рода загрязнениями и сэкономить немалую сумму денег. Все что нужно для приготовления уникального чистящего средства — это хозяйственное мыло и кальцинированная сода.
Один кусок хозяйственного мыла натрите на мелкой терке. К измельченному мылу добавьте 150 гр кальцинированной соды.

Средство, которое очистит любые загрязнения

Залейте ингредиенты 200 мл кипятка и взбейте их с помощью миксера или венчика.

Средство, которое очистит любые загрязнения

В результате должна получиться кремообразная масса. При желании в чистящее средство можно добавить несколько капель эфирного масла.

Средство, которое очистит любые загрязнения

Полученную массу можно использовать для удаления сложных пятен с одежды и текстиля. Чистящее средство отлично подходит для чистки кухни, оно легко удалит даже пригоревший жир.
Как приготовить универсальное чистящее средство, смотрите на видео:


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