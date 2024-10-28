Спасаем деревья без химии

При появлении тли в саду от нее нужно незамедлительно избавляться. Если оставить деревья как есть, то можно забыть о хорошем урожае, так как тля уничтожает все точки роста молодых листьев и побегов. Для борьбы с этим вредителем можно применить органическое безопасное нетоксичное средство.
Что потребуется:
острый красный молотый перец — 50 гр.
вода 5 л;
кастрюля;
плотная ткань;
опрыскиватель;
защитные очки;
респиратор.
Процесс обработки деревьев от тли
В 1 л холодной воды растворяется 50 гр. острого красного перца.
Затем средство доводится до кипения и варится 20 мин на слабом огне. Это лучше делать на улице, так как испарения при кипении режут глаза. Заваренный перец настаивается сутки.
На второй день концентрат процеживается через плотную ткань. Затем в него доливается 4 л воды. Разбавленное средство заливается в опрыскиватель.
Обработку деревьев нужно проводить в очках и респираторе, так как при попадании на слизистые раствор перца вызывает жжение. Это контактное средство, поэтому срабатывает только при попадании на тлю.
Нужно опрыскивать листья с нижней стороны, где и прячутся насекомые. При обработке нельзя стоять против ветра, чтобы средство не попадало на кожу. После тщательного опрыскивания без пропусков уже на второй день тли не будет.
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